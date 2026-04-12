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Hindi Newsविज्ञानक्या होता है स्पेस कैप्सूल जिसमें बैठकर चांद से लौटे 4 जांबाज? जानिए कैसे ये आग का गोला बचाता है इंसानों की जान

क्या होता है 'स्पेस कैप्सूल' जिसमें बैठकर चांद से लौटे 4 जांबाज? जानिए कैसे ये 'आग का गोला' बचाता है इंसानों की जान

What is Space Capsule: स्पेस कैप्सूल एस्ट्रोनॉट्स के लिए एक तरह का 'अभेद्य कवच' या 'छोटा घर' होता है. यह रॉकेट के सबसे ऊपर लगा वह हिस्सा है, जिसमें बैठकर एस्ट्रोनॉट्स यात्रा करते हैं और सुरक्षित पृथ्वी पर लौटते हैं. आर्टेमिस-2 मिशन में इस कैप्सूल का नाम ओरियन था. आइए इसके बारे में यहां समझते हैं.

 

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Apr 12, 2026, 09:46 AM IST
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क्या होता है 'स्पेस कैप्सूल' जिसमें बैठकर चांद से लौटे 4 जांबाज? जानिए कैसे ये 'आग का गोला' बचाता है इंसानों की जान

What is Space Capsule: जब भी हम स्पेस में जाने की बात करते हैं, तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में एक बड़ा सा रॉकेट आता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि रॉकेट तो सिर्फ एक 'टैक्सी' है, जिसका काम सामान को छोड़ना है. स्पेस में रुकने का असली खेल तो उस छोटे से डिब्बे का है, जिसे 'स्पेस कैप्सूल' कहते हैं. आर्टेमिस-2 मिशन के दौरान भी आपने ओरियन कैप्सूल के बारे में खूब सुना होगा. ओरियन के अंदर ही चांद पर जाने वाले चारों एस्ट्रोनॉट्स ने अपना 10 दिनों का सफर पूरा किया और सुरक्षित धरती पर लौट आए. इस कैप्सूल ने ही एस्ट्रोनॉट्स को 10 दिनों तक अंतरिक्ष के जानलेवा माहौल से बचाकर रखा था. यह रॉकेट के सबसे ऊपर वाले हिस्से में लगा होता है और मिशन के अंत में केवल यही हिस्सा सुरक्षित धरती पर लौटता है. तो आइए आसान भाषा में समझते हैं कि यह कैसे काम करता है और क्यों इसे एस्ट्रोनॉट्स का 'बॉडीगार्ड' कहा जाता है.

स्पेस कैप्सूल क्या है?

स्पेस कैप्सूल एस्ट्रोनॉट्स के लिए एक तरह का 'अभेद्य कवच' जैसा होता है. यह रॉकेट के सबसे ऊपर लगा वह हिस्सा है, जिसमें बैठकर एस्ट्रोनॉट्स स्पेस की यात्रा करते हैं और सुरक्षित पृथ्वी पर लौटते हैं. आर्टेमिस-2 मिशन में इस कैप्सूल का नाम ओरियन था. इसे इस तरह डिजाइन किया गया था कि यह अंतरिक्ष के शून्य तापमान, घातक रेडिएशन और लौटते समय वायुमंडल की भीषण रगड़ (Friction) को झेल सके. इसका आकार आमतौर पर एरोडायनामिक होता है, जिससे पृथ्वी पर लौटते समय यह हवा के घर्षण को झेल सके और स्थिर रहे.

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यह काम कैसे करता है?

एक स्पेस कैप्सूल में कई खास सिस्टम लगाए जाते हैं. इसमें लाइफ सपोर्ट सिस्टम होता है, जिससे यह कैप्सूल डीप स्पेस में अपने अंदर ऑक्सीजन सप्लाई करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है और तापमान को नियंत्रण में रखता है. इसमें छोटे-छोटे थ्रस्टर्स (Engine) होते हैं, जो अंतरिक्ष में कैप्सूल की दिशा बदलने और उसे सही रास्ते पर बनाए रखने में मदद करते हैं. इसके साथ ही इसमें हीट शील्ड लगी होती है. यह कैप्सूल का सबसे निचला हिस्सा होता है. जब स्पेसक्राफ्ट एस्ट्रोनॉट्स को लेकर वापस लौटता है, तो यह 2,800°C की गर्मी को कैप्सूल के अंदर आने से रोकता है. ऐसे में अगर आप इस स्पेसक्राफ्ट को देखेंगे, तो यह आपको आग के गोले की तरह लगेगा.

'ओरियन' की 3 सबसे बड़ी ताकत

ओरियन का नाम आपने आर्टेमिस-2 मिशन में खूब सुना होगा. यही वह स्पेसक्राफ्ट था, जिसने चांद पर गए चारों एस्ट्रोनॉट्स को सकुशल धरती पर लैंड करवा दिया. 10 दिनों के मिशन में सभी एस्ट्रोनॉट्स इस कैप्सूल के अंदर ही रहे थे. यह स्पेस में इतनी दूर गया था कि अभी तक कोई भी इंसान इतनी दूर नहीं गया है. आर्टेमिस-2 का यह ओरियन कैप्सूल पिछले कैप्सूलों (जैसे अपोलो) से कहीं ज्यादा एडवांस है. यह 4 यात्रियों के लिए 21 दिनों तक ऑक्सीजन, पानी और खाना सुरक्षित रख सकता है. इसमें डीप स्पेस के दौरान सूर्य की घातक किरणों से बचाने के लिए विशेष सुरक्षा दीवारें लगी हैं. यह 40,000 किमी/घंटा की रफ्तार से वायुमंडल में घुसते समय पैदा होने वाली 2,700 डिग्री सेल्सियस की गर्मी को झेल सकता है. इसमें लगे एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम की मदद से एस्ट्रोनॉट्स सीधे धरती पर मौजूद 'मिशन कंट्रोल' से बात कर सकते हैं और वीडियो भेज सकते हैं.

अंदर से कैसा दिखता है ओरियन?

भले ही यह बाहर से छोटा दिखे, लेकिन ओरियन के अंदर इतनी जगह है कि एस्ट्रोनॉट्स व्यायाम कर सकते हैं और आराम से सो सकते हैं. इसमें मॉडर्न टच-स्क्रीन कंट्रोल पैनल और खिड़कियां हैं, जहां से चांद और पृथ्वी का नजारा दिखता है. साथ ही इसमें एक मॉडर्न टॉयलेट और मेडिकल किट भी मौजूद है.

'आग का गोला' बनने पर भी क्यों नहीं जलता कैप्सूल?

जब कैप्सूल अंतरिक्ष से धरती के वायुमंडल में घुसता है, तो इसकी रफ्तार 40,000 किमी/घंटा तक होती है. ऐसे में हवा के रगड़ (Friction) से कैप्सूल के बाहर का तापमान 2,800 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है. यह इतनी गर्मी होती है कि कैप्सूल में आग लग जाती है. इसके लिए कैप्सूल के नीचे एक खास तरह की 'हीट शील्ड' लगी होती है. यह शील्ड खुद तो धीरे-धीरे जलती (Ablative) है, लेकिन अंदर बैठे एस्ट्रोनॉट्स तक गर्मी नहीं पहुंचने देती.

सुरक्षा का 'अल्टीमेट' इंतजाम

कैप्सूल में 'लॉन्च एबॉर्ट सिस्टम' (LAS) होता है. अगर लॉन्च के दौरान रॉकेट में कोई खराबी आती है, तो यह कैप्सूल को पलक झपकते ही रॉकेट से दूर सुरक्षित स्थान पर ले जाता है. और अंत में, इसके पास 11 पैराशूट का एक जत्था होता है, जो इसे समंदर में 'सॉफ्ट लैंडिंग' करने में मदद करता है.

पैराशूट और स्प्लैशडाउन

कैप्सूल में लैंडिंग के लिए पहिए नहीं होते. स्पीड कम करने के लिए इसमें तीन स्टेप में पैराशूट खुलते हैं. आखिर में यह समुद्र (Splashdown) या जमीन पर सुरक्षित रूप से उतरता है. ओरियन में कुल 11 पैराशूट का इस्तेमाल किया गया था.

ओरियन कैप्सूल क्यों है सबसे खास?

पुराने कैप्सूल (जैसे अपोलो) सिर्फ कुछ दिनों के लिए बने थे, लेकिन ओरियन महीनों तक अंतरिक्ष में रह सकता है. यह इतना मजबूत है कि अगर लॉन्च के समय रॉकेट में कोई खराबी आए, तो यह अपने आप एस्ट्रोनॉट्स को लेकर सुरक्षित दूर जा सकता है. इसकी सफल लैंडिंग ने इसे और भी सुरक्षित बना दिया है.

यह भी पढ़ें:- क्या स्टूडियो में शूट हुआ आर्टेमिस 2? NASA की लैंडिंग पर सोशल मीडिया में उठे सवाल...

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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