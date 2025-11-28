क्यों 2025 में बेकाबू होती जा रही है धरती? ज्वालामुखी, भूकंप और बाढ़ ने बढ़ाई वैज्ञानिकों की चिंता

Science News: इथियोपिय में 12,000 साल में एक बार होने वाला ज्वालामुखी फटा जिसकी राख भारत और चीन तक फैल गई. तेज मानसूनी बारिश के कारण भारत और पाकिस्तान के कई इलाकों में भयंकर बाढ़ आ घई. इंडोनेशिया में पिछले 30 दिनों में 1400 से ज्यादा भूकंप रिकॉर्ड किए गए. कैलिफोर्निया में भयानक जंगल की आग ने 500 से ज्यादा लोगों की जान ले ली. धरती पर इन समस्याओं के अलवा हाल ही में 20 सालों में सबसे शक्तिशाली सौर तूफान भी आया.

धरती के नीचे क्या हो रहा है?

ये कुछ ऐसी भयानक घटनाएं हैं जिसने धरती को हिला दिया है और 2025 अभी खत्म नहीं हुआ है. वैज्ञानिकों का कहना है कि 2025 में धरती की व्यवस्थाएं जो गहरा तनाव झेल रही हैं वह ग्रह के टूटने की निशानी नहीं है. बल्कि, यह प्राकृतिक बदलाव और इंसानों द्वारा किए गए बदलावों के आपस में मिल जाने का नतीजा है.

भूकंपीय गतिविधि और खतरा

इस साल भूकंपों का आना लगातार जारी रहा. ये भूकंप प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर के आसपास तेज झटकों के रूप में आए और घनी आबादी वाले इलाकों में भी जमीन हिली. लेकिन पुराने रिकॉर्ड बताते हैं कि दुनिया भर में बड़े भूकंपों की संख्या में कोई ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है. औसतन धरती पर हर साल 7 या उससे ज्यादा तीव्रता के लगभग 15 भूकंप आते हैं और इस साल की संख्या भी इसी दायरे में है.

भारत-पाकिस्तान में बाढ़ की वजह

भारत और पाकिस्तान में बहुत तेज बारिश हुई. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अब गर्म माहौल में ज्यादा नमी है और बादल फटने और लंबे समय तक बाढ़ की घटनाएं हो रही हैं. इससे नदियां, शहरों के नाले और पहाड़ी ढलानें पूरी तरह से पानी में डूब गई. ऐसा ही कुछ मलेशिया और थाईलैंड में भी हुआ था.

क्या इन घटनाओं में कोई लिंक है?

वैज्ञानिक यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या जलवायु परिवर्तन समय के साथ भूकंपों और ज्वालामुखियों को प्रभावित कर सकता है. जब बर्फ पिघलती है या जलाशय भर जाते हैं या बहुत ज्यादा बारिश होत है तो जमीन की सतह पर वजन बदल जाता है. यह वजन जमीन की नीचे की दरारों और मैग्मा की जगहों पर दबाव को थोड़ा सा लेकिन शायद जरूरी मात्रा में बदल जाता है.

इन घटनाओं से क्या पता चलता है?

यह घटनाएं दिखाती हैं कि जमीन की प्लेटें धीमी गति से लगातार गर्मी छोड़ रही हैं जिससे भूकंप और ज्वालामुखी की घटना बढ़ी है. सूर्य कभी शांत होता है और कभी ज्यादा खतरनाक. इससे कभी-कभी धरती का चुंबकीय क्षेत्र और तकनीक प्रभावित होती है. हमारी जलवायु प्रणाली अब 1°C से ज्यादा गर्म हो चुकी है जो पानी से जुड़े बदलावों के साथ प्रतिक्रिया कर रही है जैसे- बाढ़, तूफान, सूखा और जंगल की आग.