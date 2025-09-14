Karman Line: धरती की वो जादुई सीमा, जिसे पार करते ही शुरू होती है 'स्पेस की दुनिया'
End Point of Earth: क्या आप जानते हैं कि हमारी धरती कहां पर खत्म होता है और कहां से शुरु होता है अंतरिक्ष का सफर? आइए जानते हैं उस जगह के बारे में जहां हवा भी खत्म हो जाती है.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Sep 14, 2025, 12:21 PM IST
Karman Line: आपके मन में कभी न कभी तो ये सवाल जरूर आया होगा कि धरती कहां खत्म होती है. या फिर वो कौन सी जगह है जहां अंतरिक्ष शुरु होता है. आपको बता दें कि एक ऐसी काल्पनिक रेखा है जिस जगह हमारी धरती का वायुमंडल खत्म हो जाता है. यह किसी तरह की दीवार नहीं बल्के वैज्ञानिकों द्वारा तय की गई सीमा है जो बताती है कि अंतरिक्ष कहां से शुरु होता है. यह रेखा धरती के वायुमंडल और बाहरी अंतरिक्ष के बीच की एक काल्पनिक रेखा है जहां से स्पेस की दुनिया शुरु हो जाती है.

क्या है ये लाइन?
जिस सीमा को वैज्ञानिकों द्वारा तय किया गया है उसे कार्मन रेखा(Karman Line)कहते हैं. इस जगह पर हवा भी नहीं पहुंचती क्योंकि यह धरती से 100 किमी की ऊंचाई पर स्थित है. अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा नाम है, तो बता दें कि इसे हंगेरियन-अमेरिकी इंजीनियर थियोडोर वॉन कार्मन के नाम पर रखा गया था.

क्या थी वैज्ञानिकों की कैलकुलेशन?
सन् 1950 में वैज्ञानिकों ने अपनी कैलकुलेशन से पता लगाया कि धरती से 100 किमी ऊपर हवा की एक बेहद ही पतली परत है कि वहां कोई भी विमान पंख फैला कर उड़ान नहीं भर सकता. उड़ना तो दूर आप इस जगह पर सांस भी नहीं ले सकते, यह रेखा धरती के वायुमंडल और स्पेस के बीच की एक काल्पनिक रेखा है जहां से अंतरिक्ष की दुनिया शुरु हो जाती है.

इस काल्पनिक रेखा के परे क्या है?
धरती से 100 किमी की ऊंचाई पर मौजूद ये रेखा जिसे कार्मन लाइन कहते हैं, यहां हवा लगभग खत्म हो जाती है और वहां किसी भी तरह का कोई घर्षण नहीं होता इसलिए वहां रॉकेट तेज स्पीड के साथ उड़ सकेत हैं. लेकिन इस जगह पर रेडिएशन, तापमान में उतार-चढ़ाव होते रहते हैं जिस वजह से यह बहुत खतरनाक है. कार्मन रेखा पूरी धरती को चारों तरफ से घेरने वाला एक काल्पनिक गोला है. अमेरिकी वायुसेना इसे 80 किमी मानती है लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मानक 100 किमी पर तय किया गया है. 

