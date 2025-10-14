Advertisement
trendingNow12961016
Hindi Newsविज्ञान

क्या मंगल ग्रह पर इंसान बसा सकता है अपनी बस्ती? जानिए किन-किन समस्याओं का करना पड़ सकता है सामना!

Humans On Mars:  इंसान मंगल ग्रह पर अगर अपना घर बना लेगा तो क्या होगा कभी ये आपने सोचा है शायद ये बड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, आइए आज आपको बताते हैं मंगल ग्रह पर इंसान बसा लें अपना घर तो कौन-कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है.

 

Written By  Ritika|Last Updated: Oct 14, 2025, 11:47 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्या मंगल ग्रह पर इंसान बसा सकता है अपनी बस्ती? जानिए किन-किन समस्याओं का करना पड़ सकता है सामना!

Humans On Mars:  क्या कभी आपने मंगल ग्रह पर रहने के बारे में सोचा है कि वहां पर भी क्या इंसान अपने घर को बसा सकता है? तो काफी लोग इस बारे में सोचकर ही हैरान हो गए होंगे कि क्या कभी ऐसा भी हो सकता है. यहां पर रहने का सोचे तो ये बड़ा ही चुनौतीपूर्ण भी हो सकता है. इंसानी जीवन टिकाना आसान नहीं होगा. अगर इंसान रहना शुरू कर दें, तो कई समस्या का सामना करना पड़ सकता है, आइए आज आपको अच्छे से बताते हैं कि मंगल ग्रह पर इंसान बसा ले अपनी दुनिया, तो क्या-क्या हो सकता है.
 

मंगल ग्रह पर इंसान बसा ले बस्ती तो क्या होगा?
 

1.  अगर इंसान मंगल ग्रह पर अपनी बस्ती अगर बसाता है, तो कई समस्यओं का सामना करना पड़ता सकता है. उसकी सामान्य जरूरत की चीजें खत्म हो जाएंगी और ये सब काफी ज्यादा चुनौती बन जाएंगी. वातावरण और ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी. 
 

Add Zee News as a Preferred Source

2.  मंगल ग्रह पर रहने के बाद सांस लेना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाए और इसकी के चलते आपको सीलबंद घर के साथ-साथ ऑक्सीजन सप्लाई की भी जरूरत पड़ सकती है.
 

3.  मंगल ग्रह पर रहने के बाद आप देखेंगे की यहां पर दिन और रात का तापमान काफी ज्यादा अलग-अलग हो रहा है. यहां पर दिन का तापमान शून्य हो सकता है और रात के समय में 125 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, इसलिए आपको हीटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ सकती है.
 

4.  मंगल ग्रह पर रहने के बाद आपको हाई एनर्जी रेडिएशन का भी सामना करना पड़ सकता है, जो शरीर के लिए खतरनाक साबित हो सकती है. मंगल पर बर्फ तो है लेकिन पानी बनाने के लिए तकनीक योग्य नहीं है, इसलिए आपको पानी की समस्या भी हो सकती है.
 

5.  खाने-पीने के लिए भी आपको कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, यहां पर खाने की कमी को पूरा करने के लिए आपको इंटरनल ग्रीनहाउस में खेती करनी होगी या तो फिर आपको अंतरिक्ष से सप्लाई लनी भी पड़ सकती है.
 

6.  आपको बता दें मंगल  ग्रह पर रहना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है, यहां पर सबसे बड़ी-बड़ी चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ सकता है.
 

इसे भी पढ़ें:  कहीं पर हरा तो कहीं पर नीला...क्यों 'गिरगिट' की तरह रंग बदलता है महासागर? ये है राज

About the Author
author img
Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. इनको फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. इसके अलावा अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

...और पढ़ें

TAGS

Humans on MarsHuman Colony On Mars

Trending news

बिहार में BJP ने कैसे परखी 'हनुमान' की ताकत? 2005 की कहानी से जुड़े 29 सीटों के तार
bihar vidhan sabha chunav
बिहार में BJP ने कैसे परखी 'हनुमान' की ताकत? 2005 की कहानी से जुड़े 29 सीटों के तार
मेट्रो स्टेशन से हटाया 'नेहरू' नाम, कांग्रेस भड़की तो BJP ने ऐसे कर दी बोलती बंद
mumbai
मेट्रो स्टेशन से हटाया 'नेहरू' नाम, कांग्रेस भड़की तो BJP ने ऐसे कर दी बोलती बंद
PM मोदी-अमित शाह से अचानक मिलने क्यों पहुंचे गुजरात के CM? लगाए जा रहे हैं ऐसे क्यास
Bhupendra Patel
PM मोदी-अमित शाह से अचानक मिलने क्यों पहुंचे गुजरात के CM? लगाए जा रहे हैं ऐसे क्यास
गलतफहमी में था पाकिस्तान, उसे लगता था कि वो... ऑपरेशन सिंदूर पर बोले CDS चौहान
operation sindoor
गलतफहमी में था पाकिस्तान, उसे लगता था कि वो... ऑपरेशन सिंदूर पर बोले CDS चौहान
बोलो कम, सुनो ज्यादा... सुप्रीम कोर्ट ने किसे दिया झगड़ा सुलझाने का स्वदेशी फॉर्मूला
Supreme Court News
बोलो कम, सुनो ज्यादा... सुप्रीम कोर्ट ने किसे दिया झगड़ा सुलझाने का स्वदेशी फॉर्मूला
संजय राउत बोले- कांग्रेस से हाथ मिलाना चाहते हैं राज ठाकरे, MNS ने दिया ये जवाब
Sanjay Raut
संजय राउत बोले- कांग्रेस से हाथ मिलाना चाहते हैं राज ठाकरे, MNS ने दिया ये जवाब
जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा में 2 आतंकी को सेना ने पहुंचाया जहन्नुम, कर कर थे घुसपैठ
Terrorists
जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा में 2 आतंकी को सेना ने पहुंचाया जहन्नुम, कर कर थे घुसपैठ
NDA में शायरी के बाद महागठबंधन में गाए जा रहे रहीम के दोहे, बीजेपी खुश तो बहुत होगी
bihar vidhan sabha chunav
NDA में शायरी के बाद महागठबंधन में गाए जा रहे रहीम के दोहे, बीजेपी खुश तो बहुत होगी
भारत, कनाडा के रणनीतिक संबंधों में आएगी मजबूती, आगे बढ़ने का रोडमैप तैयार
india
भारत, कनाडा के रणनीतिक संबंधों में आएगी मजबूती, आगे बढ़ने का रोडमैप तैयार
UP में अपराधी तो बंगाल में सिस्टम 'लंगड़ा'? कहीं दंगाई भागते हैं तो कहीं पीड़ित
crime against women
UP में अपराधी तो बंगाल में सिस्टम 'लंगड़ा'? कहीं दंगाई भागते हैं तो कहीं पीड़ित