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समंदर में एंज्वॉय कर रहे थे सर्फर, तभी अचानक उठी 8 मंजिला ‘दैत्य लहर’; देखकर कांप उठे लोग, फिर कैसे बची जान?

World Highest Sea Waves: सर्फर समंदर में एंज्वॉय कर रहे थे. तभी अचानक 8 मंजिला ‘दैत्य लहर’ उठीं. वे दुनिया की सबसे ऊंची समुद्री लहरें थीं, जिन्हें देखकर सर्फर खौफ से जड़ हो गए.

Written ByDevinder Kumar
Published: Sep 12, 2026, 11:29 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 11:29 PM IST
समंदर में एंज्वॉय कर रहे थे सर्फर, तभी अचानक उठी 8 मंजिला ‘दैत्य लहर’; देखकर कांप उठे लोग, फिर कैसे बची जान?

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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