/1966 का रिकॉर्ड ध्वस्त, पारा 44°C के पास: सुपरपावर देशों को तपाती गर्मी के पीछे का कारण आखिर क्या है?

ग्लोबल वॉर्मिंग अब सिर्फ किताबों और बहसों का हिस्सा नहीं रही, बल्कि यह अपना असर दिखाने लगी हैं. इस समय दुनिया का एक बड़ा हिस्सा भीषण गर्मी का सामना र रहा है. अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ यूरोप ही गर्मी का रिकोर्ड तोड़ रहा है, तो आप गलत हैं. अमेरिका और कनाडा भी इस समय भीषण लू और बढ़ते तापमान का सामना कर रहे हैं. अमेरिका में भीषण गर्मी लोगों को सता रही है. कई इलाकों में तो ऐसे हालात हो गए हैं कि तापमान 40°C के पार पहुंच गया है, जिसने सालों पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. ऐसे में लोगों के मन में यह सवाल आ रहा है कि आखिर क्या वजह है कि इन देशों में इस बार इतना भयंकर गर्मी पड़ रही है.