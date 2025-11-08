Science News: चंद्रमा पर आखिर क्या ढूंढ रहा भारत? ISRO ने चंद्रयान-2 का नया डेटा जारी कर बता दिया मकसद

ISRO Chandrayaan-2 Latest News: पिछले कुछ सालों में एक के बाद एक स्पेस मिशन लॉन्च करके भारत लगातार दुनिया को बता रहा है कि अब आने वाला भविष्य उसका है. भारत का इसरो अपने मिशन के जरिए विश्व को दिखा रहा है कि वह सिर्फ चांद पर जाना ही नहीं चाहता बल्कि उसकी की सतह को बहुत-बहुत गहराई से समझना भी चाहता है. हाल ही में ISRO ने अपने चंद्रयान-2 ऑर्बिटर (Chandrayaan‑2 Orbiter) द्वारा भेजे गए आंकड़ों से तैयार कुछ उन्नत डेटा की जानकारी जारी की है. जिसका मकसद चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्रों को बेहतर तरीके से जानना है.

चंद्रमा के ध्रुवीय इलाकों का सर्वे

अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के मुताबिक, ये ध्रुवीय क्षेत्र इसलिए खास हैं क्योंकि वहां सूरज की रोशनी बहुत कम पहुंचती है. ऐसा संभावनाएं हैं कि वहां पर मिट्टी ठंडी और बर्फ के रूप में पानी जमा हो सकता है. इसरो ने अब चांद की ही सतह के भौतिक और डाइइलेक्ट्रिक गुणों का विश्लेषण भी किया है. इनके जरिए यह देखा गया है कि चंद्रमा पर सतह कितनी घनी है और उसमें कितनी खाली-जगहें हैं. साथ ही विद्युत तरंगों के हिसाब से वे सतह कैसे व्यवहार करती है.

इस खास रडार का किया गया इस्तेमाल

इसरो ने विशेष रूप से अपने DFSAR नामक अपर्चर रडार के जरिए ध्रुवीय भागों का सर्वे किया है. यह उपकरण चांद की सतह की गहराई में जाने में सक्षम है और दोनों बैंड में सटीक तरीके से काम करता है. इस उपकरण से करीब 1,400 रडार डेटा सेट एकत्रित किए गए और उन्हें विश्लेषित कर पोलर मोजैक्स बनाए गए.

ISRO has come up with advanced data products from the Chandrayaan-2 lunar orbiter for deeper understanding of the lunar polar regions. These include important parameters describing physical and dielectric properties of the Moon’s surface. This is India’s major value addition… pic.twitter.com/5w2eQ4OVky — ISRO (@isro) November 8, 2025

इन डेटा उत्पादों में कुछ महत्वपूर्ण पैरामीटर शामिल हैं जैसे:-

सर्कुलर पॉलराइजेशन रेश्यो (CPR): यह बायां-दाहिना पोलराइजेशन वाले रडार सिग्नल का अनुपात है. यह उस जगह का संकेत देता है, जहां बर्फ मौजूद हो सकती है.

सिंगल बाउंस एगनवेल्यू रिलेटिव डिफरेंस (SERD): यह उपकरण सतह की ‘रूफनेस’ यानी कि सतह कितनी असमान है, के बारे में जानकारी देता है.

टी-रेश्यो: यह सामग्री के डाइइलेक्ट्रिक गुण से जुड़ा है. इससे पता चलता है कि सतह कितनी विद्युत-तरंगों को संचालित या परावर्तित करती है.

इस तरह से ISRO ने ऐसा डेटा तैयार किया है जिसे वैज्ञानिक आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं. यह सिर्फ ‘देखने’ के बजाय ‘समझने’ की दिशा में उठाया गया अहम कदम है. इस तरह की मशीनरी और विश्लेषण बहुत कम स्पेस एजेंसियों ने किए हैं. ISRO का कहना है कि रेडी-टू-यूज डेटा उत्पाद जारी किए गए हैं जिसे शोधकर्ता डाउनलोड कर सकते हैं.

चंद्रमा पर मिशन का क्या है मतलब?

इस उपलब्धि का मतलब यह है कि भारत ने वैश्विक चंद्र अन्वेषण के परिदृश्य में अपना एक मूल्य-संयोजन प्रस्तुत किया है. इसके जरिए भारत ने दुनिया को बताया है कि सिर्फ चांद पर जाना नहीं, बल्कि वहां की सतह को इतनी बारीकी से जानना कि आगे आने वाले मानव मिशनों के लिए आधार तैयार हो सके. यह ज्ञान भविष्य में चंद्रमा पर संसाधनों की खोज, मानव-मिशनों के लिये स्थल चयन, और चंद्रमा की उत्पत्ति-विकास को समझने में मदद करेगा.