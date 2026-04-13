चांद तो बस शुरुआत है, असली मंजिल है 'मार्स'! जानें कब लाल ग्रह पर कदम रखेगा इंसान; क्या है NASA का 'मास्टर प्लान'?

NASA Mars Mission Roadmap: आर्टेमिस-2 की कामयाबी ने नासा के हौसले बुलंद कर दिए हैं. लेकिन नासा का असली सपना चांद पर रुकना नहीं, बल्कि वहां से छलांग लगाकर मंगल ग्रह (Mars) तक पहुंचना है. इसे मून टू मार्स (Moon to Mars) विजन कहा जा रहा है. पर क्या मंगल पर जाना इतना आसान है? आइए जानते हैं क्या है इसकी पूरी टाइमलाइन और टेक्नोलॉजी.
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NASA Mars Mission Roadmap: आर्टेमिस-2 की घर वापसी ने साबित कर दिया है कि हमारा 'डीप स्पेस' सफर अब शुरू हो चुका है. इसे देखते हुए नासा के एडमिनिस्ट्रेटर ने स्पष्ट कर दिया है कि 2030 के दशक के अंत तक या 2040 की शुरुआत तक मंगल की धरती पर पहला इंसानी कदम रखने की तैयारी है. दुनिया भर के वैज्ञानिक इसे हकीकत में बदलने के लिए दिन-रात काम कर रहे हैं. इसमें सबसे आगे है अमेरिका की स्पेस एजेंसी NASA, जो एक-एक कदम सोच-समझकर आगे बढ़ रही है. हालांकि मंगल तक जाने का मिशन इतना आसान नहीं है. चांद जहां सिर्फ 3 दिन की दूरी पर है, वहीं मंगल तक पहुंचने में कम से कम 7 से 9 महीने लग सकते हैं. भले ही यह मिशन आसान नहीं है, लेकिन जिस तरह से तैयारी चल रही है, उससे लग रहा है कि आने वाले सालों में इंसान मंगल तक पहुंच ही जाएगा. नासा इस मिशन के लिए एक लंबा और स्टेप-बाय-स्टेप रोडमैप तैयार कर रहा है. आइए जानते हैं मंगल फतह के लिए नासा की टाइमलाइन.
नासा (NASA) ने मंगल मिशन के लिए एक 'स्टेप-बाय-स्टेप' रोडमैप तैयार किया है. इसके लिए नासा पहले 2026 से 2030 तक आर्टेमिस मिशनों के जरिए चांद पर गेटवे (एक छोटा स्पेस स्टेशन) और बेस कैंप बनाने वाला है. यहां वैज्ञानिक मंगल पर इस्तेमाल होने वाली तकनीकों का टेस्ट करेंगे. इसके बाद मंगल पर इंसानों को ले जाने वाले बड़े जहाजों का टेस्ट शुरू होगा. नासा का लक्ष्य है कि 2030 के अंत या 2040 की शुरुआत तक इंसानों को पहली बार मंगल की ऑर्बिट या उसकी जमीन पर उतारा जाए.
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मंगल का सफर 7 से 9 महीने का है, इसलिए नासा कुछ नई तकनीक वाली मशीनों पर काम कर रहा है. नासा का मानना है कि पारंपरिक ईंधन वाले रॉकेट बहुत धीमे हैं. इनसे मंगल पर जाना थोड़ा मुश्किल काम है. इसलिए नासा न्यूक्लियर रॉकेट बना रहा है, जो मंगल की यात्रा का समय आधा (करीब 3 से 4 महीने) कर सकते हैं. इसके साथ ही मंगल के वायुमंडल में 95 प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड है. नासा ने पहले ही 'मोक्सी' नाम की मशीन का सफल टेस्ट किया है, जो मंगल की हवा से ही ऑक्सीजन बना सकती है. मंगल पर कम्युनिकेशन के लिए नासा लेजर सिस्टम को भी जांच रहा है, जिससे मंगल से वीडियो कॉल करना और डेटा भेजना आज के मुकाबले 100 गुना तेज हो जाएगा.
मंगल पर जाने से पहले नासा चांद को एक 'वर्कशॉप' की तरह इस्तेमाल करने का प्लान बना रहा है. नासा पहले चांद के दक्षिणी ध्रुव पर जमी बर्फ से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग करेगा. इसके बाद इसका इस्तेमाल रॉकेट ईंधन के रूप में किया जाएगा. नासा चांद को 'अंतरिक्ष का पेट्रोल पंप' बता रहा है. मंगल की यात्रा में एस्ट्रोनॉट्स खतरनाक कॉस्मिक किरणों के संपर्क में रहेंगे. ऐसे में नासा चांद पर नए तरह के रेडिएशन शील्ड वाले स्पेस सूट और घरों का टेस्ट करने वाला है.
मंगल पर एस्ट्रोनॉट्स को करीब 2 साल तक पृथ्वी से दूर रहना होगा. इतने लंबे समय तक कम गुरुत्वाकर्षण और रेडिएशन के बीच रहना शरीर के लिए सबसे बड़ा खतरा हो सकता है. वैज्ञानिकों का कहना है कि मंगल के वातावरण में लंबे समय तक रहने से इंसान की आंखों की रोशनी कमजोर हो सकती है और शरीर के रंग (Skin tone) में भी बदलाव आ सकता है. यहां का खतरनाक रेडिएशन कैंसर का कारण भी बन सकता है. चूंकि मंगल और पृथ्वी के बीच दूरी बहुत ज्यादा है, ऐसे में यहां से संदेश पहुंचने में 20 मिनट तक का समय लग सकता है. इससे किसी भी आपात स्थिति में एस्ट्रोनॉट्स को खुद ही फैसले लेने होंगे. साथ ही मंगल का वायुमंडल बहुत पतला है, इसलिए वहां भारी स्पेसक्राफ्ट को उतारना बेहद मुश्किल काम होने वाला है.
नासा के लिए मंगल पर लोगों को बसाना सबसे बड़ी चुनौती है. अभी नासा मंगल की मिट्टी और वातावरण से ही ऑक्सीजन और पानी बनाने की तकनीक (जैसे MOXIE) पर काम कर रहा है, जिसका सफल परीक्षण 'परसेवरेंस' रोवर ने किया है. यहां नासा ऐसे लैब बनाने वाला है, जिसमें एस्ट्रोनॉट्स अपनी सब्जियां खुद उगा पाएंगे. इसके साथ ही नासा मंगल की मिट्टी (Regolith) का इस्तेमाल करके वहां 3D प्रिंटेड रोबोटिक घर बनाने की योजना भी बना रहा है.
नासा का कहना है कि यह कोई वन-वे रास्ता नहीं होने वाला है. इसके लिए नासा ऐसे लैंडर बना रहा है, जो मंगल की सतह से दोबारा उड़ान भरकर उसके ऑर्बिट में मौजूद स्पेसक्राफ्ट से जुड़ सकेंगे और फिर वहां से वापसी का सफर शुरू होगा. नासा पहले रोबोटिक मिशन के जरिए मंगल से चट्टानों के नमूने वापस पृथ्वी पर लाएगा. इससे यह साबित होगा कि मंगल की सतह से किसी चीज को सफलतापूर्वक लॉन्च करके वापस लाया जा सकता है. हालांकि मंगल की ग्रेविटी से बाहर निकलने के लिए एक बड़े रॉकेट की जरूरत होगी, जिसे या तो वहां ले जाना होगा या फिर वहां की मिट्टी और गैसों से ईंधन बनाकर वहीं तैयार करना होगा.
अब तक के डेटा से पता चला है कि कभी मंगल पर नदियां और झीलें थीं. वैज्ञानिक मानते हैं कि वहां आदमी या एलियन का तो नहीं, लेकिन सूक्ष्मजीवों (Microbes) के अवशेष जरूर मिल सकते हैं.
आर्टेमिस-2 की वापसी के साथ ही वैज्ञानिकों ने मंगल पर उन जगहों की मैपिंग शुरू कर दी है, जहां इंसान सुरक्षित उतर सके. ऐसी जगह चुनी जा रही है, जहां पानी (बर्फ के रूप में) मिलने की सबसे ज्यादा उम्मीद हो.
शुरुआती मिशनों का उद्देश्य वहां बस्तियां बसाना नहीं, बल्कि यह खोजना होगा कि क्या कभी मंगल पर जीवन था या नहीं. एस्ट्रोनॉट्स वहां की मिट्टी के नमूने लेंगे और भविष्य में मानव बस्तियों के लिए पानी और ईंधन की संभावनाओं को तलाशेंगे. इस मिशन में SpaceX जैसी निजी कंपनियां भी नासा के साथ अहम भूमिका निभा रही हैं. एलन मस्क ने 2050 तक मंगल पर बस्ती बसाने का लक्ष्य रखा है.
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