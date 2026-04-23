आसमान से बरस रही 'आग'! 10 से ज्यादा राज्यों पर टूटा 'Heat Dome' का कहर, क्या है ये 'आफत' जिसने आधे भारत को भट्टी बना दिया?

Heat Dome in India: देश के कई राज्यों में अप्रैल के महीने में ही पारा 40-45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है. लेकिन एक्सपर्ट्स इसे केवल 'सीजनल बदलाव' नहीं मान रहे हैं. स्काईमेट और मौसम विभाग के अनुसार, भारत का एक बड़ा हिस्सा इस समय हीट डोम (Heat Dome) के शिकंजे में है. यह एक ऐसी स्थिति है, जहां गर्मी ऊपर जाने के बजाय जमीन के पास ही 'कैद' होकर रह जाती है. दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के अनुसार वायुमंडल में एक 'अदृश्य ढक्कन' बन गया है, जिसे वैज्ञानिक भाषा में 'हीट डोम' कहते हैं. इसने महाराष्ट्र, यूपी, एमपी और दिल्ली को अपनी चपेट में ले रखा है. आइए समझते हैं कि आखिर क्या है यह 'हीट डोम' और अगले कुछ दिनों में आपके शहर का क्या हाल होने वाला है?

क्या होता है 'हीट डोम'?

हीट डोम तब बनता है, जब वायुमंडल में उच्च दबाव (High Pressure) का एक क्षेत्र बन जाता है. यह उच्च दबाव किसी 'ढक्कन' की तरह काम करता है. सूरज की गर्मी से जो हवा गर्म होकर ऊपर उठने की कोशिश करती है, यह दबाव उसे वापस नीचे धकेल देता है. जब गर्म हवा नीचे की ओर दबती है, तो वह और अधिक दबाव के कारण और ज्यादा गर्म हो जाती है. यह सिस्टम बादलों को बनने से रोक देता है, जिससे आसमान बिल्कुल साफ रहता है और सूरज की किरणें सीधे जमीन को और ज्यादा तपाती हैं.

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बादलों का 'रास्ता ब्लॉक'

सामान्य तौर पर गर्मी बढ़ने पर बादल बनते हैं और बारिश होती है, जिससे तापमान गिरता है. लेकिन 'हीट डोम' ऐसा नहीं होने देता. यह सिस्टम बादलों को बनने ही नहीं देता. आसमान बिल्कुल साफ रहता है, जिससे सूरज की किरणें सीधे जमीन को और ज्यादा तपाती हैं. लगातार गर्मी से मिट्टी की नमी खत्म हो जाती है, जिससे लू (Heatwave) और भी आक्रामक हो जाती है.

क्या है 'विपरीत चक्रवात' (Anticyclone)?

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, मध्य भारत के ऊपर एक विपरीत चक्रवात की स्थिति बनी हुई है. यह हवा को नीचे की ओर धकेलता है. आमतौर पर गर्मी बढ़ने पर आंधी आती है, जिससे तपिश कम हो जाती है, लेकिन इस बार यह मौसमी तंत्र (Heat Dome) गर्मी को ऊपर निकलने ही नहीं दे रहा है.

अगले 4-5 दिन: कहां-कहां बरसेगी आग?

इसको देखते हुए मौसम विभाग ने अगले एक हफ्ते के लिए भीषण लू (Severe Heatwave) का अलर्ट जारी किया है. इसके अनुसार राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और यूपी में लू का प्रकोप बढ़ेगा. मौसम विभाग ने 24-25 अप्रैल को दिल्ली में भीषण लू चलने का अनुमान लगाया है और रेड अलर्ट जारी किया है. इसके साथ ही तटीय इलाके जैसे ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में नमी वाली गर्मी (Humid Heat) लोगों का दम निकालेगी. IMD का अनुमान है कि एमपी, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में गर्मी अब अपने सबसे क्रूर फेज में पहुंच रही है.

क्यों है इस बार गर्मी 'अलग'?

स्काईमेट के अनुसार, इस बार गर्मी सिर्फ मैदानी इलाकों तक सीमित नहीं है, बल्कि तटीय क्षेत्रों में उमस भरी गर्मी (Wet-bulb temperature) का असर दिख रहा है. इसका मतलब है कि तापमान भले ही 40°C हो, लेकिन शरीर को वह 45°C या उससे ज्यादा महसूस होगा, जो सेहत के लिए खतरनाक है. आमतौर पर जब गर्मी बढ़ती है, तो स्थानीय स्तर पर आंधी या गरज के साथ बारिश (Pre-monsoon showers) होती है, जिससे तापमान गिर जाता है. लेकिन हीट डोम इस प्राकृतिक निकासी को रोक देता है. यह गर्मी को लंबे समय तक एक ही जगह टिकाए रखता है, जिससे राहत की उम्मीद कम हो जाती है.

राहत कहां मिलेगी?

IMD की रिपोर्ट के अनुसार, केवल पूर्वोत्तर भारत (Northeast India) में कुछ स्थानों पर बारिश की उम्मीद है, जिससे वहां तापमान थोड़ा सामान्य रह सकता है. बाकी मैदानी और मध्य भारत को फिलहाल सूरज की तपिश झेलनी होगी.

बचाव के लिए क्या करें?

जब 'हीट डोम' सक्रिय हो, तो लू लगने का खतरा 200% बढ़ जाता है. इसको देखते हुए एक्सपर्ट्स का कहना है कि सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के बीच सीधे धूप के संपर्क में आने से बचें. प्यास न लगने पर भी पानी पीते रहें. ओआरएस (ORS), नींबू पानी और नारियल पानी का सेवन करें. इसके साथ ही हल्के रंग के और ढीले सूती कपड़े पहनें, जिससे पसीना सूख सके.

क्या जलवायु परिवर्तन (Climate Change) जिम्मेदार है?

एक्सपर्ट्स का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण 'हीट डोम' जैसी घटनाएं अब पहले से ज्यादा बार और ज्यादा तीव्रता के साथ हो रही हैं. जेट स्ट्रीम (ऊंचाई पर चलने वाली हवाएं) के कमजोर होने से ये 'गर्म हवा के गुब्बारे' एक जगह फंस जाते हैं. यह सिर्फ मौसम का मिजाज नहीं, बल्कि कुदरत की चेतावनी भी है. जब तक यह 'वायुमंडलीय ढक्कन' किसी पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के कारण नहीं हटता, तब तक भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद कम है.

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