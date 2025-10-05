60 साल और 20 मौतें...अगर स्पेस में किसी की मौत हो जाए तो? क्या है NASA का 'Death Simulation'

Science News: अब तक कितने लोग मर चुके हैं?- इतनी तरक्की के भी इंसानों को अंतरिक्ष में भेजना आज भी खतरनाक कामों में से एक है. अंतरिक्ष की खोज करते हुए 60 से ज्यादा सालों में स्पेस से जुड़ी दुर्घटनाओं में 20 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं. इसमें स्पेस शटल चैलेंजर(1986)और कोलंबिया(2003)दुर्घटनाओं में मरे 14 अंतरिक्ष यात्री शामिल है. 1971 में सोयुज 11 में मरे 3 अंतरिक्ष यात्री और 1967 में लॉन्च पैड पर आग लगने से मरे अपोलो 1 के 3 अंतरिक्ष यात्री.

क्या तैयार रहते हैं एस्ट्रोनॉट्स?

NASA और दूसरी एजेंसियां एस्ट्रोनॉट्स को लगभग हर स्थिति के लिए तैयार करती हैं जिसमें अंतरिक्ष की कक्षा में मरना भी शामिल है. ट्रेनिंग के दौरान, अंतरिक्ष यात्री Death Simulation से गुजरते हैं. वो सिखते हैं कि मिशन और उनके साथी दोनों की सुरक्षा के लिए उन्हें किस तरह की प्रतिक्रिया देनी है. सबसे पहली जरूरत जिंदा बचे अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा होती है क्योंकि स्पेसक्राफ्ट के बंद माहौल में एक सड़ता हुआ शरीर बीमारी फैलने का खतरा बन जाता है.

स्पेस में मौत होने पर क्या होता है?

अगर ISS पर किसी अंतरिक्ष यात्री की मौत हो जाती है तो उनके शरीर को आमतौर पर ठंडी जगह पर रखा जाएगा. इसके कुछ घंटों या दिनों के अंदर एक खास कैप्सूल में रखकर धरती पर वापस लाया जाता है. NASA के पहले शव को अंतरिक्ष में दफनाने या उसे अंतरिक्ष में ही छोड़ देने जैसे ऑप्शन पर विचार किया था लेकिन इनमें नैतिकता, कानून और पर्यावरण से जुड़ी कई मुश्किलें हैं.

चांद पर मौत हो तो क्या करते हैं?

अगर मून मिशन के दौरान किसी अंतरिक्ष यात्री की मौत हो जाती है तो बाकी Crew कुछ ही दिनों में शव के साथ धरती पर लौट सकता है. क्योंकि यह यात्रा बहुत छोटी होती है इसलिए डेड बॉडी को सुरक्षित रखने की ज्यादा चिंता नहीं होगी. मुख्य ध्यान चालक दल की सुरक्षा और मरने वाले के सुरक्षित परिवहन पर रहेगा.