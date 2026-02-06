मरने के बाद का सच! क्या है Near Death Experience की मिस्ट्री? वैज्ञानिकों की नई थ्योरी ने मचाई हलचल

Near Death Experience: क्या मौत के बाद भी कोई दुनिया है? क्या शरीर के खत्म होने के बाद आत्मा या चेतना (Consciousness) जिंदा रहती है? ये सवाल सदियों पुराने हैं लेकिन अब विज्ञान और न्यूरोसाइंस के एक्सपर्ट इन पर गहराई से चर्चा कर रहे हैं. हाल ही में वॉशिंगटन पोस्ट में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, वैज्ञानिक इस बात पर बहस कर रहे हैं कि मौत के निकट अनुभव (Near Death Experience) के पीछे की असली वजह क्या है.

मौत के मुंह से लौटी मियाशा की कहानी

वर्जीनिया की रहने वाली 37 साल की मियाशा गिलियम-एल की कहानी हैरान करने वाली है. 2012 में प्रसव के बाद उनके दिल के मसल्स कमजोर हो गए और उनका दिल धड़कना बंद हो गया. मियाशा बताती हैं कि उस वक्त उन्होंने खुद को अपने शरीर से बाहर निकलते देखा. उन्होंने डॉक्टर को अपनी छाती पर दबाव डालते देखा. इसके बाद उन्हें एक अंधेरी सुरंग और बेहद शांति का एहसास हुआ.

वैज्ञानिकों के बीच छिड़ी बहस

पिछले साल बेल्जियम, अमेरिका और डेनमार्क के वैज्ञानिकों की एक टीम ने Neptune नाम का मॉडल पेश किया. इस मॉडल का मकसद यह समझाना था कि मौत के वक्त दिमाग के अंदर क्या चलता है. वैज्ञानिकों का कहना है कि जब दिमाग रुकता है तो खून में ऑक्सीजन कम हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है.

इससे क्या समस्या होती है?

इससे दिमाग के खास हिस्सों, जैसे Temporoparietal Junction, में गड़बड़ी होती है जिससे इंसान को ऐसा लगता है कि वह अपने शरीर से बाहर हैं. दिमाग के रसायनों में होने वाले बदलाव के कारण ही लोगों को शांति महसूस होती है या चमकती रोशनी वाली सुरंग दिखाई देती है. उनके मुताबिक, यह सब दिमाग के अंदर होने वाली जैविक प्रक्रिया है.

क्या विज्ञान सब कुछ समझा सकता है?

वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता ब्रूस ग्रेसन और मारिएटा पेहलिवानोवा ने इस मॉडल को चुनौती दी है. उनका कहना है कि, दिमाग की हलचल से यह तो समझाया जा सकता है कि इंसान को मतिभ्रम (Illusuon) क्यों हुआ लेकिन यह उन बातों को नहीं समझा सकता जो मरीजों ने होश में आने के बाद बताईं. जैसे, कई मरीजों ने बेजान पड़े रहने के बाद बता दिया कि कमरे में कितने लोग थे.

क्या है यह बड़ा रहस्य?

रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट जेफरी लॉन्ग, जिन्होंने 4000 से अधिक ऐसे मामलों का अध्ययन किया, कहते हैं कि ये अनुभव पूरी इंसानियत के लिए जरूरी हैं. सवाल यह है कि क्या हमारा वजूद शरीर के मरने के बाद भी रहता है. वैज्ञानिकों के एक ग्रुप का मानना है कि ये सिर्फ दिमाग की कल्पना है जबकि दूसरे गुट का मानना है कि हमें उन लोगों के अनुभवों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए जो मौत को छूकर आए हैं.

क्या निकले इसके नतीजे?

वैज्ञानिक अब अस्पतालों में वीडियो फुटेज और ECG मशीनों की मदद से यह देखने की कोशिश कर रहे हैं कि मौत की प्रक्रिया के दौरान दिमाग की बिजली (Electrical Activity) कब और कैसे बढ़ती है. मियाशा जैसे हजारों लोगों के लिए यह कोई वैज्ञानिक डेटा नहीं बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जिसने उनके जीने का नजरिया बदल दिया है.