Advertisement
trendingNow12973564
Hindi Newsविज्ञान

भूकंप का डबल अटैक...एक गलती से खुला विनाश का रहस्य, वैज्ञानिक बोले- 'फिल्मों जैसा मंजर'

Science News: उत्तरी-पश्चिमी प्रशांत महासागर में एक बहुत बड़ा इलाका है जिसे सबडक्शन जोन कहते हैं. जब भी यह इलाका हिलता है तो बहुत ही तेजी से हिलता है. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Oct 24, 2025, 01:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भूकंप का डबल अटैक...एक गलती से खुला विनाश का रहस्य, वैज्ञानिक बोले- 'फिल्मों जैसा मंजर'

Earthquake: उत्तरी-पश्चिमी प्रशांत महासागर में एक बहुत बड़ा इलाका है जिसे सबडक्शन जोन कहते हैं. जब यह इलाका हिलता है तो बहुत तेजा से हिलता है. इस क्षेत्र में अगर 9 या उससे ज्यादा तीव्रता का भूकंप आता है तो वह बहुत ज्यादा विनाश करेगा. इसके बाद सुनामी और भूस्खलन भी आएंगे जिससे तबाही कई गुना बढ़ जाएगी. अब एक नई रिसर्च, जो जियोस्फीयर पत्रिका में छपी है, बताती है कि यह बहुत बड़ा भूकंप सिर्फ प्रशांत क्षेत्र तक नहीं रुकेगा बल्कि यह कैलिफोर्निया में भी एक बड़ा भूकंप ला सकता है.

वैज्ञानिकों ने इसके बारे में क्या कहा?
ओरेगन स्टेट यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक डॉ. क्रिस गोल्डफिंगर कहते हैं कि, प्रशांत के उत्तर-पश्चिम में आने वाले M9 भूकंप के विनाश को बढ़ा-चढ़ाकर बताना मुश्किल है. इसलिए अगर इसके बाद सैन एंड्रियास फॉल्ट में भी भूकंप आ जाए तो यह फिल्मों में देखने लायक होगा. अमेरिका का प्रशांत तट 2 बड़ी टेक्टोनिक प्लेटों की सीमा पर है.

यह भी पढ़ें: 1,000 साल पुराने माया कैलेंडर का रहस्य, ग्रहण की इतनी सटीक भविष्यवाणी की आज के वैज्ञानिक भी हैरान

Add Zee News as a Preferred Source

कौन से हैं 2 टेक्टोनिक प्लेट?
उत्तरी क्षेत्र(कैस्केडिया), कैलिफोर्निया के केप मेंडोकिनो के उत्तर में जुआन डे फूका प्लेट उत्तरी अमेरिका के नीचे घुस रही है. इसे कैस्केडिया सबडक्शन जोन कहते हैं. दूसरा है दक्षिणी क्षेत्र(सैन एंड्रियास), इसके दक्षिण में प्रशांत प्लेट और उत्तरी अमेरिकी प्लेट एक-दूसरे से टकराती हैं. इसी टकराव से सैन एंड्रियास फॉल्ट बना है जो 1906 के सैन फ्रांसिस्को जैसे बड़े भूकंप लाता रहा है. अगर ये दोनों एक के बाद एक टूट जाएं तो इससे पूरे पश्चिमी अमेरिका पर भूकंप का खतरा कई गुना बढ़ जाएगा.

गलती से हुई बड़ी खोज
2 अलग-अलग भूकंप क्षेत्रों को जोड़ने वाली यह खोज संयोग से हुई. 1999 में वैज्ञानिक पुराने कैस्केडिया भूकंपों की जांच करने के लिए समुद्र में तलछट के टुकड़े जमा कर रहे थे. लेकिन एक छात्र ने गलती से गलत जगह का Latitude डाल दिया जिससे जहाज उस जगह से 90 किलोमीटर दक्षिण में चला गया, यानी वे सैन एंड्रियास क्षेत्र में पहुंच गए. डॉ.गोल्डफिंगर ने सोचा, चलो यहीं से एक टुकड़ा ले लेते हैं.

तलछट में मिले अजीब संकेत
इस नई जगह से निकाले गए तलछट के टुकड़े में कुछ अविश्वसनीय चीजें मिलीं. पिछले 3,000 सालों में उन्हें टर्बिडाइट्स का एक पैटर्न मिला. आमतौर पर ये परतें एक-दूसरे से साफ अलग दिखती हैं लेकिन यहां कई परतें जोड़ियों में दिखीं. रेडियोकार्बन डेटिंग से पता चला कि इन जुड़ी हुई परतों में से कई लगभग एक ही समय पर बनी थीं. यह घटना इतनी बार हुई कि इसे संयोग नहीं कहा जा सकता था.

इससे क्या नतीजा निकला?
शायद कैस्केडिया में आए बड़े भूकंप के कारण बनी होगी. डॉ. गोल्डफिंगर कहते हैं, हमें लगा 'क्या होगा अगर?' अगर कैस्केडिया फट जाए और कुछ देर बाद सैन एंड्रियास भी फट जाए? इससे ही यह उल्टी जोड़ी वाली परत बन जाएगी. दूसरी परत, इसके कुछ देर बाद पास के सैन एंड्रियास फॉल्ट में हलचल के कारण बनी होगी.

यह भी पढ़ें: क्या होगा अगर धरती से टकरा जाए मंगल ग्रह? AI ने दिखाया भयानक मंजर, तस्वीरें ऐसी कि खड़े हो जाएंगे रौंगटे

क्या कुछ घंटों के अंदर आ सकते हैं दो भूकंप?
इन दोनों घटनाओं के बीच कितना समय था यह अभी पूरी तरह से साफ नहीं है. लेकिन कई टुकड़ों को देखकर लगता है कि दूसरी परत पहले भूकंप के कुछ मिनटों या घंटों के भीतर ही बनी होगी. अगर यह सच है तो इसका मतलब है कि कैस्केडिया में आने वाला एक बड़ा भूकंप जल्दी ही एक और विशाल सैन एंड्रियास भूकंप को जन्म दे सकता है जिससे पूरे प्रशांत तट पर तेजी से तबाही आ जाएगी.

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

massive earthquake

Trending news

राम मंदिर कार्यक्रम LIVE देखने के लिए जुटना अपराध है? कोर्ट बोला, कुछ को दिक्कत होगी
madras high court news
राम मंदिर कार्यक्रम LIVE देखने के लिए जुटना अपराध है? कोर्ट बोला, कुछ को दिक्कत होगी
पंजाब की इस फ्री स्कीम पर संकट के बादल, फंड की कमी से बिगड़े हालात, चक्काजाम की नौबत
Punjab
पंजाब की इस फ्री स्कीम पर संकट के बादल, फंड की कमी से बिगड़े हालात, चक्काजाम की नौबत
कर्पूरी ठाकुर के गांव गए पीएम मोदी, कांग्रेस ने पूछ लिया भाजपा को चुभने वाला सवाल
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
कर्पूरी ठाकुर के गांव गए पीएम मोदी, कांग्रेस ने पूछ लिया भाजपा को चुभने वाला सवाल
PAK और China का 'काल' आया! भारतीय नौसेना को मिला पहला स्वदेशी 'माहे' युद्धपोत
Cochin Shipyard Navy
PAK और China का 'काल' आया! भारतीय नौसेना को मिला पहला स्वदेशी 'माहे' युद्धपोत
युवा 'जेलर' दे गया 3 नई जिंदगी, काम आया हॉर्ट-लंग्स और किडनी, इमोशनल कर देगी स्टोरी
Organ transplant
युवा 'जेलर' दे गया 3 नई जिंदगी, काम आया हॉर्ट-लंग्स और किडनी, इमोशनल कर देगी स्टोरी
बिहार में PM का चुनावी शंखनाद,क्‍या 'जननायक' की सरजमीं से NDA का एजेंडा करेंगे सेट
Bihar Assembly elections
बिहार में PM का चुनावी शंखनाद,क्‍या 'जननायक' की सरजमीं से NDA का एजेंडा करेंगे सेट
'मां काली का अपमान, घुसपैठियों ने...' जेल वाली वैन देख ममता बनर्जी पर भड़की भाजपा
West Bengal news
'मां काली का अपमान, घुसपैठियों ने...' जेल वाली वैन देख ममता बनर्जी पर भड़की भाजपा
NH-44 पर स्लीपर बस में लगी भीषण आग, 19 लोग जिंदा जले, राष्ट्रपति ने जताया शोक
Bus accident
NH-44 पर स्लीपर बस में लगी भीषण आग, 19 लोग जिंदा जले, राष्ट्रपति ने जताया शोक
एक वोट काटने की कीमत 80 रुपए...4 लाख 80 हजार में 6000 वोटरों के नाम कर दिए गए डिलीट
karnataka
एक वोट काटने की कीमत 80 रुपए...4 लाख 80 हजार में 6000 वोटरों के नाम कर दिए गए डिलीट
इन राज्यों में आज संभलकर! भारी बारिश का अलर्ट, यहां जाने की सख्त मनाही; चेतावनी जारी
Weather
इन राज्यों में आज संभलकर! भारी बारिश का अलर्ट, यहां जाने की सख्त मनाही; चेतावनी जारी