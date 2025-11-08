चांद आया नजदीक तो क्या होगा? विज्ञान का डरावना सच, पलक झपकते उजड़ जाएगा धरती का जीवन

What if Moon come Closer: NASA इंसानों को फिर से चांद पर उतारने की तैयारी कर रहा है जिसका आर्टेमिस मिशन फरवरी 2026 में लॉन्च हो सकता है. दुनिया भर के देश चांद पर लौटने की योजना बना रहे हैं जिससे यह सवाल उठता है कि चंद्रमा पृथ्वी पर जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है. चंद्रमा पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. इसका गुरुत्वाकर्षण खिंचाव(Gravitational Pull)धरती की जलवायु को स्थिर करने में मदद करता है.

क्यों है यह जीवन के लिए जरूरी?

चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के अक्षीय झुकाव को स्थिर रखता है. इस स्थिरता के कारण ही धरती पर लंबे समय तक स्थिर जलवायु बनी रहती है और मौसमी बदलाव भी नियमित रहते हैं. चंद्रमा के बिना पृथ्वी का झुकाव अनियमित रूप से डगमगाएगा. इससे चरम जलवायु परिवर्तन होंगे जो पारिस्थितिक तंत्र(Ecosystem)को तबाह कर सकते हैं और जीवन को बनाए रखना बेहद चुनौतीपूर्ण बना देंगे.

ज्वार-भाटा और समुद्री जीवन

चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के पानी पर फोर्स लगाकर समुद्री ज्वार-भाटा(Tides)उत्पन्न करता है. ये ज्वार-भाटे समुद्री परतों को मिलाकर पोषक तत्वों को वितरित करके और जल को ऑक्सीजन प्रदान करके समुद्री जीवन के लिए जरूरी संतुलन बनाए रखते हैं. कुछ समुद्री जीव जैसे कि प्रवाल और प्रवासी पक्षी अपने प्रजनन चक्र को चंद्रमा की कलाओं(Phases)के साथ जोड़ते हैं जो चंद्रमा के जैविक प्रभाव को दिखाता है.

चंद्रमा की जगह सही क्यों है?

चंद्रमा पृथ्वी से 3,84,400 किमी दूर है और यह दूरी बिल्कुल सही है. अगर चंद्रमा थोड़ा भी करीब होता तो ज्वारीय बल(Tidal Force)बहुत ज्यादा बढ़ जाते. इससे विशाल ज्वार-भाटे आते जो तटीय क्षेत्रों में नियमित रूप से बाढ़ लाते. साथ ही पृथ्वी के घूमने की गति धीमी हो जाती. अगर चंद्रमा अधिक दूर होता तो ज्वार-भाटा कमजोर हो जाता जिससे समुद्री जल का परिसंचरण(Circulation)रुक जाता है और समुद्री जीवन को नुकसान पहुंचता.