Delhi Blast: क्या दिल्ली धमाकों में इस्तेमाल हुआ था PETN? जानें कितना खतरनाक है ये विस्फोटक

Delhi Blast News: दिल्ली में लाल किले के पास जो धमाका हुआ था उसकी जांच अभी भी फॉरेंसिक टीम कर रही है. अभी तक यह पूरी तरह साफ नहीं हो पाया है कि धमाके में इस्तेमाल होने वाले विस्फोटक जैसै PETN, Semtex या RDX का इस्तेमाल हुआ था या नहीं.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Nov 12, 2025, 07:44 AM IST
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली में लाल किले का पास हुए धमाके की जांच अब भी फॉरेंसिक टीम कर रह रही है और अभी यह साफ नहीं हुआ है कि धमाके में किस तरह का विस्फोटक इस्तेमाल किया गया था. सुरक्षा एजेंसियां इस बात की जांच कर रही हैं कहीं इस घटना में इस्तेमाल होने वाले ताकतवर विस्फोटक जैसे PETN, Semtex, या RDX का इस्तेमाल तो नहीं हुआ है. हालांकि पूरी तरह से इसकी पुष्टि होने के लिए आखिरी रिपोर्ट का इंतजार करना जरूरी है. इस खबर में हम आपको बताएंगे कि PETN क्या होता है.

क्या होता है PETN?
PETN का पूरा नाम पेंटाएरीथ्रिटोल टेट्रानाइट्रेट(Pentaerythritol Tetranitrate)है. यह एक बहुत ही उच्च विस्फोटक(High Explosive)है. यह आमतौर पर एक सफेद महीन पाउडर या चादर(Sheet)के रूप में होता है. यह TNT जैसे सामान्य विस्फोटकों से भी ज्यादा शक्तिशाली होता है इसकी विस्फोट गति(Detonation Velocity) बहुत ही तेज होती है. यह बिल्कुल ही रंगहीन और गंधहीन होता है और इसे मेटल डिटेक्टर या एक्स-रे में पकड़ना मुश्किल होता है. 

विस्फोटक के तौर पर कैसे इस्तेमाल होता है?
PETN एक सेकेंडरी एक्सप्लोसिव(Secondary Explosive)होता है जिसका मतलब है कि यह आसानी से आग पकड़कर नहीं फटता. इसे फोड़ने के लिए एक शुरुआती तेज झटका देना या High Energy Initiation पड़ता है. इसके मुख्य उपयोगों की जानकारी के बारे में जानते हैं. 

डेटोनेटर और बूस्टर
PETN का इस्तेमाल अक्सर डेटोनेटरों(Explosive Trigger)और ब्लास्टिंग कैप में किया जाता है. यह ANFO जैसे कम संवेदनशील विस्फोटकों को शुरुआती जोरदार झटका देने के लिए बूस्टर चार्ज(Booster Charge)के रूप में काम करता है जिससे कि ANFO फट सके. PETN एक लचीले तार के अंदर भरा जाता है जिसे डेटोनेटिंग कॉर्ड कहते हैं जिसका इस्तेमाल एक साथ कई विस्फोटकों को दूर से और एक क्रम में फोड़ने के लिए किया जाता है.

प्लास्टिक विस्फोटक में घटक
यह सेमटेक्स(Semtex)जैसे प्रसिद् प्लास्टिक विस्फोटकों का मुख्य घटक(Component)होता है. जब इसे प्लास्टिसाइजर के साथ मिलाया जाता है को यह गूंथे जाने वाले आटे जैसा बन जाता है जिसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है जैसे C4 में RDX होता है. यह TNT के साथ मिलकर एक सैन्य विस्फोटक पेंटालाइट बनाता है जिसका इस्तेमाल ग्रेनेड और कुछ गोले(Shells)में होता है. PETN अपने आप में एक शक्तिशाली विस्फोटक है लेकिन इसे नियंत्रित करने और ट्रिगर करने के लिए इसे हमेशा किसी डेटोनेटर या कॉर्ड में भरकर इस्तेमाल किया जाता है.

