स्टीफन हॉकिंग ने क्यों कहा था- 'मुझे भगवान की जरूरत नहीं', विज्ञान या घमंड क्या थी इसकी वजह?

Science News: हॉकिंग एक नास्तिक(Atheist)थे और उनका मानना था कि ब्रह्मांड की रचना और संचालन के लिए किसी दैवी शक्ति या ईश्वर की आवश्यकता नहीं है. हॉकिंग के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति किसी निर्माता की इच्छा से नहीं हुई बल्कि भौतिकी(Physics)के नियमों के कारण हुई. उन्होंने अपनी अंतिम पुस्तक 'ब्रीफ आंसर्स टू द बिग क्वेश्चन्स' और 'द ग्रैंड डिजाइन' में इस विचार को प्रमुखता से रखा. उनका सबसे प्रमुख तर्क था कि गुरुत्वाकर्षण जैसा नियम इतना शक्तिशाली है कि वह शून्य से भी ब्रह्मांड का निर्माण कर सकता है.

ईश्वर को बताया महज कल्पना

हॉकिंग ने ईश्वर को एक परिकल्पना(Hypothesis)माना जिसे विज्ञान ने अनावश्यक सिद्ध कर दिया है. उन्होंने कहा, ईश्वर की जरूरत नहीं है यह बताने के लिए कि ब्रह्मांड क्यों अस्तित्व में है. हॉकिंग ने बिग बैंग सिद्धांत और समय की अवधारणा का इस्तेमाल करते हुए ईश्वर के अस्तित्व को चुनौती दी.

यह भी पढ़ें: क्या होगा अगर धरती से टकराया 3I/ATLS? AI ने दी विनाश की चेतावनी, 'डायनासोर काल से भयानक होगी तबाही'

Add Zee News as a Preferred Source

क्या था हॉकिंग का प्रस्ताव?

उनके नो बाउंड्री(No Boundary)प्रस्ताव के अनुसार Big Bang से पहले समय जैसी कोई चीज अस्तित्व में नहीं थी. अगर समय ही अस्तित्व में नहीं था तो कोई निर्माता या ईश्वर ब्रह्मांड की रचना कब करता? उन्होंने तर्क दिया कि क्वांटम यांत्रिकी के नियम इस बात की अनुमति देते हैं कि पूरा ब्रह्मांड खुद ही बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के Spontaneously ढंग से अस्तित्व में आ जाए.

यह भी पढ़ें: बाकी कॉमेट से कैसे अलग है 3I/ATLAS? James और Hubble टेलीस्कोप की स्टडी से हुआ खुलासा

हॉकिंग और धार्मिक मान्यता

हॉकिंग ने धार्मिक मान्यताओं, विशेष तौर से मृत्यु के बाद जीवन की अवधारणा को भी अस्वीकार कर दिया था. उन्होंने कहा था खराब हो चुके कंप्यूटरों के लिए कोई स्वर्ग(Heaven)या मृत्यु के बाद जीवन नहीं है. इस तरह उन्होंने स्वर्ग और पुनर्जन्म जैसी धार्मिक अवधारणाओं को केवल अंधेरे से डरने वाले लोगों के लिए एक परी कथा करार दिया. उनका मानना था कि इंसान का दिमाग एक कंप्यूटर की तरह है. जब इसके पुर्जे(Neurons)काम करना बंद कर देते हैं तो यह काम करना बंद कर देता है.