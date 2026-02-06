Advertisement
trendingNow13099930
Hindi Newsविज्ञानमरने के बाद का सच! क्या है Near Death Experience की मिस्ट्री? वैज्ञानिकों की नई थ्योरी ने मचाई हलचल

मरने के बाद का सच! क्या है Near Death Experience की मिस्ट्री? वैज्ञानिकों की नई थ्योरी ने मचाई हलचल

Science News: क्या मरने के बाद भी होश बाकी रहता है? मौत के मुंह से वापस लौटे हजारों लोगों ने अंधेरी सुरंग और अद्भुत रोशनी देखने के जो दावे किए हैं, उसने विज्ञान की दुनिया में खलबली मचा दी है.

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Feb 06, 2026, 11:58 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मरने के बाद का सच! क्या है Near Death Experience की मिस्ट्री? वैज्ञानिकों की नई थ्योरी ने मचाई हलचल

Near Death Experience: क्या मौत के बाद भी कोई दुनिया है? क्या शरीर के खत्म होने के बाद आत्मा या चेतना (Consciousness) जिंदा रहती है? ये सवाल सदियों पुराने हैं लेकिन अब विज्ञान और न्यूरोसाइंस के एक्सपर्ट इन पर गहराई से चर्चा कर रहे हैं. हाल ही में वॉशिंगटन पोस्ट में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, वैज्ञानिक इस बात पर बहस कर रहे हैं कि मौत के निकट अनुभव (Near Death Experience) के पीछे की असली वजह क्या है. 

मौत के मुंह से लौटी मियाशा की कहानी
वर्जीनिया की रहने वाली 37 साल की मियाशा गिलियम-एल की कहानी हैरान करने वाली है. 2012 में प्रसव के बाद उनके दिल के मसल्स कमजोर हो गए और उनका दिल धड़कना बंद हो गया. मियाशा बताती हैं कि उस वक्त उन्होंने खुद को अपने शरीर से बाहर निकलते देखा. उन्होंने डॉक्टर को अपनी छाती पर दबाव डालते देखा. इसके बाद उन्हें एक अंधेरी सुरंग और बेहद शांति का एहसास हुआ.

यह भी पढ़ें: ब्रह्मांड का 'भूतिया' सच आया सामने, जेम्स वेब ने देखा डार्क मैटर का सबसे साफ नक्शा

Add Zee News as a Preferred Source

वैज्ञानिकों के बीच छिड़ी बहस
पिछले साल बेल्जियम, अमेरिका और डेनमार्क के वैज्ञानिकों की एक टीम ने Neptune नाम का मॉडल पेश किया. इस मॉडल का मकसद यह समझाना था कि मौत के वक्त दिमाग के अंदर क्या चलता है. वैज्ञानिकों का कहना है कि जब दिमाग रुकता है तो खून में ऑक्सीजन कम हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है. 

इससे क्या समस्या होती है?
इससे दिमाग के खास हिस्सों, जैसे Temporoparietal Junction, में गड़बड़ी होती है जिससे इंसान को ऐसा लगता है कि वह अपने शरीर से बाहर हैं. दिमाग के रसायनों में होने वाले बदलाव के कारण ही लोगों को शांति महसूस होती है या चमकती रोशनी वाली सुरंग दिखाई देती है. उनके मुताबिक, यह सब दिमाग के अंदर होने वाली जैविक प्रक्रिया है. 

क्या विज्ञान सब कुछ समझा सकता है?
वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता ब्रूस ग्रेसन और मारिएटा पेहलिवानोवा ने इस मॉडल को चुनौती दी है. उनका कहना है कि, दिमाग की हलचल से यह तो समझाया जा सकता है कि इंसान को मतिभ्रम (Illusuon) क्यों हुआ लेकिन यह उन बातों को नहीं समझा सकता जो मरीजों ने होश में आने के बाद बताईं. जैसे, कई मरीजों ने बेजान पड़े रहने के बाद बता दिया कि कमरे में कितने लोग थे. 

क्या है यह बड़ा रहस्य?
रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट जेफरी लॉन्ग, जिन्होंने 4000 से अधिक ऐसे मामलों का अध्ययन किया, कहते हैं कि ये अनुभव पूरी इंसानियत के लिए जरूरी हैं. सवाल यह है कि क्या हमारा वजूद शरीर के मरने के बाद भी रहता है. वैज्ञानिकों के एक ग्रुप का मानना है कि ये सिर्फ दिमाग की कल्पना है जबकि दूसरे गुट का मानना है कि हमें उन लोगों के अनुभवों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए जो मौत को छूकर आए हैं. 

यह भी पढ़ें: जितना हम सोचते थे उतना बड़ा नहीं है बृहस्पति, NASA की सैटेलाइट तस्वीरों ने किया खुलासा

क्या निकले इसके नतीजे?
वैज्ञानिक अब अस्पतालों में वीडियो फुटेज और ECG मशीनों की मदद से यह देखने की कोशिश कर रहे हैं कि मौत की प्रक्रिया के दौरान दिमाग की बिजली (Electrical Activity) कब और कैसे बढ़ती है. मियाशा जैसे हजारों लोगों के लिए यह कोई वैज्ञानिक डेटा नहीं बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जिसने उनके जीने का नजरिया बदल दिया है.

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Near Death Experience

Trending news

होली पर जाना है घर, पैक कर लीजिए बैग; रेलवे चला रहा 1400 नई स्‍पेशल ट्रेनें
Indian railways
होली पर जाना है घर, पैक कर लीजिए बैग; रेलवे चला रहा 1400 नई स्‍पेशल ट्रेनें
Zee हीरोज LIVE: नितेश राणे बोले, मेरा खून भगवा... हिंदू राष्ट्र में नहीं बोलेंगे तो क्या पाकिस्तान में बोलेंगे
Zee Real Heroes Award 2026
Zee हीरोज LIVE: नितेश राणे बोले, मेरा खून भगवा... हिंदू राष्ट्र में नहीं बोलेंगे तो क्या पाकिस्तान में बोलेंगे
हमने बचाई लाखों जानें... रेलवे को लेकर मोदी ने किया ऐसा ऐलान, विपक्ष भी कर रहा तारीफ
PM Modi
हमने बचाई लाखों जानें... रेलवे को लेकर मोदी ने किया ऐसा ऐलान, विपक्ष भी कर रहा तारीफ
थार में बैठे AAP नेता को गोलियों से भूना, गुरुद्वारे के बाहर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग
AAP Leader Lucky Oberoi Murder
थार में बैठे AAP नेता को गोलियों से भूना, गुरुद्वारे के बाहर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग
क्या था नगालैंड का दशकों पुराना विवाद, FNTA के गठन को केंद्र और ENPO ने दी मंजूरी
Nagaland
क्या था नगालैंड का दशकों पुराना विवाद, FNTA के गठन को केंद्र और ENPO ने दी मंजूरी
दुनिया में ये मुस्लिम देश पीएम मोदी का क्यों बना स्पेशल? तीसरी बार करने जा रहे विजिट
Anwar Ibrahim
दुनिया में ये मुस्लिम देश पीएम मोदी का क्यों बना स्पेशल? तीसरी बार करने जा रहे विजिट
सिर्फ सवाल पूछने के आधार पर पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती...SC ने क्यों कही ये बात?
Supreme Court
सिर्फ सवाल पूछने के आधार पर पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती...SC ने क्यों कही ये बात?
पीएम मोदी की मलेशिया यात्रा में अहम रहेगा भगोड़े जाकिर नाइक का मुद्दा?
Zakir Naik
पीएम मोदी की मलेशिया यात्रा में अहम रहेगा भगोड़े जाकिर नाइक का मुद्दा?
'शादी का झांसा देकर रेप तभी माना जा सकता है जब...', किस मामले पर SC ने की ये टिप्पणी
Supreme Court
'शादी का झांसा देकर रेप तभी माना जा सकता है जब...', किस मामले पर SC ने की ये टिप्पणी
चुनाव से पहले सीएम ममता ने चला बड़ा दांव, क्या BJP-कांग्रेस के लिए खड़ी होगी मुश्किल
West Bengal assembly election
चुनाव से पहले सीएम ममता ने चला बड़ा दांव, क्या BJP-कांग्रेस के लिए खड़ी होगी मुश्किल