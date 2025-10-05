देर ना हो जाए, आसमान में दिखेंगे 4 सुपरमून, नोट करके रख लें तारीखें और वक्त

What is Supermoon: सुपरमून तब होता है, जब फुल मून यानी पूर्णिमा का चांद पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है. इसके कारण वह नॉर्मल शेप से बड़ा और चमकीला दिखाई देता है. 2025 के अंत से 2026 की शुरुआत तक इस बार चार सुपरमून लगातार दिखेंगे, जो आसपान को निहारने वालों के लिए खास होने वाला है.

सुपरमून क्या है?

फुल मून के पृथ्वी के सबसे नजदीक होने को सुपरमून कहते हैं, इसे पेरिजी भी कहा जाता है. चांद की ऑर्बिट पूरी तरह से गोल नहीं है, इसलिए कभी वह पृथ्वी के करीब होता है, तो कभी पृथ्वी से दूर. फुल मून जब पेरिजी में होता है, तो वह नॉर्मल शेप से बड़ा और चमकीला दिखता है, जो कि देखने में बेहद खूबसूरत लगता है.

अक्टूबर फुल मून- हार्वेस्ट सुपरमून

अक्टूबर के फुल मून को 'हंटर मून' कहा जाता है. लेकिन इस साल ये शरद विषुव के सबसे करीब है, ऐसे में इसे "हार्वेस्ट मून" कहा जा रहा है. हार्वेस्ट मून, इसलिए कहा जाता है, क्योंकि यह खेती के समय खेतों में देर तक काम करने वालों के लिए ज्यादा रोशनी देने का काम करता था. हार्वेस्ट सुपरमून सोमवार, 6 अक्टूबर 2025 को पूर्वी आकाश में शाम 6.55 बजे उदय होगा. वहीं अगले दिन मंगलवाल को फुल मून शाम 7.28 बजे उदय होगा.

सीरीज ऑफ सुपरमून

अक्तूबर का हार्वेस्ट सुपरमून अगले तीन महीनों में होने वाले लगातार चार सुपरमून में से पहला है. नेशनल ज्योग्राफिक की एक रिपोर्ट के अनुसार, ये हैं आने वाले सुपरमून...

-6 अक्टूबर 2025- हार्वेस्ट सुपरमून

-5 नवंबर 2025- साल का सबसे नजदीकी सुपरमून है 'बीवर सुपरमून'

-4 दिसंबर 2025- कोल्ड मून सुपरमून

-25 जनवरी 2026- वोल्फ मून सुपरमून

अक्टूबर के दूसरे सेलीस्टियल साइटिंग

अक्टूबर में दो मेजर मेटेओर शावर होते हैं- ड्रेकोनिड्स (8 अक्टूबर) और ओरायनिड्स (21-22 अक्टूबर). ड्रेकोनिड्स मेटेओर शावर चांद की रोशनी की वजह से कम दिखेगा. वहीं ओरायनिड्स मेटेओर शावर, अंधेरे आसमान में साफ नजर आती है.

कैसे देखें सुपरमून?

खुली जगह चुनें- सुपरमून को देखने के लिए सबसे पहले खुली जगह चुनें, जैसे कि पार्क, समुद्र या रूरल एरिया, जहां लाइट कम हो.

पूर्व दिशा में देखें- पूर्व दिशा में देखें, क्योंकि चांद उगते समय या ढलते समय बड़ा और ज्यादा चमकीला दिखता है.

दूरबीन या टेलीस्कोप- इस दौरान चांद को देखने के लिए आप दूरबीन या टेलीस्कोप का इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे चांद साफ नजर आएगा.

मौसन की जानकारी लें- चांद देखने से पहले मौसम की जानकारी लें, क्योंकि बादल होने पर चांद दिखना मुश्किल हो जाता है. ऐसे में चांद देखने के लिए साफ आसमान वाला दिन चुनें.