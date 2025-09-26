क्या होता है हेलियोस्फीयर? जिसकी स्टडी करने के लिए NASA ने लॉन्च किया नया मिशन

NASA IMAP Mission: अमेरिकी स्पेस एजेंसी NASA ने 24 सितंबर को फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से IMAP नाम के एक अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया है. यह नया मिशन सूर्य के चारों ओर मौजूद Heliosphere नाम के विशाल सुरक्षा कवच की स्टडी करेगा. यह सुरक्षा कवच सौरमंडल को अंतरिक्ष से आने वाले खतरनाक रेडिएशन से बचाने का काम करता है. IMAP अंतरिक्ष यान हेलियोस्फीयर की बाहरी सीमा का पता लगाएगा और देखेगा कि यह हमारे सौरमंडल के बाहर अंतरिक्ष से कैसे मिलता है. इस मिशन से वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद मिलेगी कि सूर्य कैसे हमारी सुरक्षा करता है.

क्या होता है हेलियोस्फीयर?

Heliosphere सूर्य और हमारे सौर मंडल के चारों ओर एक बहुत बड़ा कवच है. CNN की रिपोर्ट के मुताबिक यह अंतरिक्ष में ढाल या Shield का काम करता है. यह कवच सूर्य से लगातार निकलने वाली सौर हवा से बनता है. सौर हवा आवेशित कणों(Charged Particles)की एक धारा है जो सभी दिशाओं में चलती है. जैसे-जैसे ये कण बाहर की ओर फैलते हैं ये तारों के बीच मौजूद गैस, धूल और रेडिएशन पर दवाब डालते हैं. इससे सौरमंडल के चारों तरफ बुलबुले जैसा इलाका बनता है जिसे हेलियोस्फीयर कहते हैं.

क्या है NASA का IMAP मिशन?

IMAP अंतरिक्ष यान देखेगा कि सूर्य की गतिविधियां हेलियोस्फीयर को कैसे प्रभावित करता है. यह इस बात की भी स्टडी करेगा कि Heliosphere हमारे सौरमंडल के बाहर मौजूद गैस, धूल और खतरनाक रेडिएशन से भर अंतरिक्ष के साथ कैसे मिलता-जुलता है. यह नया मिसन सौर हवा और ऊर्जा वाले कणों की जानकारी तुरंत दे सकेगा.

इस जानकारी से क्या फायदा होगा?

इस जानकारी से वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष के मौसम को समझने में मदद मिलेगी जौ सैटेलाइट, अंतरिक्ष यात्रियों और धरती पर मौजूद टेक्नोलॉजी को भी प्रभावित कर सकता है. NASA ने बताया कि, IMAP से मिले डाटा I-ALiRT(IMAP Active Link in Real-Time)सिस्टम में भेजा जाएगा. यह ऐसा टूल है जिसे अंतरिक्ष के मौसम की भविष्यवाणी को बेहतर बनाने के लिए बनाया गया है.

कैसे काम करता है IMAP?

IMAP में 10 खास डिवाइस लगे हैं जो अंतरिक्ष की अलग-अलग चीजों को मापते हैं. हर उपकरण का अपना अलग काम है जैसे खतरनाक रेडिएशन का पता लगाना, चुंबकीय क्षेत्रों पर नजर रखना या कणों को मापना. IMAP को पृथ्वी और सूर्य के बीच एक खास जगह पर रखा जाएगा जिसे लैग्रेंज बिंदु कहा जाता है जो धरती से सूरज की ओर करीब 10 लाख मील दूर है. इस जगह से सूरज की गतिविधियों पर हमेशा नजर रख पाएगा और सौर तूफानों या रेडिएशन के विस्फोटकों के धरती पर पहुंचने से लगभग 30 मिनट पहले ही पता लगा लेगा.