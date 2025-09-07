सुनामी, ज्वालामुखी, भूस्खलन...क्या होगा अगर पूरी धरती पर आ जाए एकसाथ भूकंप? मचेगी भयानक तबाही

Earthquake: पूरी दुनिया में एकसाथ भूकंप आना नामुमकिन लगता है क्योंकि भूकंप धरती की प्लेटों के हिलने से आते हैं और ये प्लेटें अलग-अलग समय पर हिलती हैं. लेकिन अगर ऐसा होता है तो धरती पर बहुत बड़ी तबाही आ जाएगी और हर महाद्वीप-शहर एक साथ हिलने लगेंगे. अगर ये नामुनकिन नजारा हकीकत में बदलता है तो महासागरों में सुनामी की भयानक लहरें उठेंगी, समुद्र के किनारे बसे शहर जैसे मुंबई, न्यूयॉर्क और टोक्यो पानी में डूब सकते हैं और समुद्र में रहने वाले जीवों को भी बहुत नुकसान होगा.

पहाड़ों पर क्या असर पड़ेगा?

सारी दुनिया में एकसाथ भूकंप आने पर पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन शुरु हो जाएगा और हिमालय जैसे बड़े-बड़े पहाड़ों के गिरने का खतरा भी बढ़ जाएगा. इस वजह से ज्वालानुखियों में विस्फोट भी बढ़ेगा क्योंकि भूकंप के झटके प्लेटों को हिला देंगे. ज्वालामुखी के फटने से लावा, राख और जहरीली गैसें एक साथ निकलेंगी जो आसपास के जीवन को खत्म कर देंगी. इसके अलावा बर्फीले इलाकों में हिम्सखलन भी होगा और बर्फीले इलाके तबाह हो जाएंगे.

इंसानी बस्तियों का कैसा हाल होगा?

शहरों में बड़ी-बड़ी इमारतें, पुल और सड़कें भरभरा कर गिर जाएंगी और बिजली,पानी, इंटरनेट जैसी सुविधाओं पर ताला लग जाएगा. इसके अलावा धरती की सतह पर बड़ी-बड़ी दरारें पड़ जाएंगी और कई जगहों से जमीन फट जाएगी. हालांकि प्लेटों के एकसाथ हिलने से नई घाटियां और पहाड़ बन सकते हैं. इस तरह से धरती का नक्शा पूरा का पूरा बदल जाएगा.

क्या पूरी तरह खत्म हो जाएगी धरती?

नहीं, इससे हमारी पृथ्वी पूरी तरह खत्म नहीं होगी क्योंकि ग्रह का कोर और बनावट बहुत ही मजबूत हैं. लेकिन धरती की सतह पर मौजूद जीवन और सभ्यता को काफी ज्यादा नुकसान होगा. हालांकि हालात को पहले जैसा होने में कई दशक या सदियों का समय लग सकता है जिससे धरती की सूरत हमेशा के लिए बदल जाएगी.