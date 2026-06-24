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4,500 साल पुराने गीजा पिरामिड के पास आखिर क्या छिपा है, जो इलेक्ट्रिक सिग्नल को आगे नहीं जाने दे रहा? वैज्ञानिक भी हैरान

Giza Pyramid Mystery: मिस्र के पिरामिडों के पास जमीन के नीचे वैज्ञानिकों को कुछ ऐसा मिला है, जो हैरान कर दिया है. हाई-टेक रडार से पता चला है कि यह बनावट बिजली के सिग्नलों को आगे नहीं जाने दे रही. वैज्ञानिकों का मानना है कि यह किसी राजा या बड़े लोग का मकबरा हो सकता है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jun 24, 2026, 06:58 AM IST|Updated: Jun 24, 2026, 06:58 AM IST
4,500 साल पुराने गीजा पिरामिड के पास आखिर क्या छिपा है, जो इलेक्ट्रिक सिग्नल को आगे नहीं जाने दे रहा? वैज्ञानिक भी हैरान

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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