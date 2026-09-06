/जिसे दुनिया 25 लाख साल से ‘चीता’ समझती रही, वो तो कुछ और ही निकला! DNA ने खोला बड़ा रहस्य, बदल गई कहानी

Did American Cheetah Actually Exist? हजारों साल पहले उत्तरी अमेरिका में एक लंबी टांगों वाली बड़ी बिल्ली घूमती थी, जिसे वैज्ञानिकों ने ‘अमेरिकन चीता’ नाम दिया था. माना जाता था कि यह जानवर अफ्रीकी चीते की तरह बेहद तेज दौड़ने वाला शिकारी था. लेकिन अब इस बिल्ली की प्राचीन DNA जांच से एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है.
वैज्ञानिकों के मुताबिक, ‘अमेरिकन चीता’ यानी Miracinonyx trumani का सबसे करीबी जीवित रिश्तेदार चीता नहीं, बल्कि प्यूमा है. इस शोध के नतीजे 4 सितंबर को Current Biology जर्नल में प्रकाशित हुए हैं. यह बात इसलिए अहम है, क्योंकि ‘अमेरिकन चीता’ नाम से ऐसा लगता है कि यह अफ्रीकी चीते की तरह एक खास तरह का तेज रफ्तार शिकारी रहा होगा, जो बेहद तेजी से दौड़ने वाले शिकार का पीछा करता था.
लेकिन अब सबूतों से पता चला है कि यह ‘अमेरिकन चीता’ आधुनिक प्यूमा के ज्यादा करीब था. प्यूमा सिर्फ एक तरह के शिकार पर निर्भर नहीं रहता. वह हिरण और एल्क जैसे बड़े जानवरों से लेकर छोटे चूहे और रैकून तक का शिकार कर सकता है.
नई रिसर्च के मुताबिक, Miracinonyx trumani करीब 25 लाख से 16 हजार साल पहले प्लाइस्टोसीन युग के दौरान उत्तरी अमेरिका के घास के मैदानों में रहता था. वहां पर उसके संभावित शिकार भी मौजूद थे. इस जानवर के जीवाश्म युकोन में मिले हैं. इन जीवाश्मों में मौजूद रासायनिक संकेतों से यह भी पता चलता है कि उत्तरी इलाकों में रहने वाले ये जानवर शायद जलीय जीवों, खासकर मछलियों को खाते थे.
यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, सांता क्रूज की मॉलिक्यूलर इकोलॉजिस्ट मॉली कैसाट-जॉनस्टोन कहती हैं कि इसे ‘अमेरिकन चीता’ कहना शायद सही नहीं है, क्योंकि इस नाम से उसके व्यवहार और जीवनशैली को लेकर एक खास धारणा बनती है, जो जरूरी नहीं कि इस जानवर पर फिट बैठती हो.
दरअसल, वैज्ञानिक शुरू में इस रहस्य को सुलझाने नहीं निकले थे. उनका मकसद युकोन से मिले करीब 31 हजार साल पुराने तीन जीवाश्मों की पहचान की पुष्टि करना था. ये जीवाश्म इतने उत्तर में मिले थे कि वैज्ञानिकों ने शुरुआती तौर पर इन्हें प्यूमा का जीवाश्म माना था. लेकिन जब इनसे प्राचीन DNA निकाला गया, तो कहानी ही बदल गई.
कैसाट-जॉनस्टोन के मुताबिक, DNA मिलने के बाद वैज्ञानिकों को पता चला कि ये जीवाश्म वास्तव में अमेरिकी चीते के हैं. और यहीं से एक के बाद एक कई बड़े खुलासे सामने आने लगे. युकोन के इन जीवाश्मों के प्राचीन DNA और वायोमिंग में मिले M. trumani के एक और जीवाश्म के DNA की तुलना की गई. नतीजा साफ था कि इस विलुप्त जानवर का सबसे करीबी जीवित रिश्तेदार प्यूमा है.
वैज्ञानिकों के मुताबिक, प्यूमा और अमेरिकी चीते के पूर्वज करीब 26 लाख साल पहले एक-दूसरे से अलग हुए थे. वहीं, अमेरिकी चीते और आधुनिक चीते के पूर्वजों की राह लगभग 47 लाख साल पहले अलग हो चुकी थी. यानी नाम भले ही ‘अमेरिकन चीता’ हो, लेकिन आनुवंशिक रूप से यह आधुनिक चीते से ज्यादा प्यूमा के करीब था.
अब वैज्ञानिकों के सामने अगला सवाल था—अगर ये जानवर उत्तरी अमेरिका के बेहद ठंडे और उत्तरी इलाके में रहते थे, जहां प्रॉन्गहॉर्न जैसे संभावित शिकार शायद मौजूद ही नहीं थे, तो आखिर ये खाते क्या थे? इसका जवाब खोजने के लिए वैज्ञानिकों ने जीवाश्मों में मौजूद नाइट्रोजन के एक भारी रूप का अध्ययन किया.
आसान भाषा में समझें तो खाद्य श्रृंखला में ऊपर जाने के साथ जानवरों के शरीर में भारी नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती जाती है. यानी इससे वैज्ञानिक अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई जानवर किस तरह का भोजन करता था और वह फूड चेन में किस स्तर पर था. वायोमिंग से मिले अमेरिकी चीते के जीवाश्मों में भारी नाइट्रोजन की मात्रा से पता चला कि वहां रहने वाले ये जानवर मुख्य रूप से जमीन पर रहने वाले शाकाहारी जानवरों का शिकार करते थे.
लेकिन युकोन से मिले जीवाश्मों की कहानी बिल्कुल अलग थी. उनमें भारी नाइट्रोजन का स्तर इतना ज्यादा था कि वैज्ञानिकों को लगता है कि वहां रहने वाले अमेरिकी चीते लगभग पूरी तरह मछलियों पर निर्भर हो सकते थे. इन जीवाश्मों में नाइट्रोजन का स्तर समुद्री शिकारी जीवों, जैसे ऑर्का, के बराबर था. ऑर्का ऐसी खाद्य श्रृंखला के सबसे ऊपर होते हैं, जहां मछलियां दूसरी मछलियों को खाती हैं और ऑर्का उन जीवों को खाते हैं. यानी संभव है कि युकोन के अमेरिकी चीते भी मछलियों से भरपूर लंबी खाद्य श्रृंखला का हिस्सा रहे हों.
यह सवाल अभी भी रहस्य है. वैज्ञानिक यह तय नहीं कर पाए हैं कि ये जानवर खुद नदी या झील में जाकर मछलियां पकड़ते थे या फिर नदी किनारे मरी हुई मछलियों के शवों को खाकर काम चला लेते थे. वैज्ञानिकों का कहना है कि बड़े और खतरनाक शिकार का पीछा करना किसी भी शिकारी के लिए जोखिम भरा होता है. शिकार के दौरान गंभीर चोट लग सकती है या खोपड़ी तक कुचली जा सकती है.
ऐसे में अगर किसी शिकारी को खाने का कोई ऐसा स्रोत मिल जाए जो आसानी से उपलब्ध हो और जिसके लिए उसे ज्यादा खतरा न उठाना पड़े, तो यह उसके लिए काफी फायदेमंद होता है.
वैज्ञानिकों के लिए अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अमेरिकी चीता वास्तव में कितना अनुकूलन करने वाला शिकारी था. क्या अलग-अलग इलाकों में रहने वाले ये जानवर वहां उपलब्ध भोजन के हिसाब से अपनी शिकार की रणनीति बदल लेते थे? क्या कहीं वे बड़े शाकाहारी जानवरों का शिकार करते थे और कहीं मछलियों पर निर्भर रहते थे? इन सवालों के जवाब के लिए वैज्ञानिक अब उत्तरी अमेरिका के अलग-अलग हिस्सों से मिले और ज्यादा जीवाश्मों का अध्ययन करना चाहते हैं. खासकर वायोमिंग के दक्षिण में मिले जीवाश्मों की जांच से पता चल सकता है कि यह विलुप्त बिल्ली कितनी ज्यादा परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढाल सकती थी.
यानी जिसे हम इतने सालों से ‘अमेरिकन चीता’ कहते आए हैं, हो सकता है वह सिर्फ तेज दौड़ने वाला चीता जैसा शिकारी नहीं, बल्कि प्यूमा की तरह बेहद अनुकूलनशील और अलग-अलग तरह का शिकार करने वाला शिकारी रहा हो. और शायद यही वजह है कि वैज्ञानिक अब इस सवाल पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं कि क्या ‘अमेरिकन चीता’ नाम ने इस विलुप्त जानवर की असली पहचान और उसकी जीवनशैली को समझने में हमें इतने सालों तक गुमराह किया?