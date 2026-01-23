उत्तर भारत में अचानक शुरू हुई तूफानी बारिश, जानिए क्या है पश्चिमी विक्षोभ? जिसने बदला मौसम का मिजाज

Advertisement
Rain in North India: उत्तर भारत में कभी अचानक कड़ाके की ठंड में बारिश होने लगती है तो कभी पहाड़ों पकर भारी बर्फबारी शुरू हो जाती है. मौसम की खबरों में हमें अक्सर पश्चिमी विक्षोभ को जिम्मेदार सुनते हैं. आखिर यह बला है क्या? आइए समझते हैं कि यह क्या है और क्या हैं इसके फायदे-नुकसान.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Jan 23, 2026, 11:53 AM IST
Western Disturbance: शुक्रवार को उत्तर भारत में जो बारिश, बिजली और बर्फबारी हुई उसका कारण है पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance). मौसम की खबरों में हम अक्सर इसका जिक्र सुनते हैं लेकिन इसका मतलब नहीं जानते. आसान भाषा में कहें तो, पश्चिमी विक्षोभ एक तरह का तूफान है जो पश्चिम दिशा से भारत की तरफ आता है. यह अकेले नहीं आता, बल्कि अपने साथ बहुत सारी नमी और बादल लाता है जिसकी वजह से मौसम बदलता है और भारी बारिश-बर्फबारी होती है. 

कहां से होती है इसकी शुरुआत?
पश्चिमी विक्षोभ भारत से नहीं बल्कि भारत से बहुत दूर भूमध्य सागर (Mediterranean Sea) के पास बनता है. यह तब पैदा होता है जब उत्तर की ठंडी हवा और दक्षिण की गर्म-नम हवा आपस में मिलती है. इसके बाद आसमान की ऊंचाइयों मे चलने वाली तेज हवाएं इसे धक्का देकर पूर्व की ओर या भारत और एशिया के देशों की तरफ ले आती हैं. 

कहां होता है सबसे ज्यादा असर?
जब पश्चिमी विक्षोभ भारत में आता है तो इसका सबसे ज्यादा असर उत्तर भारत के राज्यों पर पड़ता है. इसमें जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश शामिल हैं. जैसे-जैसे यह तूफान इन राज्यों से गुजरता है अपने साथ काले बादल, बारिश और कभी-कभी ओले लेकर आता है. वहीं, हिमालय के ऊंचे पहाड़ों पर इसकी वजह से बर्फबारी होती है. 

क्या इनका आना जरूरी होता है?
पश्चिमी विक्षोभ सर्दियों और वसंत महीनों में बहुत जरूरी होते हैं. जैसे गर्मियों में मानसून की बारिश हिंद महासागर से आती है वैसे ही उत्तर भारत में सर्दियों की बारिश का मुख्य कारण यही सिस्टम होता है. यह सर्दियों की बारिश किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं खासकर गेहूं, सरसों और जौ जैसी रबी फसलों के लिए. इन्हें बढ़ने के लिए हल्की नमी की जरूरत होती है. 

क्या है इसके नुकसान?
भले ही यह बारिश खेती के लिए अच्छी है लेकिन कई बार पश्चिमी विक्षोभ समस्याएं भी खड़ी कर सकती हैं. अगर यह तूफान ताकतवर हो तो बहुत कम समय में भारी बारिश हो जाती है. इसकी वजह से शहरों में पानी भर जाता है, फसलें खराब हो जाती हैं और ट्रैफिक जाम की समस्या हो जाती है. आंधी-तूफान, कड़कती बिजली और ओलों के गिरने से नुकसान और भी बढ़ जाता है.

Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

