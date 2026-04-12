आर्टेमिस-2 तो हिट रहा, पर अब चांद पर कदम कब? NASA ने बदला अपना 'गेम प्लान', जानिए अब क्या है अगली तैयारी

Artemis III and Beyond Update: आर्टेमिस-2 के चारों जांबाज अभी समंदर से निकलकर क्वारंटीन में पहुंचे ही थे कि नासा ने अपने अगले सबसे बड़े मिशन आर्टेमिस-3 का बिगुल फूंक दिया है. आर्टेमिस-3 वह मिशन होने वाला है, जिसका इंतजार दुनिया 50 से ज्यादा सालों से कर रही है. नासा के चीफ जारेड इसाकमैन ने साफ कर दिया है कि अब फोकस चांद के चक्कर लगाने पर नहीं, बल्कि वहां 'उतरने' पर है.
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Artemis III and Beyond Update: नासा का आर्टेमिस II (Artemis II) मिशन अपनी ऐतिहासिक 10 दिनों की यात्रा पूरी कर प्रशांत महासागर में लौट आया है. इस मिशन के साथ स्पेस में गए चारों जांबाज एस्ट्रोनॉट्स रीड वाइसमैन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टीना कोच और जेरेमी हेन्सन ने वो कर दिखाया, जिसकी दुनिया को उम्मीद भी नहीं थी. लगभग आधे दशक के बाद इन चारों ने एक फिर बता दिया कि इंसान अब डीप स्पेस में जा सकता है. इन्होंने अपोलो-13 का 56 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़कर स्पेस में सबसे ज्यादा दूर तक जाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. लेकिन असली पिक्चर तो अभी बाकी है. आर्टेमिस II की इस कामयाबी ने नासा के अगले और सबसे बड़े मिशन का रास्ता खोल दिया है. अब नासा आर्टेमिस III मिशन के साथ एक फिर चांद पर इंसानों को भेजने के लिए तैयार है. नासा के चीफ जारेड इसाकमैन ने साफ कर दिया है कि अब फोकस चांद के चक्कर लगाने पर नहीं, बल्कि वहां उतरने पर है. उन्होंने कहा कि सुरक्षा और तकनीकी बारीकियों को देखते हुए अब आर्टेमिस-3 मिशन चांद की सतह पर उतरने के बजाय पहले पृथ्वी के ऑर्बिट में ही एक बड़ी 'रिहर्सल' करेगा.
आर्टेमिस-2 की परफेक्ट लैंडिंग के बाद नासा का हौसला बढ़ा है. हालांकि तकनीकी खामियों को देखते हुए आर्टेमिस-3 के लिए 2027 के अंत या 2028 की शुरुआत का लक्ष्य रखा गया है. जारेड इसाकमैन के अनुसार, हम जल्दबाजी में कोई गलती नहीं करना चाहते, लेकिन आर्टेमिस-2 ने साबित कर दिया है कि हमारा सिस्टम (SLS रॉकेट और ओरियन कैप्सूल) इंसानों के लिए पूरी तरह सुरक्षित है.
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आर्टेमिस III वह मिशन है, जिसमें इंसान केवल चांद का चक्कर नहीं काटेगा, बल्कि वहां अपने कदम भी रखेगा. 1972 में हुए अपोलो 17 मिशन के बाद से कोई भी इंसान चांद की मिट्टी पर नहीं चला है. नासा का लक्ष्य है कि वह 2027-28 के बीच इंसानों को एक बार फिर चांद की सतह पर उतारे. इसके लिए उसने आर्टेमिस II को टेस्ट मिशन की तरह डिजाइन किया था. अब आर्टेमिस III से यह सपना पूरा होने वाला है. इस बार नासा चांद के भूमध्य रेखा (Equator) पर नहीं, बल्कि रहस्यमयी दक्षिणी ध्रुव (South Pole) पर उतरेगा.
अभी तक के सभी अपोलो मिशन चांद के बीच वाले हिस्से (Equator) पर उतरे थे. लेकिन आर्टेमिस-3 चांद के दक्षिणी ध्रुव (South Pole) पर उतरने वाला है. क्योंकि वैज्ञानिकों को लगता है कि यहां बड़े गड्ढों में बर्फ (Water Ice) होने की संभावना है. अगर वहां पानी मिल गया, तो भविष्य में चांद पर इंसानी बस्ती बसाना आसान हो जाएगा.
पहले के प्लान के अनुसार, आर्टेमिस-3 को 2026-27 में चांद के दक्षिणी ध्रुव पर इंसानों को उतारना था. लेकिन जारेड इसाकमैन ने सिक्योरिटी और तकनीकी तैयारियों को देखते हुए इसे 'बैक टू बेसिक्स' मोड में डाल दिया है. अभी आर्टेमिस-3 मिशन पहले पृथ्वी की निचली कक्षा (Low Earth Orbit) में एक क्रूड टेस्ट मिशन करेगा. इसमें एस्ट्रोनॉट्स ओरियन कैप्सूल को स्पेसएक्स (SpaceX) के 'स्टारशिप' या ब्लू ओरिजिन के 'ब्लू मून' लैंडर के साथ डॉक करने का अभ्यास करेंगे. इसे अब 2027 के मध्य में लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है.
नासा ने अभी तक आर्टेमिस-3 के क्रू के नामों का कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया है. लेकिन इस मिशन की सबसे खास बात इसकी 'डाइवर्सिटी' है. आर्टेमिस III के जरिए नासा दो बड़े सामाजिक रिकॉर्ड तोड़ने वाला है. इस मिशन में नासा पहली बार एक महिला एस्ट्रोनॉट को चांद की सतह पर उतारने वाला है. यह दुनिया की पहली महिला होंगी, जो चांद पर अपने कदम रखेंगी. इसके साथ ही नासा इसी मिशन में चांद की सतह पर पहला अश्वेत व्यक्ति भी भेजने वाला है. नासा का यह मिशन संदेश देता है कि अब अंतरिक्ष की यात्रा और चांद का राज सिर्फ चंद लोगों तक सीमित नहीं रहने वाला है.
नासा के आर्टेमिस-3 में ओरियन कैप्सूल खुद चांद पर नहीं उतरेगा. ओरियन एस्ट्रोनॉट्स को चांद की कक्षा (Orbit) तक ले जाएगा. वहां एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स का स्टारशिप (Starship) लैंडर पहले से तैनात होगा. एस्ट्रोनॉट्स ओरियन से निकलकर स्टारशिप में बैठेंगे और फिर चांद की सतह पर उतरेंगे. ऐसे में नासा के आर्टेमिस-3 मिशन में प्राइवेट पार्टनरशिप का भी बड़ा रोल रहने वाला है. आर्टेमिस III की सफलता एलन मस्क की कंपनी SpaceX पर बहुत हद तक टिकी है.
इस मिशन में नासा के लिए अभी कई बड़े सवाल हैं. चूंकि यह मिशन चांद के साउथ पोल में लैंड करेगा और वहां का तापमान -200 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है. इसके लिए नासा नए जमाने के मॉडर्न स्पेस सूट तैयार कर रहा है. साउथ पोल पर लैंडिंग के समय वहां की उबड़-खाबड़ सतह और अंधेरा इस मिशन के बीच बाधा बन सकते हैं.
आर्टेमिस II के एस्ट्रोनॉट्स जैसे रीड वाइसमैन और क्रिस्टीना कोच ने जो डेटा जुटाया है, वह आर्टेमिस III के लिए 'ब्लूप्रिंट' का काम करेगा. ओरियन स्पेसक्राफ्ट ने साबित कर दिया है कि वह डीप स्पेस में इंसानों को सुरक्षित रख सकता है. इसके साथ ही चंद्रमा के पीछे (Far Side) से गुजरते समय स्पेसक्राफ्ट ने जो मैपिंग की है, उससे आर्टेमिस III के लिए सुरक्षित लैंडिंग साइट चुनने में मदद मिलने वाली है.
जारेड इसाकमैन ने स्पष्ट किया कि आर्टेमिस III केवल चांद तक सीमित नहीं है. वहां एक 'बेस कैंप' बनाकर नासा भविष्य में मंगल (Mars) पर जाने की तैयारी कर रहा है. चांद की सतह पर रहने का अनुभव वैज्ञानिकों को यह सिखाएगा कि पृथ्वी से दूर किसी दूसरे ग्रह पर जीवन कैसे संभव होगा.
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