अगर मिटीं अरावली की पहाड़ियां, तो रेत का टीला बन जाएगी दिल्ली! बूंद-बूंद पानी को तरसेगा उत्तर भारत

Aravali Hills: अरावली की पहाड़ियों को लेकर इस समय सोशल मीडिया समेत देशभर में भारी चर्चा चल रही है. आइए जानते हैं कि अगर यह पर्वतमाला खत्म हो गई तो देश को क्या-क्या झेलना पड़ सकता है. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Dec 21, 2025, 02:03 PM IST
Aravali Mountain Ranges: अरावली धरती की वो पहाड़ियां हैं जो धरती करीब 250 करोड़ साल से भारत के एक बड़े हिस्से को रेगिस्तान से तपने से बचा रही हैं. देश के बड़े हिस्से में फैली यह पर्वतमाला सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं बल्कि यह उत्तर भारत के लिए सुरक्षा कवच है. लेकिन आज अवैध खनन, शहरीकरण और लापरवाही के कारण इसका अस्तित्व खतरे में है. अगर अरावली पूरी तरह से मिट गई कि इसका नतीजा केवल भूगोल का बदलना नहीं बल्कि यह एक पर्यावरणीय आपदा होगी जिससे करोड़ों लोगों की जीवन नरक बन जाएगा. आइए जानते हैं कि इसके खत्म होने पर क्या हो सकता है.

रेगिस्तान में बदल जाएगा दिल्ली-NCR
अरावली एक प्राकृतिक दीवार की तरह काम करती है जो थार रेगिस्तान की धूल भरी आंधियों ओर रेत को गंगा के मैदानों (दिल्ली, हरियाणा, यूपी) की तरफ बढ़ने से रोकती है. अगर अरावली हट गई तो रेगिस्तान तेदी आगे बढ़ेगा जिससे दिल्ली और आसपास के इलाके कुछ ही दशकों में रेत के टीलों में तब्दील हो जाएंगे. 

बूंद-बूंद को तरसेंगे लोग
अरावली वॉटर रिचार्ज जोन के रूप में काम करती है. इसकी पहाड़ियां और घने जंगल बारिश के पानी को सोखकर जमीन के नीचे भेजते हैं. गुड़गांव, फरीदाबाद और दिल्ली जैसे शहरों का वॉटर टेबल पहले से ही नीचे है और अरावली के बिना तो यहां पानी का संकट इतना गहरा जाएगा कि करोड़ों की संख्या में लोगों को पलायन करना पड़ सकता है. 

जानलेवा प्रदूषण और गर्मी
Aravali को दिल्ली-NCR के फेफड़े कहा जाता है. यहां के जंगल जहरीली हवा (CO2) को सोखते हैं और ऑक्सीजन देते हैं. इसके गायब होने से वायु प्रदूषण का स्तर कई गुना तक बढ़ जाएगा. साथ ही, अरावली के पत्थर और जंगल स्थानीय तापमान को कंट्रोल रखते हैं. इसके बिना उत्तर भारत में गर्मी के सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे और हीट वेव जानलेवा होती जाएगी. 

जंगली जानवरों का खात्मा
अरावली में तेंदुए, नीलगाय, लकड़बग्घे और सैकड़ों प्रकार के पक्षी रहते हैं. जब पहाड़ ही नहीं रहेंगे तो ये जानवर रिहायशी इलाकों में घुसेंगे जिससे इंसानों और जंगली जानवरों के बीच संघर्ष बढ़ेगा और वो खाने और आश्रय की तलाश में इंसानी बस्तियों की तरफ आएंगे. कई प्रजातियां तो हमेशा के लिए विलुप्त हो जाएंगी. 

मानसून पर पड़ेगी भारी मार
अरावली की पहाड़ियों दक्षिण-पश्चिम मानसून की हवाओं को दिशा देनें में मदद करती हैं. इनका गायब होना मानसून के पैटर्न को बदल सकता है जिससे कहीं अत्यधिक बाढ़ आएगी तो कहीं भयानक सूखा पड़ेगा. इस पहाड़ी का नुकसान राजस्थान-दिल्ली को ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत की जलवायु को तबाह कर देगा. अगर आज अरावली खत्म होता है तो आने वाली पीढ़ियां साफ हवा और पानी के लिए संघर्ष करती नजर आएंगी. 

Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

