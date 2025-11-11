अगर सूख जाए धरती का सिर्फ एक चौथाई पानी तो मचेगा विनाश का तांडव और फिर... अगर धरती का एक चौथाई पानी अचानक से सूख जाए, तो दुनिया में भारी संकट खड़ा हो जाएगा. न केवल पीने का पानी खत्म होगा, बल्कि मौसम, समुद्र,कृषि और जीव-जंतुओं पर भी बड़ा खतरा आ जाएगा. यह स्थिति पूरी मानव जाति को तबाह कर सकती है. आगे जानिए इसके डरावने असर...

