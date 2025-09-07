सुनामी, ज्वालामुखी, भूस्खलन...क्या होगा अगर पूरी धरती पर आ जाए एकसाथ भूकंप? मचेगी भयानक तबाही
Advertisement
trendingNow12911850
Hindi Newsविज्ञान

सुनामी, ज्वालामुखी, भूस्खलन...क्या होगा अगर पूरी धरती पर आ जाए एकसाथ भूकंप? मचेगी भयानक तबाही

Science News in Hindi: सोचिए अगर पूरी दुनिया में एकसाथ भूकंप आ जाए तो क्या होगा? महासागरों से लेकर पहाड़ों तक सबमें एक साथ कंपन आ जाएगी और ये नजारा बहुत ही खतरनाक होगा.

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Sep 07, 2025, 09:28 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सुनामी, ज्वालामुखी, भूस्खलन...क्या होगा अगर पूरी धरती पर आ जाए एकसाथ भूकंप? मचेगी भयानक तबाही

Earthquake: पूरी दुनिया में एकसाथ भूकंप आना नामुमकिन लगता है क्योंकि भूकंप धरती की प्लेटों के हिलने से आते हैं और ये प्लेटें अलग-अलग समय पर हिलती हैं. लेकिन अगर ऐसा होता है तो धरती पर बहुत बड़ी तबाही आ जाएगी और हर महाद्वीप-शहर एक साथ हिलने लगेंगे. अगर ये नामुनकिन नजारा हकीकत में बदलता है तो महासागरों में सुनामी की भयानक लहरें उठेंगी, समुद्र के किनारे बसे शहर जैसे मुंबई, न्यूयॉर्क और टोक्यो पानी में डूब सकते हैं और समुद्र में रहने वाले जीवों को भी बहुत नुकसान होगा. 

पहाड़ों पर क्या असर पड़ेगा?
सारी दुनिया में एकसाथ भूकंप आने पर पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन शुरु हो जाएगा और हिमालय जैसे बड़े-बड़े पहाड़ों के गिरने का खतरा भी बढ़ जाएगा. इस वजह से ज्वालानुखियों में विस्फोट भी बढ़ेगा क्योंकि भूकंप के झटके प्लेटों को हिला देंगे. ज्वालामुखी के फटने से लावा, राख और जहरीली गैसें एक साथ निकलेंगी जो आसपास के जीवन को खत्म कर देंगी. इसके अलावा बर्फीले इलाकों में हिम्सखलन भी होगा और बर्फीले इलाके तबाह हो जाएंगे.

यह भी पढ़ें: Sagittarius: क्या धरती को निगल जाएगा ब्लैक होल? वैज्ञानिकों ने क्यों कहा- 'डरने वाली बात...'

Add Zee News as a Preferred Source

इंसानी बस्तियों का कैसा हाल होगा?
शहरों में बड़ी-बड़ी इमारतें, पुल और सड़कें भरभरा कर गिर जाएंगी और बिजली,पानी, इंटरनेट जैसी सुविधाओं पर ताला लग जाएगा. इसके अलावा धरती की सतह पर बड़ी-बड़ी दरारें पड़ जाएंगी और कई जगहों से जमीन फट जाएगी. हालांकि प्लेटों के एकसाथ हिलने से नई घाटियां और पहाड़ बन सकते हैं. इस तरह से धरती का नक्शा पूरा का पूरा बदल जाएगा.

यह भी पढ़ें: मंगल ग्रह पर 'कछुआ' देख वैज्ञानिकों के उड़े होश, NASA के पर्सिवियरेंस रोवर की सबसे बड़ी खोज

क्या पूरी तरह खत्म हो जाएगी धरती?
नहीं, इससे हमारी पृथ्वी पूरी तरह खत्म नहीं होगी क्योंकि ग्रह का कोर और बनावट बहुत ही मजबूत हैं. लेकिन धरती की सतह पर मौजूद जीवन और सभ्यता को काफी ज्यादा नुकसान होगा. हालांकि हालात को पहले जैसा होने में कई दशक या सदियों का समय लग सकता है जिससे धरती की सूरत हमेशा के लिए बदल जाएगी.

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

apocalypse

Trending news

विजय माल्या और नीरव मोदी जल्द भारत के हवाले किए जाएंगे, तिहाड़ जेल में हुई चेकिंग
Tihar Jail
विजय माल्या और नीरव मोदी जल्द भारत के हवाले किए जाएंगे, तिहाड़ जेल में हुई चेकिंग
केरल में पाकिस्तान का राज है?... ओणम पर 'फूलों की रंगोली' से भड़की राजनीति
Kerala Pookalam controversy
केरल में पाकिस्तान का राज है?... ओणम पर 'फूलों की रंगोली' से भड़की राजनीति
बिहार के बाद अब देशभर में SIR की तैयारी, कंप्लीट रखिएगा ये दस्तावेज
Election Commission
बिहार के बाद अब देशभर में SIR की तैयारी, कंप्लीट रखिएगा ये दस्तावेज
Chandra Grahan 2025 LIVE: आज साल का आखिरी चंद्रग्रहण, भारत में कब और कहां-कहां दिखेगा ब्लड मून?
Chandra Grahan
Chandra Grahan 2025 LIVE: आज साल का आखिरी चंद्रग्रहण, भारत में कब और कहां-कहां दिखेगा ब्लड मून?
रविवार को मौसम की 'हाहाकारी' भविष्यवाणी, घर से निकलने से पहले पढ़ लीजिए वेदर रिपोर्ट
weather update
रविवार को मौसम की 'हाहाकारी' भविष्यवाणी, घर से निकलने से पहले पढ़ लीजिए वेदर रिपोर्ट
60 साल पहले PAK फौज को घर में घुसकर मारा था, जंग की ये कहानी लहू मे जोश भर देगी
india pakistan war
60 साल पहले PAK फौज को घर में घुसकर मारा था, जंग की ये कहानी लहू मे जोश भर देगी
देश के इस राज्य में कभी मत बनाना मकान! आकाश से अचानक झपट पड़ेगी 'मौत' और...
Lightning Causes
देश के इस राज्य में कभी मत बनाना मकान! आकाश से अचानक झपट पड़ेगी 'मौत' और...
दरगाह में राष्ट्रीय प्रतीक चिह्न खुरचे जाने के बाद उल्टा वक्फ बोर्ड पर भड़के उमर
jammu kashmir news
दरगाह में राष्ट्रीय प्रतीक चिह्न खुरचे जाने के बाद उल्टा वक्फ बोर्ड पर भड़के उमर
मोदी सरकार या विपक्ष का उम्मीदवार... उपराष्ट्रपति चुनाव में किसे वोट देंगे ओवैसी?
Asaduddin Owaisi
मोदी सरकार या विपक्ष का उम्मीदवार... उपराष्ट्रपति चुनाव में किसे वोट देंगे ओवैसी?
गुजरात दौरे पर केजरीवाल, चोटिला में कपास किसानों की बड़ी रैली को करेंगे संबोधित
Arvind Kejriwal
गुजरात दौरे पर केजरीवाल, चोटिला में कपास किसानों की बड़ी रैली को करेंगे संबोधित
;