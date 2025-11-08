Advertisement
trendingNow12993506
Hindi Newsविज्ञान

चांद आया नजदीक तो क्या होगा? विज्ञान का डरावना सच, पलक झपकते उजड़ जाएगा धरती का जीवन

Science News: भारत, अमेरिका, यूरोप, चीन और अन्य देश बड़े मिशनों के साथ चांद पर वापस जाने की योजना बना रहे हैं. इसलिए भारत में इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि चांद हमारे पृथ्वी पर जीवन के विकास के लिए कितना जरूरी है.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Nov 08, 2025, 12:24 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

चांद आया नजदीक तो क्या होगा? विज्ञान का डरावना सच, पलक झपकते उजड़ जाएगा धरती का जीवन

What if Moon come Closer: NASA इंसानों को फिर से चांद पर उतारने की तैयारी कर रहा है जिसका आर्टेमिस मिशन फरवरी 2026 में लॉन्च हो सकता है. दुनिया भर के देश चांद पर लौटने की योजना बना रहे हैं जिससे यह सवाल उठता है कि चंद्रमा पृथ्वी पर जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है. चंद्रमा पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. इसका गुरुत्वाकर्षण खिंचाव(Gravitational Pull)धरती की जलवायु को स्थिर करने में मदद करता है.

क्यों है यह जीवन के लिए जरूरी?
चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के अक्षीय झुकाव को स्थिर रखता है. इस स्थिरता के कारण ही धरती पर लंबे समय तक स्थिर जलवायु बनी रहती है और मौसमी बदलाव भी नियमित रहते हैं. चंद्रमा के बिना पृथ्वी का झुकाव अनियमित रूप से डगमगाएगा. इससे चरम जलवायु परिवर्तन होंगे जो पारिस्थितिक तंत्र(Ecosystem)को तबाह कर सकते हैं और जीवन को बनाए रखना बेहद चुनौतीपूर्ण बना देंगे.

यह भी पढ़ें: थाईलैंड की गुफाओं में मिले 2 नए 'चमकीले ड्रैगन', क्या धरती पर फिर लौटेंगे ये प्राचीन जीव!

Add Zee News as a Preferred Source

ज्वार-भाटा और समुद्री जीवन
चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के पानी पर फोर्स लगाकर समुद्री ज्वार-भाटा(Tides)उत्पन्न करता है. ये ज्वार-भाटे समुद्री परतों को मिलाकर पोषक तत्वों को वितरित करके और जल को ऑक्सीजन प्रदान करके समुद्री जीवन के लिए जरूरी संतुलन बनाए रखते हैं. कुछ समुद्री जीव जैसे कि प्रवाल और प्रवासी पक्षी अपने प्रजनन चक्र को चंद्रमा की कलाओं(Phases)के साथ जोड़ते हैं जो चंद्रमा के जैविक प्रभाव को दिखाता है.

यह भी पढ़ें: अगर सूरज धरती से 10% करीब आया तो क्या होगा? विज्ञान ने बताया ऐसा डरावना सच कि...

चंद्रमा की जगह सही क्यों है?
चंद्रमा पृथ्वी से 3,84,400 किमी दूर है और यह दूरी बिल्कुल सही है. अगर चंद्रमा थोड़ा भी करीब होता तो ज्वारीय बल(Tidal Force)बहुत ज्यादा बढ़ जाते. इससे विशाल ज्वार-भाटे आते जो तटीय क्षेत्रों में नियमित रूप से बाढ़ लाते. साथ ही पृथ्वी के घूमने की गति धीमी हो जाती. अगर चंद्रमा अधिक दूर होता तो ज्वार-भाटा कमजोर हो जाता जिससे समुद्री जल का परिसंचरण(Circulation)रुक जाता है और समुद्री जीवन को नुकसान पहुंचता.

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Hindi Science news

Trending news

'जिन्हें नहीं पता कि FIR क्या होती है...', पुणे जमीन घोटाले पर क्या बोले CM फडणवीस?
Maharashtra news
'जिन्हें नहीं पता कि FIR क्या होती है...', पुणे जमीन घोटाले पर क्या बोले CM फडणवीस?
वंदे मातरम पर ममता का नया दांव! स्कूलों में राष्ट्रगान से पहले इस गीत का गाना जरूरी
West Bengal
वंदे मातरम पर ममता का नया दांव! स्कूलों में राष्ट्रगान से पहले इस गीत का गाना जरूरी
अब स्वयंभू विश्व गुरु जाएंगे... G20 से हटा अमेरिका तो कांग्रेस ने PM Modi पर कसा तंज
Jairam ramesh
अब स्वयंभू विश्व गुरु जाएंगे... G20 से हटा अमेरिका तो कांग्रेस ने PM Modi पर कसा तंज
Bihar Election: पटना से सटल ऊ इलाका जे बदली बिहार के खेला! BJP के बढ़ते कॉन्फिडेस
Chirag Paswan
Bihar Election: पटना से सटल ऊ इलाका जे बदली बिहार के खेला! BJP के बढ़ते कॉन्फिडेस
भारत की दवा नीति बीमार! सरकारी रिपोर्ट ने खोली ड्रग प्राइसिंग सिस्टम की पोल, जानें
Viral News
भारत की दवा नीति बीमार! सरकारी रिपोर्ट ने खोली ड्रग प्राइसिंग सिस्टम की पोल, जानें
कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश के दौरान सेना पर फायरिंग, मुठभेड़ में दो आतंकवादी ढेर
Kupwara encounter
कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश के दौरान सेना पर फायरिंग, मुठभेड़ में दो आतंकवादी ढेर
डेटा एनालिस्ट थे प्रेमचंद! बिना एल्गोरिदम, हैशटैग और इंटरनेट कैसे सबको कर गए कनेक्ट?
premchand
डेटा एनालिस्ट थे प्रेमचंद! बिना एल्गोरिदम, हैशटैग और इंटरनेट कैसे सबको कर गए कनेक्ट?
1800 करोड़ की जमीन 300 करोड़ में! क्या है अजित पवार के सिर चढ़ने वाला बड़ा घोटाला
Maharashtra news
1800 करोड़ की जमीन 300 करोड़ में! क्या है अजित पवार के सिर चढ़ने वाला बड़ा घोटाला
आतंक मचाने वाली है कड़कड़ाती ठंड, बारिश से लबालब भरेंगे ये शहर; जानें आज का मौसम
Weather
आतंक मचाने वाली है कड़कड़ाती ठंड, बारिश से लबालब भरेंगे ये शहर; जानें आज का मौसम
नक्सलवाद का एक और किला फतह, पुलिस के सामने इतने लोगों ने किया सरेंडर
Naxalite
नक्सलवाद का एक और किला फतह, पुलिस के सामने इतने लोगों ने किया सरेंडर