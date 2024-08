क्या होता है चांद का तूफान? NASA के हॉरर वीडियो से दुनिया में तहलका; वैज्ञानिक भी हैरान

What is Moon Timelapse: पिछले दिनों एक दुर्लभ खगोलीय घटना घट गई, जिस पर दुनिया वालों ने कम ध्यान दिया. यह घटना बकायदा नासा के कैमरे में भी कैद हुई है. हुआ यह कि चांद पर तूफान आ गया. इसके बाद जो हुआ वो चौंकाने वाला हुआ. अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर मौजूद नासा के एक वैज्ञानिक ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें चंद्रमा को ऑरोरा के रंगीन बैकग्राउंड के सामने अस्त होते हुए देखा जा सकता है. यह एक तरह का टाइमलैप्स वीडियो है जो सौर हवाओं और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बीच होने वाले रिएक्शन से रिलेटेड है.

यह जो घटना हुई वो दुर्लभ है. उससे भी दुर्लभ है कि उसका वीडियो कैप्चर कर लिया गया है. नासा के अंतरिक्ष यात्री मैथ्यू डोमिनिक ने इस वीडियो को कैप्चर किया है. इस टाइमलैप्स वीडियो में ऑरोरा बोरेलिस की अद्भुत घटना को रिकॉर्ड किया है. यह खगोलीय घटना सौर हवाओं और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बीच होने वाली अंतःक्रिया है, इसे कुछ लोग इसे चांद का तूफान भी कह रहे हैं. लेकिन ये क्या होता है इसे जानना जरूरी है.

क्या होती है ये घटना जिसे चांद पर तूफान कहा जा रहा है?

दरअसल, सूर्य से लगातार चार्ज पार्टिकल्स निकलते रहते हैं, जिन्हें सौर हवाएं कहते हैं. जब ये पार्टिकल्स पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के संपर्क में आते हैं, तो वे धरती के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं. वायुमंडल में मौजूद गैसों जैसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ इन पार्टिकल्स की प्रतिक्रिया होती है. इस प्रतिक्रिया के दौरान ऊर्जा निकलती है, जिससे आसमान में रंगीन रोशनी दिखाई देती है. ऑरोरा के रंग उस गैस पर निर्भर करते हैं जिसके साथ सौर पार्टिकल्स प्रतिक्रिया कर रहे हैं.

उदाहरण के लिए, ऑक्सीजन हरे और लाल रंग का, जबकि नाइट्रोजन नीले और बैंगनी रंग का प्रकाश उत्पन्न करता है. इस वीडियो में भी वही हुआ है. चांद को अस्त होते हुए देखा जा सकता है, जिसके पीछे आसमान में बहुत ही खूबसूरत रंग दिखाई दे रहे हैं. साथ ही, सूरज को उगते हुए भी देखा जा सकता है, जिसकी रोशनी अंतरिक्ष स्टेशन पर पड़ रही है.

Timelapse of the moon setting into streams of red and green aurora followed by a sunrise lighting up Soyuz with a light blue.

The aurora have been amazing the past few days. Great timing for trying out a new lens that recently arrived on Cygnus.

T1.8, 1/3s exposure,… pic.twitter.com/otFv5pZ6vd

— Matthew Dominick (@dominickmatthew) August 12, 2024