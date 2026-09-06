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जिसे दुनिया 25 लाख साल से ‘चीता’ समझती रही, वो तो कुछ और ही निकला! DNA ने खोला बड़ा रहस्य, बदल गई कहानी

Latest Study on American Cheetah: जिसे दुनिया 25 लाख साल से ‘चीता’ समझती रही, वो तो कुछ और ही निकला! DNA से इसका बड़ा रहस्य खुल गया है. जिसके बाद अब पूरी कहानी ही बदल गई है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Sep 06, 2026, 11:48 PM IST|Updated: Sep 06, 2026, 11:48 PM IST
जिसे दुनिया 25 लाख साल से ‘चीता’ समझती रही, वो तो कुछ और ही निकला! DNA ने खोला बड़ा रहस्य, बदल गई कहानी

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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