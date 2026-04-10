चांद से लौट रहे चारों एस्ट्रोनॉट्स ने क्या मल-मूत्र रास्ते में फेंक दिया? नासा ने अब दिखाया वीडियो

चांद का चक्कर लगाकर लौट रहे आर्टेमिस-2 मिशन के चारों यात्री ह्यूमन वेस्ट (मल-मूत्र) का क्या कर रहे हैं? क्या वे रास्ते में फेंक रहे हैं या उसे लेकर धरती पर आ रहे हैं? नासा ने कुछ घंटे पहले जारी एक वीडियो में इसका जवाब दिया है. NASA के अंतरिक्ष यात्री 10 दिन की यात्रा के दौरान मानव अपशिष्ट का प्रबंधन करने के लिए ओरियन अंतरिक्ष यान के यूनिवर्सल वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं. लॉन्च के बाद ही टॉयलेट खराब होने की खबर आई थी, जिसे बाद में ठीक कर लिया गया था. आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सॉलिड और लिक्विड वेस्ट का प्रबंधन अलग-अलग हो रहा है.

नासा ने यान के टॉयलेट को लेकर जो वीडियो जारी किया है, उससे पता चलता है कि सॉलिड वेस्ट और यूरिन को अलग-अलग तरह से मैनेज किया जा रहा है. हां, वीडियो को गौर से देखेंगे, तो उसमें यूरिन को स्पेस में फेंकते भी देखा जा सकता है.

स्पेसक्राफ्ट में यूरिन का क्या हुआ?

असल में, नासा के यान में लिक्विड वेस्ट को केमिकल की मदद से जमने से रोका जाता है और उसे सीधे स्पेस में बाहर फेंक दिया जाता है. आपको लगेगा कि वह लिक्विड होता होगा. जी नहीं, स्पेस में यूरिन आते ही छोटे-छोटे बर्फ के क्रिस्टल में जम जाता है. नासा के वीडियो में वो सीन देखिए.

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The space toilet is one of the most essential pieces of equipment on board. The crew has had to troubleshoot a few issues to use the Universal Waste Management System. So what exactly is the issue? Find out in this explainer video. pic.twitter.com/cfvgyGyEUD — NASA (@NASA) April 10, 2026

ओरियन में सॉलिड वेस्ट का क्या हुआ?

अब रही बात ठोस अपशिष्ट यानी सॉलिड वेस्ट प्रबंधन की. यान में ऐसा सिस्टम बनाया गया है, जो मल को कनस्तर में दबाकर यान में ही जमा देता है. इसे बाहर नहीं फेंका जाता. इसे धरती पर वापस लाकर निपटाया जाता है. अब आपके मन में सवाल होगा कि लिक्विड फेंक रहे, तो सॉलिड वेस्ट को स्पेस में फेंकने में क्या दिक्कत है?

इसकी वजह यह है कि आर्टेमिस-2 एक कम अवधि का मिशन है. ओरियन कैप्सूल में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (ISS) के जैसा रीसाइक्लिंग सिस्टम नहीं हैं, जो मूत्र को वापस पीने के पानी में बदल देता है. लिक्विड वेस्ट को बाहर निकालने से अंतरिक्ष यान का कुल वजन कम हो जाता है. सॉलिड को वापस लाया जा सकता है.

वैसे, इस मिशन के लॉन्च होने के तुरंत बाद, शौचालय में खामी आ गई थी. अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टीना ने इसकी मरम्मत की और उन्हें 'स्पेस प्लंबर' के नाम से जाना गया. बाद में पता चला कि मूत्र निकालने वाली वेंट लाइन जमे हुए मूत्र से ब्लॉक हो गई थी. ऐसे में क्रू को कैप्सूल घुमाना पड़ा, जिससे सूरज की गर्मी से वह लाइन पिघल जाए.