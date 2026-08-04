/आसमान में तैरने लगीं लपटें! क्या वाकई बादलों में लग गई आग? जानिए क्या है Fire Rainbow और कैसे बनता है यह नजारा

आसमान में तैरती हरी, नीली और नारंगी रंग की लपटें... ऐसा लगता है मानो बादलों के बीच आग नाच रही हो! पहली नजर में देखने पर हर किसी की सांसें थम जाएं, कि आसमान में आग कैसे लग गई. लेकिन जरा रुकिए... बादलों में दिख रही आग जैसी रंगीन चमक न तो कोई आग है और न ही आसमान में हुआ कोई हादसा. वेस्ट वर्जीनिया के आसमान में कैद हुए इस हैरतअंगेज नजारे ने सोशल मीडिया से लेकर वैज्ञानिक दुनिया तक सबको हैरान कर दिया है. लोग इसे फायर रेनबो कह रहे हैं, पर क्या आप जानते हैं कि बिना बारिश और बिना आग के आसमान में रंगों का यह अद्भुत तांडव कैसे हुआ? शायद नहीं, तो आइए जानते हैं...
आसमान में तैरती हरी, नीली और नारंगी रंग की लपटों को देखकर भले ही आग जैसी लग रही हों, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि इसका न तो आग से कोई संबंध है और न ही यह बारिश वाले इंद्रधनुष की तरह बनता है. ऐसे में सवाल उठता है कि फिर आखिर यह क्या है?
साइंस की दुनिया में इस घटना को सरकमहॉरिजॉन्टल आर्क कहते हैं. यह एक दुर्लभ ऑप्टिकल घटना है, जो तब बनती है जब सूर्य की किरणें हवा में मौजूद लाखों छोटे-छोटे बर्फ के क्रिस्टल से होकर गुजरती हैं. यह शानदार नजारा साल 2021 में वेस्ट वर्जीनिया की नॉर्थ फोर्क माउंटेन के पास कैमरे में कैद किया गया था, जिसमें बादलों के नीचे आग की लपटों जैसे रंगीन पैटर्न बनते देखे गए थे.
What's happening to this cloud? Ice crystals in a distant cirrus cloud are acting like little floating prisms. Known informally as a fire rainbow for its flame-like appearance, a circumhorizon arc appears parallel to the horizon. For a circumhorizontal arc to be visible, the Sun… pic.twitter.com/kTaUvkaQgu
NASA Astronomy Picture of the Day (@apod) August 3, 2026
यह पूरी प्रक्रिया आसमान में एक प्राकृतिक प्रिज्म की तरह काम करती है. जब सूरज की रोशनी चपटे और षट्कोणीय बर्फ के क्रिस्टल से टकराती है, तो वह परावर्तित होकर सात रंगों में बंट जाती है. इस घटना के होने के पीछे कुछ खास वायुमंडलीय स्थितियों का एक साथ होना बहुत जरूरी है.
सूरज आसमान में क्षितिज से कम से कम 58 डिग्री की ऊंचाई पर होना चाहिए, जिससे रोशनी सही कोण पर क्रिस्टल में प्रवेश कर सके.
ऊंचे आसमान में पतले सिरस फाइब्रेटस बादलों की मौजूदगी होना जरूरी है.
इन बादलों में मौजूद बर्फ के छोटे क्रिस्टल होरिजेंटल रूप से एक समान दिशा में होने चाहिए.
इन सभी शर्तों का एक ही समय पर पूरा होना बहुत कम होता है, इसलिए सरकमहॉरिजॉन्टल आर्क पृथ्वी के वायुमंडल में दिखने वाले सबसे दुर्लभ नजारों में से एक माना जाता है.
साधारण इंद्रधनुष बारिश के बाद हवा में मौजूद पानी की बूंदों से सूर्य के प्रकाश के रिफ्रेक्शन और रिफ्लेक्शन से बनता है. वहीं, फायर रेनबो में पानी की बूंदों की जगह सिर्फ बर्फ के क्रिस्टल होते हैं और यह बारिश के बिना बहुत ज्यादा ऊंचाई पर बनता है.
वैज्ञानिकों का मानना है कि यह घटना इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे सूर्य की रोशनी, बर्फ के क्रिस्टल और ऊंचे बादल मिलकर साधारण से आसमान को प्रकृति के एक अद्भुत कैनवास में बदल देते हैं.