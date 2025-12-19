Science News: एमआईटी यूनिवर्सीटी के प्लाज्मा साइंस एंड फ्यूजन सेंटर के डायरेक्टर नुनो लौरेइरो की 15 दिसंबर को ब्रुकलाइन में उन्हीं के घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई. इसे लेकर कुछ अफवाहों को हवा मिली है कि नुनो फ्यूजन एनर्जी सिसर्च से जुड़े थे. अब ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठता है कि आखिर ये फ्यूजन या न्यूक्लियर फ्यूजन वॉर क्या होता है? क्या यह बाकी परमाणु बमों की ही तरह है या फिर उससे अलग? बता दें कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है.

क्या होता है परमाणु संलयन?

परमाणु संलयन या Nuclear Fusion एक ऐसी तकनीक है जिससे सूरड और तारे अपनी चमक की ताकत पाते हैं. इसमें छोटे-छोटे परमाणुओं को जोड़कर बहुत बड़ी मात्रा में बिजली या ऊर्जा बनाई जाती है. वैज्ञानिक सालों से कोशिश कर रहे हैं कि इसे धरती पर काबू करके इंसानों के लिए कभी न खत्म होने वाली बिजली बनाई जाए. लेकिन, अगर इस बेहिसाब ताकत का इस्तेमाल युद्ध में किया जाए तो क्या होगा?

यह भी पढ़ें: समंदर के बीच 'मौत का कुआं'...पानी में बनी 130 फीट ऊंची लहर, देखने वाले ने कहा- 'गिरे तो मौत पक्की'

Add Zee News as a Preferred Source

यह न्यूक्लियर फिजन से कैसे अलग है?

परमाणु विखंडन (Nuclear Fission) वह प्रक्रिया है जिसका इस्तेमाल वर्तमान समय में परमाणु बमों और पर न्यूक्लियर पावर प्लांट में किया जाता है. इसमें एक भारी परमाणु, जैसे यूरेनियम या प्लूटोनियम, को तोड़कर ऊर्जा पैदा की जाती है. यह प्रक्रिया रेडियोएक्टिव वेस्ट पैदा करती है और इसके नतीजे घातक होते हैं जैसा कि हिरोशिमा और नागासाकी में देखा गया था.

कैसे काम करता है न्यूक्लियर फ्यूजन?

इसके उलट, Nuclear Fusion में हल्के परमाणुओं को जोड़ा जाता है. इसमें परमाणु को तोड़ने की तुलना में कहीं अधिक एनर्जी निकल सकती है और इसका सबसे बड़ा फायदा है कि यह बहुत कम या ना के बराबर जहरीला कचरा निकलता है जो हजारों सालों तक धरती को नुकसान पहुंचाए. फिजन के लिए हाई टेंपरेचर और दबाव की जरूरत होती है जो इसे कंट्रोल करना मुश्किल बना देता है.

क्या यह बम बनाना संभव है?

अगर यह पूछा जाए कि क्या फ्यूजन बम बनाना संभव है तो जवाब होगा 'हां'. बता दें कि यह पहले से ही मौजूद हैं और आमतौर पर इन्हें हाइड्रोजन बम या थर्मोन्यूक्लियर बम कहा जाता है जो 2 चरणों में काम करते हैं. पहले एक छोटा बम विस्फोट होता है जिससे बहुत अधिक गर्मी और दबाव पैदा होता है. फिर यह गर्मी और दबाव संलयन ईंधन (आमतौर पर ड्यूटेरियम और ट्रिटियम) को जलाता है जिससे एक बड़ा विस्फोट होता है.

न्यूक्लियर फ्यूजन बम का क्या मतलब होगा?

आज के समय में अगर हाइड्रोजन बम से युद्ध होता है तो इसके नतीजे डरावने हो सकते हैं. ये बम साधारण परमाणु बमों से सैकड़ों गुना ज्यादा ताकतवर होते हैं. इसका सिर्फ एक बम ही पूरे शहर को पल भर में राख में तब्दील कर सकता है और लाखों लोगों की जान ले सकता है. इससे निकलने वाली जहरीली हवा मीलों दूर तक फैल सकती है और सालों तक जमीन को खराब करना और बीमारियां फैला सकती हैं.

क्या होगा मौसम का हाल?

इसका बड़े पैमाने पर परमाणु संलयन युद्ध के आसमान में धूल और कालिख का एक बड़ा बादल उठ सकता है जो सूर्य की रोशनी को धरती तक पहुंचने से रोक सकता है. इससे धरती का तापमान नाटकीय तौर पर गिर जाएगा जिससे परमाणु शीतकाल (Nuclear Winter) आ सकता है. यह खेती को बर्बाद कर देगा जिससे बड़े स्तर पर अकाल पड़ेगा और इंसानी सभ्यता पर खतरा बढ़ जाएगा.

ठप पड़ जाएगी सारी अर्थव्यवस्था

अगर Nuclear Fusion War होता है तो बुनियादी ढांचा, संचार और परिवहन नेटवर्क ठप पड़ने से दुनिया की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगी. इसके अलावा रेडिएशन से होने वाली बीमारी, कैंसर और आनुवंशिक उत्परिवर्तन (Genetic Mutations) कई पीढ़ियों तक सारी इंसानियत को प्रभावित करेंगी.

यह भी पढ़ें: चंद घंटों में धरती के पास से गुजरेगी आफत, जानें भारत में कब और कैसे दिखेगा 3I/ATLAS कॉमेट

क्या भविष्य में ऐसा होना संभव है?

वैज्ञानिक अब एक ऐसे नए तरह के बम पर काम कर रहे हैं जिसे चलाने के लिए पुराने परमाणु बम की जरूरत नहीं पड़ेगी. इसे शुद्ध संलयन हथियार (Pure Fusion Weapon) कहा जा रहा है. इन नए बमों की खास बात यह होगी कि इनसे धमाके के बाद निकलने वाला रेडिएशन बहुत कम होगा. लेकिन, इनकी तबाही की क्षमता पहले की तरह ही बहुत भयानक होगी.