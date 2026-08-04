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आसमान में तैरने लगीं लपटें! क्या वाकई बादलों में लग गई आग? जानिए क्या है Fire Rainbow और कैसे बनता है यह नजारा

आसमान में आग जैसी हरी, नीली और नारंगी लपटें देखकर कोई भी हैरान हो सकता है. लेकिन यह न तो आग है और न ही कोई प्राकृतिक आपदा. वेस्ट वर्जीनिया के आसमान में दिखा यह नजारा बहुत ही दुर्लभ खगोलीय घटना है, जो खास मौसम और रोशनी की परिस्थितियों में दिखाई देती है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Aug 04, 2026, 05:46 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 05:46 PM IST
आसमान में तैरने लगीं लपटें! क्या वाकई बादलों में लग गई आग? जानिए क्या है Fire Rainbow और कैसे बनता है यह नजारा

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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