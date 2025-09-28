Atom Bomb Blast: अगर स्पेस में एटम बम फोड़ा जाए तो क्या होगा? खत्म हो जाएगी धरती या बस बिखरेगी रोशनी, जानें Facts

Effect on earth due to atom bomb blast in space: मानव इतिहास में परमाणु बम का नाम सुनते ही दिमाग में तबाही की तस्वीर उभर आती है. लेकिन अक्सर लोगों के मन में सवाल उठता है कि अगर ऐसा विस्फोट धरती पर नहीं, बल्कि अंतरिक्ष में कर दिया जाए, तो उसका नजारा कैसा होगा और क्या इसके गंभीर परिणाम होंगे?

इस सवाल को हल करने से पहले यह समझना जरूरी है कि अंतरिक्ष और धरती का वातावरण अलग है. पृथ्वी पर जब परमाणु बम फोड़ा जाता है तो उसका असर झटके (ब्लास्ट वेव), गर्मी (हीट) और रेडिएशन के रूप में सामने आता है. लेकिन स्पेस में न हवा है, न वातावरण, इसलिए वहां ब्लास्ट वेव या शॉक वेव पैदा ही नहीं होगी.

अंतरिक्ष में परमाणु विस्फोट से क्या होगा?

हालांकि, वहां विस्फोट से तेज रोशनी और विकिरण (रेडिएशन) निकलेगी. यह रोशनी इतनी तेज होगी कि अंतरिक्ष यान या उपग्रह के कैमरे कुछ पल के लिए काम करना बंद कर सकते हैं. अगर यह विस्फोट धरती के करीब के ऑर्बिट में हुआ, तो उपग्रह और अंतरिक्ष स्टेशन के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम प्रभावित हो सकते हैं.

स्पेस में पहले कब हुआ है ऐसा प्रयोग?

इतिहास में ऐसा प्रयोग पहले भी हुआ है. 1962 में अमेरिका ने "स्टारफिश प्राइम" नामक परमाणु परीक्षण स्पेस में किया था. इस धमाके ने कई सौ किलोमीटर दूर तक आकाश में रंग-बिरंगे ऑरोरा जैसी रोशनी पैदा कर दी थी. लेकिन साथ ही इसने कई उपग्रहों को नुकसान भी पहुंचाया.

स्पेस में एटम बम का सबसे बड़ा खतरा है रेडिएशन बेल्ट (Van Allen Belts) में गड़बड़ी. इस बेल्ट से गुजरने वाले उपग्रह और अंतरिक्ष यान को एक्स्ट्रा रेडिएशन का सामना करना पड़ सकता है. लंबे समय तक यह असर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक साबित हो सकता है.

पृथ्वी के पास एटम बम ब्लास्ट से क्या होगा?

अगर अंतरिक्ष में ऐसा धमाका धरती के पास किया जाए तो उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स (EMP) धरती के बिजली और कम्युनिकेशन सिस्टम को भी प्रभावित कर सकती है. यानी बिजली ग्रिड, इंटरनेट, मोबाइल नेटवर्क और यहां तक कि सैन्य संचार भी ठप हो सकते हैं.

संक्षेप में कहा जाए तो स्पेस में परमाणु विस्फोट से धरती पर हड़कंप मच सकता है. हालांकि इसमें सीधे तौर पर शहरों के ध्वस्त होने जैसी तबाही नहीं होगी, लेकिन टेक्नोलॉजी, संचार और अंतरिक्ष यात्राओं पर गंभीर असर पड़ेगा. यही कारण है कि अंतरराष्ट्रीय संधियों के तहत अंतरिक्ष में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल सख्त रूप से प्रतिबंधित है.

धरती-अंतरिक्ष में परमाणु विस्फोट का अंतर

धरती और अंतरिक्ष में एटम बम के असर में बड़ा फर्क होगा. अगर ऐसा धमाका धरती पर होता है तो सबसे पहले भयंकर झटका (ब्लास्ट वेव) पैदा होता है, जो इमारतों और पूरे शहर को मिटा देता है. इसके साथ ही लाखों डिग्री तापमान की गर्मी फैलती है, जिससे सब कुछ जलकर खाक हो जाता है.

इसके विपरीत, अंतरिक्ष में हवा नहीं होने के कारण कोई झटका (ब्लास्ट वेव) नहीं बनेगा. वहां सिर्फ तेज़ रोशनी और विकिरण (रेडिएशन) फैलेगा. यह विकिरण आसपास के उपग्रहों और स्पेसक्राफ्ट के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को बिगाड़ सकता है.

धरती पर विस्फोट से लाखों लोगों की मौत

धरती पर परमाणु बम के बाद धुएं का मशरूम क्लाउड बनता है और लाखों लोगों की मौत और बीमारियों के रूप में इंसानों पर सीधा असर दिखता है. लेकिन अंतरिक्ष में ऐसा धमाका इंसानों को सीधे तौर पर प्रभावित नहीं करेगा. इसका असर ज़्यादातर टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन सिस्टम पर पड़ेगा.

सबसे दिलचस्प अंतर यह है कि जहां धरती पर धमाका मौत और तबाही लाता है, वहीं अंतरिक्ष में ऐसा धमाका आसमान में रंगीन ऑरोरा जैसी रोशनी पैदा कर सकता है. यानी नज़ारा खूबसूरत भी लगेगा, लेकिन इसके पीछे छुपा खतरा कहीं बड़ा होगा.