Advertisement
trendingNow13156184
Hindi Newsविज्ञानNASA Artemis II: चांद के उस पार जाने वाले 4 एस्ट्रोनॉट्स की जान किसके हाथों में है?

NASA Artemis II: चांद के उस पार जाने वाले 4 एस्ट्रोनॉट्स की जान किसके हाथों में है?

NASA Artemis 2 Mission: नासा का आर्टेमिस II मिशन केवल चार अंतरिक्ष यात्रियों की बहादुरी की कहानी नहीं है, बल्कि यह उन सैकड़ों वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के कंट्रोल रूम का कमाल है, जो जमीन पर बैठकर हर सेकंड मौत और जिंदगी के बीच का फैसला लेते हैं. यह कहानी उन्हीं लोगों की है, जो जमीन पर रहकर आसमान में इतिहास लिखेंगे.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Mar 28, 2026, 05:57 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

NASA Artemis II: चांद के उस पार जाने वाले 4 एस्ट्रोनॉट्स की जान किसके हाथों में है?

NASA Artemis 2 Mission: 50 साल बाद एक बार इंसान फिर से चांद के आसपास जाने की तैयारी कर रहा है. आर्टेमिस-II (Artemis II) मिशन में चार अंतरिक्ष यात्री 10 दिन की लंबी यात्रा पर निकलने को तैयार हैं. इसको लेकर फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर के उसी ऐतिहासिक फायरिंग रूम 1 में हलचल शुरू हो चुकी है. यहां से कभी नील आर्मस्ट्रांग चांद के लिए रवाना हुए थे. लेकिन इस मिशन की असली ताकत सिर्फ रॉकेट या तकनीक नहीं है, बल्कि वे लोग हैं जो जमीन पर बैठकर हर पल उनकी सुरक्षा संभालते हैं. यह कहानी उसी अनदेखी टीम की है, जो पर्दे के पीछे रहकर इस मिशन को सफल बनाती है.

वही ऐतिहासिक कमरा, जहां से नील आर्मस्ट्रांग रवाना हुए थे

आपको बता दें कि नासा का मून मिशन (Artemis II) एक बार फिर फ्लोरिडा के उसी फायरिंग रूम 1 से शुरू होने वाला है, जहां से 1969 में अपोलो मिशन को चांद पर भेजा गया था. अब इसी कमरे की तिरछी कांच की खिडकियों के पीछे बैठकर नासा की टीम आर्टेमिस II को लॉन्च करने वाली है. यह मिशन पिछले 50 सालों में पहली बार इंसानों को चांद के इतने करीब ले जाएगा, जहां तक आज तक कोई नहीं पहुंचा है.

कौन है इस मिशन की कैप्टन कूल?

नासा के इस मून मिशन की कमान चार्ली ब्लैकवेल थॉम्पसन के हाथों में है. वह नासा की पहली महिला लॉन्च डायरेक्टर हैं. लॉन्च से 49 घंटे पहले जब उलटी गिनती (Countdown) शुरू होती है, तो सारा दबाव उन्हीं पर होता है. चार्ली के पास एक खास लकी चार्म है. वह लॉन्च के दिन हरे रंग के मोतियों का एक सस्ता सा ब्रेसलेट पहनती हैं. इसे वह ग्रीन फॉर गो कहती हैं. यह उनकी टीम के लिए संकेत है कि हम पूरी तरह तैयार हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें:- इंसानों से भी पुराना है 'Strait of Hormuz' का वजूद! जानें कैसे बना दुनिया का सबसे...

मौत और जिंदगी के बीच का फैसला

ह्यूस्टन में मिशन कंट्रोल संभालने वाले वेन हेल कहते हैं कि यह काम मानसिक रूप से बहुत थका देने वाला है. यहां एक छोटी सी गलती का मतलब है जिंदगी या मौत. जब रॉकेट जमीन छोड़ता है, तो कंट्रोल रूम में सन्नाटा इतना गहरा होता है कि आप अपनी धड़कन सुन सकते हैं. हर टीम को गो या नो गो का अंतिम कॉल देना होता है.

वो 45 मिनट जब थम जाएंगी सांसें

मिशन के छठे दिन एक ऐसा पल आएगा जब ओरियन यान चांद के पीछे चला जाएगा. उस समय स्पेसक्राफ्ट का पृथ्वी से संपर्क टूट जाएगा. करीब 45 मिनट तक नासा को नहीं पता होगा कि अंदर क्या चल रहा है. इसी दौरान अंतरिक्ष यात्री चांद के पीछे से अर्थराइज का अद्भुत नजारा देखेंगे और तस्वीरें लेंगे. लेकिन यही वह पल होगा जो सबसे ज्यादा तनाव भरा रहेगा.

रॉकेट उड़ते ही बदल जाती है कमान

जैसे ही रॉकेट आसमान में उठता है, जिम्मेदारी फ्लोरिडा से ह्यूस्टन पहुंच जाती है. यहां मिशन कंट्रोल सेंटर में बैठी टीम अगले 10 दिनों तक हर सेकंड स्पेसक्राफ्ट पर नजर रखती है. यही टीम तय करती है कि आगे क्या करना है और किसी भी समस्या से कैसे निपटना है.

पहले कुछ घंटे क्यों होते हैं सबसे अहम

लॉन्च के बाद शुरुआती घंटे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं. क्योंकि यह पहली बार होगा जब यह स्पेसक्राफ्ट इंसानों को लेकर जाएगा. इससे पहले Artemis 1 में कोई इंसान नहीं गया था. यह पहली बार है जब ओरियन कैप्सूल के लाइफ सपोर्ट सिस्टम की परीक्षा होगी. टीम हर सिस्टम को जांचती है, ऑक्सीजन सही है या नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है या नहीं. क्या यान के अंदर का टॉयलेट सही काम करेगा? यहां तक कि जब अंतरिक्ष यात्री पेशाब को अंतरिक्ष में छोड़ेंगे, तो यान की रफ्तार पर क्या असर पड़ेगा? इन छोटी छोटी बातों पर वैज्ञानिकों की नजर है.

चांद की ओर बढ़ने का बड़ा फैसला

मिशन का सबसे अहम मोड़ करीब एक दिन बाद आता है. इसी समय स्पेसक्राफ्ट को चांद की दिशा में भेजा जाता है. अगर सब कुछ सही लगता है, तभी यह फैसला लिया जाता है. अगर इसमें कोई भी दिक्कत नजर आती है, तो टीम इंतजार भी कर सकती है.

अंतरिक्ष यात्रियों से कौन बात करता है

दिलचस्प बात यह है कि जो लोग मिशन को संभालते हैं, वे सीधे अंतरिक्ष यात्रियों से बात नहीं करते. इसके लिए एक अलग व्यक्ति होता है, जो बहुत साफ और सरल भाषा में संदेश पहुंचाता है, जिससे कोई भी गलती या गलतफहमी न हो.

धरती पर लौटना सबसे मुश्किल

मिशन का सबसे खतरनाक हिस्सा होता है वापसी. जब स्पेसक्राफ्ट धरती के वातावरण में घुसता है, तो उसकी रफ्तार बेहद तेज होती है और तापमान हजारों डिग्री तक पहुंच जाता है. जब ओरियन 40,000 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से वायुमंडल में घुसेगा, तो घर्षण से तापमान सूरज की सतह का आधा हो जाएगा. इससे पहले आर्टेमिस I में हीट शील्ड को कुछ नुकसान पहुंचा था, जिसे इस बार सुधारने के लिए लैंडिंग पथ में बदलाव किया गया है. इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अलग, यहां लैंडिंग के लिए मौसम सुधरने का इंतजार नहीं किया जा सकता. जो रास्ता तय है, उसी पर आना होगा. एक बार यह प्रक्रिया शुरू हो गई, तो उसे रोका नहीं जा सकता.

हर हालात के लिए तैयार रहती है टीम

इस मिशन के लिए टीम हर तरह की स्थिति की तैयारी करती है. यहां तक कि सबसे खराब हालात की भी प्रैक्टिस की जाती है. उनका ध्यान सिर्फ याद रखने पर नहीं, बल्कि सही समय पर सही फैसला लेने की क्षमता पर होता है. मिशन के दौरान टीम के पास एक खास पैच होता है, जिस पर चांद और धरती दोनों बने होते हैं. जब यान चांद से लौटता है, तो इस पैच को घुमा दिया जाता है, जिससे धरती सामने दिखे. यह एक भावनात्मक पल होता है, जो घर वापसी का संकेत देता है.

सिर्फ मिशन नहीं, एक मिसाल

आर्टेमिस-II सिर्फ एक अंतरिक्ष यात्रा नहीं है. यह इस बात का उदाहरण है कि जब लोग मिलकर काम करते हैं, तो कितनी बड़ी चीज हासिल की जा सकती है. इसमें सिर्फ अंतरिक्ष यात्री ही नहीं, बल्कि जमीन पर काम करने वाली पूरी टीम की मेहनत शामिल है. यही टीम हर पल उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाती है और यही इस मिशन की असली ताकत है.

यह भी पढ़ें:- अंतरिक्ष से काल बनकर आ रहा ये स्विफ्ट टेलीस्कोप? NASA का सैटेलाइट हुआ बेकाबू...

About the Author
author img
Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

TAGS

NASA Artemis 2 Missionorion spacecraftMoon mission 2026NASA Mission Control Houston

Trending news

कर्नाटक में हिंदी को लेकर फिर मचा बवाल, KSEAB का घेराव, SSLC एग्जाम पर BAN की मांग
SSLC Hindi exam ban
कर्नाटक में हिंदी को लेकर फिर मचा बवाल, KSEAB का घेराव, SSLC एग्जाम पर BAN की मांग
असेंबली चुनाव से पहले क्यों नाराज हो गए अन्नामलाई? चुनाव न लड़ने का किया फैसला
Assembly Election 2026
असेंबली चुनाव से पहले क्यों नाराज हो गए अन्नामलाई? चुनाव न लड़ने का किया फैसला
तेल-गैस की नहीं है कोई कमी... कालाबाजारी दिखने पर दें सूचना, ZEE NEWS की खास मुहिम
DNA
तेल-गैस की नहीं है कोई कमी... कालाबाजारी दिखने पर दें सूचना, ZEE NEWS की खास मुहिम
न लॉकडाउन लगेगा, न होगी तेल-गैस की किल्लत... PM मोदी के एक्शन प्लान की 10 बड़ी बातें
PM Modi
न लॉकडाउन लगेगा, न होगी तेल-गैस की किल्लत... PM मोदी के एक्शन प्लान की 10 बड़ी बातें
कश्मीर में हाई अलर्ट, घाटी में रची जा रही 'IED ब्लास्ट' की साजिश, हाईवे पर ड्राई डे
Kashmir IED Threat
कश्मीर में हाई अलर्ट, घाटी में रची जा रही 'IED ब्लास्ट' की साजिश, हाईवे पर ड्राई डे
मुर्शिदाबाद में रामनवमी जुलूस पर फिर बरसे पत्थर, कई लोग घायल, हंगामे-आगजनी से दहशत
west bengal news in hindi
मुर्शिदाबाद में रामनवमी जुलूस पर फिर बरसे पत्थर, कई लोग घायल, हंगामे-आगजनी से दहशत
दो मोर्चों पर जंग की तैयारी! 2.38 लाख करोड़ से भारत बना रहा ‘फ्यूचर वॉर’ का ये प्लान
india pakistan news
दो मोर्चों पर जंग की तैयारी! 2.38 लाख करोड़ से भारत बना रहा ‘फ्यूचर वॉर’ का ये प्लान
श्रीनगर-लेह हाईवे पर आया बर्फ का 'समंदर', गाड़ी में ही 5 लोगों की हो गई मौत
Avalanche
श्रीनगर-लेह हाईवे पर आया बर्फ का 'समंदर', गाड़ी में ही 5 लोगों की हो गई मौत
न्यायपालिका में महिलाओं की कमी पर CJI सूर्यकांत का कड़ा रुख, HC को लिखा पत्र
Justice SuryaKant
न्यायपालिका में महिलाओं की कमी पर CJI सूर्यकांत का कड़ा रुख, HC को लिखा पत्र
असम चुनाव: BJP को हराने के लिए साथ आए '3G', हिमंता को दे पाएंगे टक्कर या होंगे चित?
Assam Assembly Elections 2026
असम चुनाव: BJP को हराने के लिए साथ आए '3G', हिमंता को दे पाएंगे टक्कर या होंगे चित?