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आखिर क्या है ओमेगा ब्लॉक? जिसने यूरोप के मौसम को किया 'लॉक', 2 बच्चों समेत 18 लोगों की मौत से हड़कंप

Omega Block: यूरोप इस समय भीषण गर्मी की मार झेल रहा है, जहां फ्रांस में दो बच्चों समेत 18 लोगों की मौत हो चुकी है. वैज्ञानिकों के अनुसार इसके पीछे ओमेगा ब्लॉक नाम का खतरनाक मौसमीय पैटर्न है, जिसने गर्म हवाओं को यूरोप के ऊपर 'लॉक' कर दिया है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jun 23, 2026, 02:11 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 02:11 PM IST
आखिर क्या है ओमेगा ब्लॉक? जिसने यूरोप के मौसम को किया 'लॉक', 2 बच्चों समेत 18 लोगों की मौत से हड़कंप

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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