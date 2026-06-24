What is Hidden Under Giza Pyramid: मिस्र के गीजा पिरामिड दुनिया के वो अजूबे हैं, जो सैकड़ों सालों से इंसानों को हैरान करते आए हैं. जब भी हम सोचते हैं कि हमने पिरामिडों के हर कोने को जान लिया है, तब कुछ ऐसे तथ्य सामने आते हैं, जो हैरान कर देते हैं. हाल ही में वैज्ञानिकों ने गीजा के वेस्टर्न सिमेट्री यानी शाही कब्रिस्तान के नीचे कुछ ऐसा खोज निकाला है, जिसने आर्कियोलॉजिस्ट्स को भी हैरान कर दिया है. हाई-टेक रडार और बिजली के उपकरणों के दम पर जब अंदर झांका, तो वहां सिर्फ एक प्राचीन ढांचा ही नहीं मिला, बल्कि कुछ ऐसा भी टकराया जो इलेक्ट्रिक फ्लो को सीधे तौर पर रोक रहा है!
वैज्ञानिकों को जमीन के नीचे एक ऐसी रहस्यमयी आकृति मिली है जो लगभग 4,500 साल पुरानी हो सकती है. वैज्ञानिकों का मानना है कि यह किसी बड़े व्यक्ति का मकबरा हो सकता है, जो सदियों से जमीन के नीचे दफन है.
इस खोज के लिए वैज्ञानिकों ने किसी खुदाई का सहारा नहीं लिया, बल्कि एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया. तोहोकू यूनिवर्सिटी के मोटोयुकी सातो के नेतृत्व में रिसर्चर्स ने ग्राउंड-पेनिट्रेटिंग रडार और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी टोमोग्राफी जैसी तकनीकों से जमीन के अंदर स्कैनिंग की. यह स्कैनिंग उस जगह पर हुई, जहां प्राचीन काल में शाही परिवार के सदस्यों और बड़े अधिकारियों को दफनाया जाता था.
स्कैनिंग के दौरान वैज्ञानिकों को जमीन से लगभग 6.5 फीट की गहराई पर एक L शेप की बनावट दिखाई दी. यह करीब 33 फीट लंबी है. वैज्ञानिकों का मानना है कि इसका आकार एकदम सटीक और ज्यामितीय है, जिसका मतलब है कि यह कोई प्राकृतिक रूप से बनी चीज नहीं है, बल्कि इसे इंसानों ने ही बनाया है. ऐसा लगता है कि बनाने के बाद इसे रेत से भर दिया गया था.
हैरानी वाली बात तो इस L शेप वाली आकृति के ठीक नीचे एक और बहुत बड़ी रहस्यमयी आकृति मिली है. जब वैज्ञानिकों ने वहां बिजली का प्रवाह समझने की कोशिश की, तो सामने आया कि वह हिस्सा बिजली के बहाव को रोक रहा है.
वैज्ञानिकों के पास फिलहाल इसकी दो वजहें हैं-
या तो वहां रेत और कंकड़-पत्थरों का कोई अजीब मिश्रण है.
या फिर वहां जमीन के अंदर कोई बहुत बड़ा खाली कमरा या खोखली जगह है.
आर्कियोलॉजिस्ट्स का मानना है कि ऊपर बनी L-Shape की आकृति दरअसल नीचे छिपी उस बड़ी रहस्यमयी जगह का एंट्री गेट हो सकती है.
वैज्ञानिक अभी पक्के तौर पर यह नहीं कह रहे हैं कि यह कोई मकबरा ही है, क्योंकि सिर्फ रडार और स्कैनिंग से अंदर क्या है, इसका पता नहीं लगाया जा सकता है. वैज्ञानिकों का कहना है कि अब इस रहस्य से पर्दा उठाने का इकलौता तरीका खुदाई ही है. जब तक खुदाई नहीं होती, तब तक गीज़ा के पिरामिडों के नीचे छिपा यह राज एक रहस्य ही बना रहेगा.