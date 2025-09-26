Advertisement
trendingNow12936982
Hindi Newsविज्ञान

क्या होता है हेलियोस्फीयर? जिसकी स्टडी करने के लिए NASA ने लॉन्च किया नया मिशन

What is Heliosphere: NASA ने 24 सितंबर को फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से IMAP(इंटरस्टेलर मैपिंग एंड एक्सेलेरेशन प्रोब)नाम का एक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Sep 26, 2025, 08:18 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्या होता है हेलियोस्फीयर? जिसकी स्टडी करने के लिए NASA ने लॉन्च किया नया मिशन

NASA IMAP Mission: अमेरिकी स्पेस एजेंसी NASA ने 24 सितंबर को फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से IMAP नाम के एक अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया है. यह नया मिशन सूर्य के चारों ओर मौजूद Heliosphere नाम के विशाल सुरक्षा कवच की स्टडी करेगा. यह सुरक्षा कवच सौरमंडल को अंतरिक्ष से आने वाले खतरनाक रेडिएशन से बचाने का काम करता है. IMAP अंतरिक्ष यान हेलियोस्फीयर की बाहरी सीमा का पता लगाएगा और देखेगा कि यह हमारे सौरमंडल के बाहर अंतरिक्ष से कैसे मिलता है. इस मिशन से वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद मिलेगी कि सूर्य कैसे हमारी सुरक्षा करता है.

क्या होता है हेलियोस्फीयर?
Heliosphere सूर्य और हमारे सौर मंडल के चारों ओर एक बहुत बड़ा कवच है. CNN की रिपोर्ट के मुताबिक यह अंतरिक्ष में ढाल या Shield का काम करता है. यह कवच सूर्य से लगातार निकलने वाली सौर हवा से बनता है. सौर हवा आवेशित कणों(Charged Particles)की एक धारा है जो सभी दिशाओं में चलती है. जैसे-जैसे ये कण बाहर की ओर फैलते हैं ये तारों के बीच मौजूद गैस, धूल और रेडिएशन पर दवाब डालते हैं. इससे सौरमंडल के चारों तरफ बुलबुले जैसा इलाका बनता है जिसे हेलियोस्फीयर कहते हैं. 

यह भी पढ़ें: आग की लपटें-धमाके वाले तारे...अब छिपी नहीं रहेंगी ब्रह्मांड की रहस्यमयी घटनाएं, IIT बॉम्बे बना रहा ये खास सैटेलाइट्स

Add Zee News as a Preferred Source

क्या है NASA का IMAP मिशन?
IMAP अंतरिक्ष यान देखेगा कि सूर्य की गतिविधियां हेलियोस्फीयर को कैसे प्रभावित करता है. यह इस बात की भी स्टडी करेगा कि Heliosphere हमारे सौरमंडल के बाहर मौजूद गैस, धूल और खतरनाक रेडिएशन से भर अंतरिक्ष के साथ कैसे मिलता-जुलता है. यह नया मिसन सौर हवा और ऊर्जा वाले कणों की जानकारी तुरंत दे सकेगा. 

इस जानकारी से क्या फायदा होगा?
इस जानकारी से वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष के मौसम को समझने में मदद मिलेगी जौ सैटेलाइट, अंतरिक्ष यात्रियों और धरती पर मौजूद टेक्नोलॉजी को भी प्रभावित कर सकता है. NASA ने बताया कि, IMAP से मिले डाटा I-ALiRT(IMAP Active Link in Real-Time)सिस्टम में भेजा जाएगा. यह ऐसा टूल है जिसे अंतरिक्ष के मौसम की भविष्यवाणी को बेहतर बनाने के लिए बनाया गया है. 

यह भी पढ़ें: अंतरिक्ष से आ रही है मौत...2032 में चंद्रमा से टकराएगा ये एस्टेरॉयड, वैज्ञानिक बोले- 'न्यूक्लियर बम ही लास्ट ऑप्शन'

कैसे काम करता है IMAP?
IMAP में 10 खास डिवाइस लगे हैं जो अंतरिक्ष की अलग-अलग चीजों को मापते हैं. हर उपकरण का अपना अलग काम है जैसे खतरनाक रेडिएशन का पता लगाना, चुंबकीय क्षेत्रों पर नजर रखना या कणों को मापना. IMAP को पृथ्वी और सूर्य के बीच एक खास जगह पर रखा जाएगा जिसे लैग्रेंज बिंदु कहा जाता है जो धरती से सूरज की ओर करीब 10 लाख मील दूर है. इस जगह से सूरज की गतिविधियों पर हमेशा नजर रख पाएगा और सौर तूफानों या रेडिएशन के विस्फोटकों के धरती पर पहुंचने से लगभग 30 मिनट पहले ही पता लगा लेगा.

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

nasa IMAP mission

Trending news

लेह के बीच LG ने की समीक्षा बैठक की, बोलें- लद्दाख को नहीं बनने देंगे हिंसा का गढ़
Ladakh
लेह के बीच LG ने की समीक्षा बैठक की, बोलें- लद्दाख को नहीं बनने देंगे हिंसा का गढ़
'भगवा विरोधी' आज फूट-फूटकर रोएंगे! कर्नल पुरोहित के 'प्रमोशन' का विश्लेषण
DNA Analysis
'भगवा विरोधी' आज फूट-फूटकर रोएंगे! कर्नल पुरोहित के 'प्रमोशन' का विश्लेषण
कौन कर रहा देश की एकता से खिलवाड़? भारत में दिखा PoK का झंडा, कैसे फैल रहा वायरस
DNA Analysis
कौन कर रहा देश की एकता से खिलवाड़? भारत में दिखा PoK का झंडा, कैसे फैल रहा वायरस
MiG-21 की विदाई, तेजस 1A के साथ हवा में भारत की नई ताकत...अग्नि-प्राइम मिसाइल लॉन्च
DNA Analysis
MiG-21 की विदाई, तेजस 1A के साथ हवा में भारत की नई ताकत...अग्नि-प्राइम मिसाइल लॉन्च
I LOVE मोहम्मद चलेगा, I LOVE महादेव नहीं? क्या हिंदुओं का अधिकार नहीं
DNA Analysis
I LOVE मोहम्मद चलेगा, I LOVE महादेव नहीं? क्या हिंदुओं का अधिकार नहीं
बेंगलुरु में ट्रैफिक पर तकरार! अजीम प्रेमजी ने ठुकराया CM सिद्धारमैया का प्रस्ताव
Azim Premji
बेंगलुरु में ट्रैफिक पर तकरार! अजीम प्रेमजी ने ठुकराया CM सिद्धारमैया का प्रस्ताव
पाकिस्तान की सेना कातिल है...कश्मीर पर भ्रम फैलाती है और अपनों को बम से उड़ाती है
india pakistan news
पाकिस्तान की सेना कातिल है...कश्मीर पर भ्रम फैलाती है और अपनों को बम से उड़ाती है
महिलाओं की उम्मीदों पर पानी फेरती लाडो लक्ष्मी योजना, सरकार का चेहरा बेनकाब: ढांडा
Anurag Dhanda
महिलाओं की उम्मीदों पर पानी फेरती लाडो लक्ष्मी योजना, सरकार का चेहरा बेनकाब: ढांडा
केंद्र हर मोर्चे पर विफल रहा...लद्दाख के हालात पर महबूबा का बयान, कह दी बड़ी बात
Ladakh news
केंद्र हर मोर्चे पर विफल रहा...लद्दाख के हालात पर महबूबा का बयान, कह दी बड़ी बात
लेह हिंसा के बाद सोनम वांगचुक के NGO पर मोदी सरकार का एक्शन, फंडिंग लाइसेंस कैंसिल
Sonam Wangchuks
लेह हिंसा के बाद सोनम वांगचुक के NGO पर मोदी सरकार का एक्शन, फंडिंग लाइसेंस कैंसिल
;