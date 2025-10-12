अटलांटिक, हिंद और... क्या होगा अगर महासागरों में न आएं लहरें? लोगों पर पड़ेगा भयानक असर

Ocean News: आपने कई महासागरों के बार में सुना होगा, जैसे अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या फिर किसी और के बारे में, महासागर या फिर समंदर के किनारे लोग रूमानियत का मजा लेने जाते हैं. कभी-कभी समंदर काफी ज्यादा शांत लगता है तो कभी-कभी खौफनाक, ये आलम सालों से ऐसे चलता रहता है. दूर से देखने पर महासागरों की लहरें काफी ज्यादा अच्छी लगती हैं लेकिन नजदीक आने के बाद लोग इसकी वजह से भय में पड़ जाते हैं. आप सोचिए अगर महासागरों में लहरें न उठें तो क्या होगा? इसका असर लोगों पर क्या पड़ेगा? है न सोचने का विषय? तो आइए जानते हैं.

खतरे में पड़ सकता है इनका जीवन

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक महासागरों की लहरें हवा से ऑक्सीजन और CO2 को पानी की सतह पर मिलाती हैं. ऐसे में अगर ये लहरें न हों तो कभी भी CO2 और ऑक्सीजन का मिश्रण नहीं होगा, इसकी वजह से पानी के नीचे जो भी पौधे या फिर जानवर रहते हैं उनका जीवन खतरे में पड़ जाएगा और उनकी जान भी जा सकती है.

तटों पर पड़ेगा प्रभाव

इसके अलावा लहरों की वजह से समंदर के किनारे जीवन बना रहता है. ये तटरेखाओं को आकार देने में महत्वूर्ण भूमिका निभाती हैं. ऐसे में अगर महासागरों या समंदरों में लहरें नहीं उठेंगी तो अलग-अलग आकृतियां बनेंगी जिसकी वजह से समुद्र का संतुलन बिगड़ जाएगा और इसका सीधा असर लोगों के जनजीवन पर पड़ेगा.

जलवायु परिवर्तन पर असर

साथ ही साथ बता दें कि लहरों का सीधा असर जलवायु परिवर्तन पर पड़ता है. लहरों में गुरुत्वाकर्षण होता है और ये ज्वार-भाटा से जुड़ी हुई होती हैं. ऐसे में अगर समंदर में लहरें नहीं होंगी तो ज्वार-भाटा भी नहीं होगा और अगर ज्वार- भाटा नहीं होगा तो गुरुत्वाकर्षण नहीं होगा, इसकी वजह से धरती का तापमान काफी ज्यादा गिर सकता है और गिरते-गिरते इस स्तर पर पहुंच जाएगा कि महासागर पूरी तरह से जम जाएंगे और जलवायु परिवर्तन होगा जिससे जीवन संकट में आ सकता है.