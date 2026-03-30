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Hindi Newsविज्ञानवैज्ञानिकों ने खोल दिया बारिश की सोंधी खुशबू का राज! जानें क्यों मिट्टी की महक आते ही झूम उठता है मन

वैज्ञानिकों ने खोल दिया बारिश की 'सोंधी खुशबू' का राज! जानें क्यों मिट्टी की महक आते ही झूम उठता है मन

The Science of Petrichor: उत्तर भारत में लंबे सूखे के बाद जब बारिश की पहली बूंदें जमीन पर पड़ती हैं, तो एक ऐसी सोंधी-सोंधी खुशबू पूरे फिजा में फैल जाती है. यह खुशबू हमें बचपन की याद दिला देती है. इस खुशबू को वैज्ञानिक भाषा में पेट्रिकोर (Petrichor) कहते हैं. यह खुशबू इतनी मनमोहक होती है कि हम सब इसमें खो जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे का असली विज्ञान क्या है? तो आइए जानते हैं.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Mar 30, 2026, 10:26 AM IST
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वैज्ञानिकों ने खोल दिया बारिश की 'सोंधी खुशबू' का राज! जानें क्यों मिट्टी की महक आते ही झूम उठता है मन

The Science of Petrichor: क्या आपने कभी सोचा है कि गर्मी के बाद जब पहली बारिश होती है, तो हवा में एक अलग सी खुशबू क्यों फैल जाती है. यह खुशबू इतनी खास होती है कि लोग बरसात का इंतजार सिर्फ इसे महसूस करने के लिए भी करते हैं. हम इसे 'मिट्टी की सोंधी खुशबू' कहते हैं, लेकिन विज्ञान की दुनिया में इस 'जादू' के पीछे एक खास कुदरती टेक्नोलॉजी काम करती है. इससे पहले जब भी आपने किसी से यह सवाल किया होगा कि आखिर यह सोंधी महक आती कहां से है, तो जाहिर है कि आपको स्पष्ट उत्तर नहीं मिला होगा. लेकिन अब वैज्ञानिकों ने इसके पीछे का आसान और दिलचस्प कारण लोगों को समझाया है. आइए समझते हैं इस खास खुशबू का पूरा राज.

क्या है 'पेट्रिकोर'?

पहली बारिश के साथ आने वाली 'मिट्टी की सोंधी खुशबू' को वैज्ञानिकों ने 'पेट्रिकोर' नाम दिया है. यह शब्द दो ग्रीक शब्दों 'पेट्रा' (पत्थर) और 'इचोर' (देवताओं की नसों में बहने वाला सुनहरा तरल) से मिलकर बना है. वैज्ञानिकों का मानना है कि सूखे के दौरान पौधे एक खास तरह का तेल छोड़ते हैं, जो मिट्टी और चट्टानों द्वारा सोख लिया जाता है. इसके बाद जब बारिश की बूंदें गिरती हैं, तो ये तरल हवा में रिलीज हो जाते हैं, जिससे वह महक पैदा होती है.

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वो बैक्टीरिया जो खुशबू बनाता है

दरअसल, यह खुशबू मिट्टी के अंदर रहने वाले बहुत छोटे-छोटे जीवों, जिन्हें 'एक्टिनोमाइसेट्स' (Actinomycetes) कहते हैं, की वजह से बनती है. ये जीव अपने जीवन के दौरान एक खास तरह का पदार्थ बनाते हैं, जो सूखी जमीन में जमा रहता है. जब तक बारिश नहीं होती, यह सब कुछ मिट्टी के अंदर ही दबा रहता है और हमें कुछ खास महसूस नहीं होता. लेकिन जैसे ही बारिश की बूंदें सूखी जमीन पर गिरती हैं, एक छोटा सा बदलाव होता है. पानी जमीन से टकराकर बहुत बारीक कणों को हवा में उछाल देता है. इन कणों के साथ वही खास पदार्थ भी हवा में फैल जाता है, जो हमें सोंधी खुशबू के रूप में महसूस होता है.

सूखे के बाद क्यों बढ़ जाती है महक

अगर लंबे समय तक बारिश न हो, तो जमीन पूरी तरह सूख जाती है. इस दौरान मिट्टी में कई तरह के तत्व जमा होते रहते हैं. जब ऐसे में पहली बार बारिश होती है, तो ये सारे तत्व एक साथ हवा में फैलते हैं. यही वजह है कि सूखे के बाद आने वाली बारिश की खुशबू सबसे ज्यादा तेज और अच्छी लगती है.

बारिश की बूंदें कैसे बनाती हैं 'परफ्यूम'?

2015 में MIT के वैज्ञानिकों ने हाई-स्पीड कैमरों से देखा कि जब बारिश की बूंद मिट्टी पर गिरती है, तो वह सतह पर छोटे-छोटे हवा के बुलबुले (Aerosols) फंसा लेती है. ये बुलबुले शैंपेन के बुलबुलों की तरह फटते हैं और अपने साथ मिट्टी की महक (जियोस्मिन और तेल) लेकर हवा में तैरने लगते हैं. यही कारण है कि हल्की फुहारों में खुशबू ज्यादा आती है, जबकि भारी बारिश में यह दब जाती है.

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हर जगह अलग होती है खुशबू

बारिश की यह महक हर जगह एक जैसी नहीं होती. यह इस बात पर निर्भर करती है कि वहां की मिट्टी कैसी है, आसपास कौन से पेड़-पौधे हैं और मौसम कैसा है. गांव की मिट्टी की खुशबू शहर से अलग होती है, और पहाड़ों की खुशबू मैदानों से अलग महसूस होती है.

दिमाग को क्यों अच्छी लगती है यह महक

वैज्ञानिकों का मानना है कि इंसानों को यह खुशबू इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि यह हमें ठंडक और राहत का एहसास कराती है. पुराने समय में बारिश का मतलब होता था पानी मिलना और गर्मी से राहत. इसलिए हमारे दिमाग में यह खुशबू एक अच्छे अनुभव के रूप में जुड़ गई है.

बिजली कड़कने का 'ओजोन' कनेक्शन

बारिश के दौरान आने वाली खुशबू का तीसरा हिस्सा आसमान से आता है. जब बिजली कड़कती है, तो हवा में मौजूद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के अणु टूट जाते हैं. इससे ओजोन (Ozone) गैस बनती है. इसकी गंध थोड़ी तीखी और क्लोरीन जैसी होती है, जो बारिश की सोंधी खुशबू के साथ मिलकर उसे और भी ताजगी भरा बना देती है.

एक छोटी सी बात, लेकिन बड़ा विज्ञान

बारिश की यह सोंधी खुशबू भले ही हमें एक सामान्य चीज लगे, लेकिन इसके पीछे प्रकृति का बड़ा खेल छिपा होता है. मिट्टी, पानी और छोटे-छोटे जीव मिलकर यह एहसास बनाते हैं, जो हर बार हमें खुश कर देता है. अब जब भी बारिश हो और आपको यह खुशबू आए, तो सिर्फ इसका आनंद ही न लें, बल्कि यह भी सोचें कि इसके पीछे कितनी दिलचस्प प्रक्रिया चल रही है. यही छोटी-छोटी बातें प्रकृति को खास बनाती हैं और हमें उससे जोड़कर रखती हैं.

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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