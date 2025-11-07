दिल्ली एयरपोर्ट पर क्यों लगा 100 विमानों का जाम? जानें ATC के ठप होने का सबसे बड़ा खतरा

Jam of 100 Planes at Delhi Airport: Indira Gandhi International Airport पर एक सिस्टम खराब होने के बाद कंट्रोलर को फ्लाइट प्लान हाथ से प्रोसेस करने पड़े जिससे उड़ान में देरी हुई. इस आर्टकिल के माध्यम से हम समझेंगे कि ATC और AMSS क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं और इनका क्या काम होता है जिसके ठप होने से दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स को देरी का सामना करना पड़ा. ATC की वजह से हर साल करोड़ों उड़ानें सुरक्षित रहती हैं. तकनीकी खराबी या खराब मौसम जैसी चुनौतियां आती हैं लेकिन बैकअप सिस्टम हमेशा मौजूद रहता है.

ATC और AMSS क्या हैं?

ATC का मतलब है एयर ट्रैफिक कंट्रोल. यह एयरपोर्ट पर एक स्मार्ट कंट्रोल सिस्टम है जो हवाई जहाजों की आवाजाही को कंट्रोल करता है. यह हवाई जहाजों के लिए बिल्कुल किसी ट्रैफिक पुलिस जैसा है. इसका मुख्य काम टक्कर को रोकना और उड़ानों में होने वाली देरी को कम करना है. भारत में DGCA और AAI इसकी देखरेख करते हैं.

कैसे करता है काम?

AMSS सिस्टम ATC का एक जरूरी कंप्यूटर है. यह फ्लाइट से जुड़ी खबरें और मैसेज बहुत तेजी से भेजने और लाने का काम करता है. यह एयरपोर्ट्स, मौसम की जानकारी और सुरक्षा अलर्ट को स्विच या ट्रांसफर करता है. AMSS खराब होने पर कंट्रोलरों को सब काम हाथ से करना पड़ता है जिससे जाम लग जाता है. यह मुख्य तौर पर 3 मुख्य स्तरों पर काम करता है.

कौन से हैं वो 3 सिस्टम?

ATC सिस्टम 3 मुख्य स्तरों पर काम करता है. पहला है ग्राउंड कंट्रोल जो जहाज को पार्किंग से रनवे तक जाने के लिए रास्ता दिखाता है. दूसरा है टावर कंट्रोल जो रनवे पर टेकऑफ और लैंडिंग की परमिशन देता है यानी 5-10 किमी के दायरे को देखता है. तीसरा है अप्रोच/डिपार्चर कंट्रोल जो एयरपोर्ट के आसपास के हवाई क्षेत्र को संभालता है और लैंडिंग वाले जहाजों को रनवे की तरफ लाता है और उड़ान भरने वाले जहाजों को ऊंचाई पर भेजता है.

ATC में कौन सी तकनीक लगती है?

ATC एक बहुत ही एडवांस सिस्टम है जो कई तकनीकों पर निर्भर करता है. रडार सिस्टम जो प्राइमरी रडार जहाज की पोजीशन देखता है और सेकेंडरी रडार जहाज की ऊंचाई और स्पीड जानता है. कम्युनिकेशन- पायलट और कंट्रोलर VHF रेडियो से बात करते हैं. लंबी दूरी के लिए टेक्स्ट मैसेज(CPDLC)का इस्तेमाल भी होता है. नेविगेशन- ILS खराब मौसम में जहाज को सही लैंडिंग में मदद करता है. सॉफ्टवेयर- FDPS उड़ानों का सारा डाटा मैनेज करता है.