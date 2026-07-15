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1966 का रिकॉर्ड ध्वस्त, पारा 44°C के पास: सुपरपावर देशों को तपाती गर्मी के पीछे का कारण आखिर क्या है?

आसमान से बरसती आग और लगातार बढ़ती गर्मी अमेरिका-कनाडा के लोगों को परेशान कर दी है! यूरोप के बाद अब अमेरिका और कनाडा भी में भी हीट डोम अपना असर दिखा रहा है. कई शहरों में तापमान सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ चुका है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 15, 2026, 05:52 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 06:20 PM IST
1966 का रिकॉर्ड ध्वस्त, पारा 44°C के पास: सुपरपावर देशों को तपाती गर्मी के पीछे का कारण आखिर क्या है?

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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