/आसमान में तैरने लगीं लपटें! क्या वाकई बादलों में लग गई आग? जानिए क्या है Fire Rainbow और कैसे बनता है यह नजारा

आसमान में तैरती हरी, नीली और नारंगी रंग की लपटें... ऐसा लगता है मानो बादलों के बीच आग नाच रही हो! पहली नजर में देखने पर हर किसी की सांसें थम जाएं, कि आसमान में आग कैसे लग गई. लेकिन जरा रुकिए... बादलों में दिख रही आग जैसी रंगीन चमक न तो कोई आग है और न ही आसमान में हुआ कोई हादसा. वेस्ट वर्जीनिया के आसमान में कैद हुए इस हैरतअंगेज नजारे ने सोशल मीडिया से लेकर वैज्ञानिक दुनिया तक सबको हैरान कर दिया है. लोग इसे फायर रेनबो कह रहे हैं, पर क्या आप जानते हैं कि बिना बारिश और बिना आग के आसमान में रंगों का यह अद्भुत तांडव कैसे हुआ? शायद नहीं, तो आइए जानते हैं...