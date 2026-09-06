/जिसे दुनिया 25 लाख साल से ‘चीता’ समझती रही, वो तो कुछ और ही निकला! DNA ने खोला बड़ा रहस्य, बदल गई कहानी

वैज्ञानिकों के लिए अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अमेरिकी चीता वास्तव में कितना अनुकूलन करने वाला शिकारी था. क्या अलग-अलग इलाकों में रहने वाले ये जानवर वहां उपलब्ध भोजन के हिसाब से अपनी शिकार की रणनीति बदल लेते थे? क्या कहीं वे बड़े शाकाहारी जानवरों का शिकार करते थे और कहीं मछलियों पर निर्भर रहते थे? इन सवालों के जवाब के लिए वैज्ञानिक अब उत्तरी अमेरिका के अलग-अलग हिस्सों से मिले और ज्यादा जीवाश्मों का अध्ययन करना चाहते हैं. खासकर वायोमिंग के दक्षिण में मिले जीवाश्मों की जांच से पता चल सकता है कि यह विलुप्त बिल्ली कितनी ज्यादा परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढाल सकती थी.