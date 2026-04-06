क्या है ISRO का 'मिशन मित्र'? 3500 मीटर की ऊंचाई पर बना 'नकली अंतरिक्ष', वजह जानकर चौंक जाएंगे आप

ISRO Mission MITRA Ladakh: आज जब दुनिया की नजरें आर्टेमिस-2 (Artemis II) के लूनर फ्लाई-बाय पर टिकी हैं, तब भारत ने अंतरिक्ष की दुनिया में अपनी एक अलग और बेहद साहसी शुरुआत कर दी है. ISRO ने लद्दाख की बर्फीली और दुर्गम चोटियों पर अपना महत्वाकांक्षी 'मिशन मित्रा' (Mission MITRA) लॉन्च कर दिया है. 3,500 मीटर की ऊंचाई पर हो रहा यह प्रयोग इंसानी सहनशक्ति की उन सीमाओं को परखेगा, जो भविष्य में मंगल और चांद पर बस्तियां बसाने के लिए जरूरी हैं. वहां सिर्फ हड्डियां जमा देने वाली ठंड और अंतहीन अकेलापन होता है. इसी माहौल को धरती पर उतारने के लिए इसरो ने लद्दाख के लेह को चुना है. अप्रैल 2026 में लॉन्च हुए 'मिशन मित्रा' के जरिए वैज्ञानिक यह समझ रहे हैं कि इंसान का दिमाग और शरीर बाहरी दुनिया से कटकर कैसे काम करता है. यह कोई आम प्रयोग नहीं, बल्कि इंसानों को अंतरिक्ष जैसी मुश्किल परिस्थितियों में ढालने की बड़ी कोशिश है.

मिशन MITRA क्या है?

MITRA का पूरा नाम 'Mapping of Interoperable Traits and Response Assessment' है. यह एक एनालॉग मिशन (Analog Mission) है. इसका मतलब है कि अंतरिक्ष में जाने से पहले पृथ्वी पर ही ऐसी जगह चुनना, जो बिल्कुल अंतरिक्ष जैसी कठिन हो, जिससे वहां इंसानी व्यवहार और शरीर पर पड़ने वाले असर की जांच की जा सके.

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लद्दाख को ही क्यों चुना गया?

लेह, लद्दाख लगभग 3,500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है. यहां का वातावरण अंतरिक्ष के काफी करीब है. इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन बहुत कम होती है, जैसा स्पेसक्राफ्ट के अंदर हो सकता है. यहां का तापमान बहुत गिर जाता है. यहां का सूखा और सुनसान इलाका एस्ट्रोनॉट्स को घर से दूर अकेले रहने का मानसिक अनुभव देता है.

इस मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है?

इसरो इस मिशन के जरिए यह समझना चाहता है कि जब एस्ट्रोनॉट्स एक छोटे से कैप्सूल में बंद होकर हफ्तों तक अंतरिक्ष में रहेंगे, तो उनकी मानसिक स्थिति पर क्या प्रभाव होगा. वैज्ञानिकों की टीम यह भी देखेगी कि कम ऑक्सीजन और भारी तनाव में गगनयात्रियों का दिमाग कितनी तेजी से काम करता है. क्या वे सही फैसले ले पाते हैं? अंतरिक्ष के एक छोटे से डिब्बे में जब तीन लोग कई दिनों तक बंद रहेंगे, तो क्या उनके बीच झगड़ा होगा? वे एक-दूसरे की बात कैसे समझेंगे? मित्रा इसी टीम बॉन्डिंग की जांच करेगा. इसके साथ इस मिशन में लेह के बेस कैंप से बेंगलुरु के कंट्रोल सेंटर तक बातचीत का तालमेल भी देखा जाएगा, जिससे असली मिशन के समय कोई सिग्नल मिस न हो.

एयरफोर्स और इसरो की जुगलबंदी

इस मिशन में ISRO के साथ भारतीय वायुसेना का इंस्टीट्यूट ऑफ एयरोस्पेस मेडिसिन (IAM) भी शामिल है. इस मिशन में गगनयात्रियों की धड़कन, उनकी सोचने की क्षमता और उनके आपसी तालमेल का हर पल का डेटा इकट्ठा किया जा रहा है. यह डेटा तय करेगा कि गगनयान के लिए कौन से एस्ट्रोनॉट्स सबसे फिट हैं और उन्हें किस तरह की मानसिक ट्रेनिंग की जरूरत है.

गगनयान के लिए क्यों है जरूरी?

भारत का लक्ष्य है कि वह जल्द ही अपने दम पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजे. आर्टेमिस II जैसे वैश्विक मिशनों में भी मानवीय व्यवहार पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है. इसरो का यह एनालॉग मिशन गगनयान की सुरक्षा के लिए एक मजबूत नींव तैयार करेगा. मिशन 'मित्रा' से मिलने वाला डेटा इसरो को यह समझने में मदद करेगा कि अंतरिक्ष यात्रियों को किन शारीरिक और मानसिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. इसरो का यह मिशन न केवल भारत को अंतरिक्ष महाशक्ति बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है, बल्कि यह भविष्य में चंद्रमा पर स्थायी बेस बनाने के हमारे सपनों को भी हकीकत के करीब ले जाता है.

कैसे हो रही है ट्रेनिंग?

मिशन में शामिल लोग कुछ दिनों तक उसी इलाके में रह रहे हैं. वे वहीं सोते हैं, काम करते हैं, फैसले लेते हैं और हर स्थिति का सामना करते हैं. उनके शरीर और दिमाग पर हर पल नजर रखी जा रही है. यह सब डेटा आगे के मिशनों के लिए बेहद काम का होने वाला है.

सिर्फ शरीर नहीं, दिमाग की भी परीक्षा

अंतरिक्ष की सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ शारीरिक नहीं होती, बल्कि मानसिक भी होती है. जब इंसान लंबे समय तक अकेले माहौल में रहता है, तो उसका व्यवहार बदलने लगता है. मिशन मित्रा में खास तौर पर यह देखा जा रहा है कि दबाव में इंसान कैसे सोचता है. मुश्किल समय में फैसले कैसे लेता है? इसके साथ ही उसका अपनी टीम के साथ व्यवहार कैसा रहता है.

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