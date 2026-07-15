/1966 का रिकॉर्ड ध्वस्त, पारा 44°C के पास: सुपरपावर देशों को तपाती गर्मी के पीछे का कारण आखिर क्या है?

ग्लोबल वॉर्मिंग अब सिर्फ किताबों और बहसों का हिस्सा नहीं रही, बल्कि यह अपना असर दिखाने लगी हैं. इस समय दुनिया का एक बड़ा हिस्सा भीषण गर्मी का सामना र रहा है. अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ यूरोप ही गर्मी का रिकोर्ड तोड़ रहा है, तो आप गलत हैं. अमेरिका और कनाडा भी इस समय भीषण लू और बढ़ते तापमान का सामना कर रहे हैं. अमेरिका में भीषण गर्मी लोगों को सता रही है. कई इलाकों में तो ऐसे हालात हो गए हैं कि तापमान 40°C के पार पहुंच गया है, जिसने सालों पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. ऐसे में लोगों के मन में यह सवाल आ रहा है कि आखिर क्या वजह है कि इन देशों में इस बार इतना भयंकर गर्मी पड़ रही है.
यूरोप कनाडा समेत अमेरिका में पड़ रही भयंकर गर्मी को लेकर मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस जानलेवा गर्मी के पीछे एक विशाल हीट डोम है. अब आप सोच रहे होंगे कि हीट डोम क्या होता है? यह मौसम को कैसे प्रभावित करता है? तो आइए आसान भाषा में समझते हैं कि हीट डोम क्या होता है और यह इतना खतरनाक क्यों होता जा रहा है.
अमेरिका के मोंटाना के बिलिंग्स में तापमान 43.9°C पहुंच गया, जिसने अपना ही ऑल-टाइम रिकॉर्ड तोड़ दिया. साल्ट लेक सिटी में पारा 42.8°C रहा. वहीं, नेवार्क में 40.6°C तापमान रिकार्ड किया गया, जिसने 1966 का रिकॉर्ड तोड़ दिया.
बात करे कनाडा की तो कनाडा के ओंटारियो के आर्मस्ट्रांग में तापमान 40.8°C तक जा पहुंचा, जिसने एक नया स्थानीय रिकॉर्ड बनाया. इसके साथ ही सिउक्स लुकआउट और पिकल लेक जैसे इलाकों में भी रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है.
साइंस की दुनिया में समझें तो हीट डोम तब बनता है, जब किसी इलाके के ऊपर हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी उच्च वायुमंडलीय दबाव का एक बड़ा क्षेत्र बन जाता है और वह एक जगह स्थिर हो जाता है.
यह हाई-प्रेशर सिस्टम किसी बर्तन पर रखे ढक्कन की तरह काम करता है. यह नीचे से ऊपर उठने वाली गर्म हवा को बाहर नहीं जाने देता और उसे एक जगह पर ही रोक देता है.
जैसे-जैसे यह हवा नीचे की ओर दबती है यह और ज्यादा गर्म होने लगती है. आसमान साफ होने की वजह से दिनभर तेज धूप जमीन को तपाती है और रात में भी हवा बंद होने के कारण ठंडक नुहीं मिल पाती.
नासा के अनुसार, यह सिस्टम बारिश कराने वाले बादलों को भी दूर कर देता है. बारिश न होने से मिट्टी सूख जाती है. सूखी मिट्टी नमी को सोखने के बजाय गर्मी और बढ़ जाती है.
इस भीषण गर्मी के बीच कनाडा के जंगलों में लगी आग ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है. हालांकि इस आग से गर्मी नहीं बढ़ी है, लेकिन इससे निकलने वाले धुएं ने हवा की क्वालिटी को खराब कर दिया है.
ओंटारियो और मैनिटोबा के जंगलों का धुआं उड़कर अमेरिका के मिडवेस्ट और नॉर्थ-ईस्ट इलाकों तक पहुंच रहा है, इससे करोड़ों लोगों के लिए एयर क्वालिटी अलर्ट जारी किया गया है. स्वास्थ्य अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि हवा में मौजूद खतरनाक बारीक कण बच्चों, बुजुर्गों और अस्थमा के मरीजों के लिए बहुत ही खतरनाक है. मौसम विभाग का अनुमान है कि यह हीट डोम अगले कुछ दिनों तक ऐसे ही बना रहेगा, जिससे तापमान और बढ़ सकता है.