Moon Volcano: चांद की छाती के 50 किमी अंदर क्या धधक रहा है? तेजी से निकल रही गर्मी, वैज्ञानिकों ने खोल डाला राज

Moon Craters: वैज्ञानिकों को चांद के दो गड्ढों के नीचे एक ऐसा पिंड मिला है, जिससे गर्मी निकल रही है.यह इस बात का संकेत देता है कि वहां कोई ऐसी चीज मौजूद है जो धरती के बाहर बहुत कम मिलती है.

चांद की सतह पर ज्वालामुखी जैसी चीज

चांद की सतह पर ज्वालामुखी जैसी चीज की पहचान की गई है, जहां अरबों साल पहले लावा के मैदान और विस्फोट आम बात थे. हालांकि, ये ज्वालामुखी धरती पर पाए जाने वाले ज्वालामुखियों से अलग थे. लेकिन फिर एक ऐसा ही ज्वालामुखी मिला, जिसके संकेत चांद के दूसरी तरफ कॉम्पटन और बेलकोविच क्रेटर के नीचे मौजूद थे.

चांद पर मिली चीज ग्रेनाइट है, जो धरती को छोड़कर शायद ही कहीं और पाई जाती है. इसके बनने की प्रक्रिया में एक ज्वालामुखी शामिल होता है जहां मैग्मा ठंडा होकर क्रिस्टल बन सकता है, साथ ही पानी और टेक्टोनिक्स भी शामिल हैं.

क्या था क्रेटर्स के नीचे?

यह देखने के लिए कि इन क्रेटर्स के नीचे क्या था और गर्मी क्यों निकल रही थी, रिसर्चर्स ने चीनी और अमेरिकी लूनर ऑर्बिटर के डेटा का इस्तेमाल किया. IFL साइंस की रिपोर्ट के मुताबिक, इससे उन्हें चांद पर पहले कभी न देखी गई ज्वालामुखी प्रक्रिया का पता चला.

प्लैनेटरी साइंस इंस्टीट्यूट के को-लीड रिसर्चर, डॉ. मैट सीगलर ने एक बयान में कहा कि चीनी चांग ई 1 और 2 दोनों ऑर्बिटर पर लगे एक इंस्ट्रूमेंट ने टीम को सतह के नीचे के तापमान का मैप बनाने में मदद की.

उन्होंने आगे कहा, 'इसका मतलब है कि यह गर्म है, जरूरी नहीं कि सतह पर हो, जैसा कि आप इंफ्रारेड में देखेंगे, बल्कि सतह के नीचे.' इसका मतलब है कि चांद की गहरी परत के अंदर उस जगह के नीचे से कहीं से एक्स्ट्रा गर्मी आ रही है. मैट ने कहा, 'तो कॉम्पटन-बेलकोविच, जिसे ज्वालामुखी माना जाता है, वह अपने नीचे एक बड़े गर्मी के सोर्स को भी छिपा रहा है.'

ज्वालामुखी 20 किमी तक फैला है

यह ज्वालामुखी सतह पर 20 किलोमीटर तक फैला है. इसमें सिलिकॉन भरपूर मात्रा में है और माना जाता है कि यह इस पुराने ज्वालामुखी का काल्डेरा है. माना जाता है कि आखिरी विस्फोट 3.5 अरब साल पहले हुआ था, फिर भी यह हिस्सा आस-पास के इलाकों की तुलना में 10 डिग्री सेल्सियस ज्यादा गर्म है.

वैज्ञानिकों का मानना ​​है कि यह गर्मी चट्टानों में फंसे रेडियोएक्टिव तत्वों से आ रही है. डॉ. सीगलर ने कहा, 'हम इस हीट फ्लक्स को काल्डेरा के नीचे रेडियोजेनिक-समृद्ध ग्रेनाइट बॉडी से निकलने वाली गर्मी मानते हैं.'

ऊपर आता है, लेकिन फटता नहीं है

उनकी पत्नी और जियोकेमिस्ट डॉ. रीता इकोनॉमस ने समझाया कि उनको जो मिला है, वह एक 50 किलोमीटर चौड़ी चट्टान है. उन्होंने कहा, 'यह एक तरह की ज्वालामुखी चट्टान है जो तब बनती है जब लावा धरती की पपड़ी में ऊपर आता है लेकिन सतह पर फटता नहीं है.' चंद्रमा के एक इलाके में ग्रेनाइट की इस खोज से दूसरे चंद्र इलाकों में, और यहां तक कि दूसरे खगोलीय पिंडों पर भी इसे खोजने की संभावना खुल गई है.