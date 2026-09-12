/समंदर में एंज्वॉय कर रहे थे सर्फर, तभी अचानक उठी 8 मंजिला ‘दैत्य लहर’; देखकर कांप उठे लोग, फिर कैसे बची जान?

When World Highest Sea Waves Occur? समुद्र में उठने वाली विशालकाय और दैत्य जैसी लहरें सदियों से इंसानों को भयभीत करती आई हैं. दुनिया के तमाम समुद्र तटीय इलाकों में ऐसी खतरनाक लहरें दिखाई देती हैं लेकिन पुर्तगाल का खूबसूरत तटीय शहर नाज़ारे (Nazaré) इन महाकाय लहरों का गढ़ माना जाता है. वहां पर एक दिन समुद्र में इतनी ऊंची लहर उठी कि लोग डर के मारे सिहर गए. ऐसे लग रहा था कि समुद्र अपनी जगह छोड़कर विशाल जलभंडार के साथ जमीन की ओर भागा चला आ रहा है. यह दुनिया में उठी सबसे ऊंची समुद्री लहर थी, जिसने हर किसी को खौफ से भर दिया.
डेली साइंस की रिपोर्ट के मुताबिक, वह 29 अक्टूबर 2020 की सुबह थी. जर्मन सर्फर सेबेस्टियन स्टुड्टनर पुर्तगाल के नाज़ारे (Nazaré) में छुट्टियां एंज्वॉय करने पहुंचे थे. उस दिन शहर के समुद्र में स्थितियां सामान्य थी और किसी तूफान का अलर्ट भी नहीं था. सेबेस्टियन स्टुड्टनर एक जेट स्की लेकर पानी में सर्फिंग करने उतरे. वे समुद्र में कुछ आगे बढ़े तो लहरें उठने लगी. वे उन लहरों को सामान्य मानकर उनके ऊपर आनंद लेने लगे.
अचानक उन्होंने पाया कि उनके सामने पानी की विशाल लहर बहुत तेजी के साथ उनकी ओर बढ़ रही है. हवा का दबाव इतना ज्यादा था कि उनकी आँखों से आंसू बह निकले. उन्होंने तुरंत फुर्ती के साथ अपनी जेट स्की घुमाई और तट की ओर से तेजी से भाग निकले. उस भयानक लहर ने उनका पीछा किया लेकिन सेबेस्टियन की किस्मत अच्छी थी कि वे बच निकले और सुरक्षित तरीके से जमीन पर आ गए.
वैज्ञानिकों ने बाद में फुटेज की जांच की तो पाया कि वह लहर 86 फीट यानी 26.21 मीटर ऊंची थी. इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप कहीं जा रहे हैं और अचानक 8 मंजिल ऊंचा मकान आपके सामने आ जाए. वह मकान आपके ऊपर गिरकर रौंद देना चाहता हो. ऐसे में भय से आपके प्राण नहीं सूखेंगे तो क्या होगा.
स्टुड्टनर के समुद्र में किए गए इस करिश्माई सफर ने दुनिया की सबसे ऊंची लहर का सामना करने का रिकॉर्ड बना दिया. इससे पहले का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम पर था, जो उन्होंने फरवरी 2024 में उसी शहर में करीब 28.57 मीटर ऊंची लहर का सामना करके बनाया था.
अब सवाल है कि नाज़ारे शहर में इतनी भयंकर लहरें क्यों उठती हैं. इसका जवाब वहां के भूगोल में छिपा है. असल में वहां के समुद्री तट के ठीक सामने यूरोप की सबसे बड़ी और गहरी समुद्री कैनयन स्थित है. जब गहरे समुद्र से शक्तिशाली लहरें इस संकीर्ण खड्ड के ऊपर से गुजरती हैं, तो वे एक-दूसरे के ऊपर चढ़कर और अधिक ऊंची हो जाती हैं. इसके अलावा, हाल ही में गुजरे तूफानों की बची हुई ऊर्जा मिलकर इन पानी के पहाड़ों को और अधिक भयावह बना देती है.
लेकिन पानी की यह विनाशकारी ताकत केवल पुर्तगाल तक सीमित नहीं है. प्रकृति के पास ऐसे कई रूप हैं जो पानी में तबाही ला सकते हैं:
सुनामी (Tsunami): समुद्र के भीतर आने वाले शक्तिशाली भूकंप और टेक्टोनिक प्लेटों की हलचल पानी में भयानक लहर पैदा करती हैं, जिससे महाकाय सुनामी लहरें उठती हैं. उदाहरण के लिए, 2004 में दक्षिण-पूर्व एशिया और 2011 में जापान में आए 9.1 तीव्रता के भूकंपों ने जो सुनामी पैदा की, उन्होंने हजारों-लाखों जिंदगियों को लील लिया. उन लहरों ने परमाणु रिएक्टरों तक को तबाह कर दिया था.
रोग वेव्स (Rogue Waves): ये वे रहस्यमयी और अचानक उठने वाली अकेली लहरें होती हैं, जो आसपास की अन्य लहरों से दोगुनी या तिगुनी ऊंची होती हैं. जहाजों के लिए ये किसी अदृश्य खतरे से कम नहीं होती. भौतिक विज्ञानी मानते हैं कि जब अलग-अलग दिशाओं की लहरें आपस में मिलती हैं तो वे एक-दूसरे की ऊर्जा को तेजी से बढ़ाकर इन राक्षसी लहरों को जन्म देती हैं.
लिटूया बे की महा-लहर (1958): अलास्का की लिटूया खाड़ी में इतिहास की सबसे ऊंची लहर दर्ज की गई. एक भीषण भूकंप के कारण 90 मिलियन टन चट्टानें सीधे पानी में आ गिरीं, जिससे लगभग 1720 फीट यानी 524 मीटर ऊंची लहर उठी. इसकी ऊंचाई एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से भी ज्यादा थी, जिसने तट पर मौजूद जंगलों और पेड़ों को पूरी तरह साफ कर दिया था.
यही नहीं, कई लहरें पानी की सतह के नीचे भी चलती हैं, जिन्हें आंतरिक लहरें कहा जाता है. झीलों में पानी के थपेड़ों से उठने वाली 'सीशेस' (Seiches) और तट पर अचानक मीलों दूर तक तबाही मचाने वाली 'स्नीकर वेव्स' भी प्रकृति के अजीबोगरीब रूप हैं.
समुद्र की ये खतरनाक लहरें अक्सर उठती रहती है और मनुष्य को बार-बार यह याद दिला जाती हैं कि उसने चाहे कितनी भी तरक्की कर ली हो लेकिन प्रकृति के सामने वह अब भी काफी छोटा है. प्रकृति जब बिगाड़ने पर आ जाए तो इंसानों की बरसों की मेहनत को चुटकियों में मटियामेट कर सकती है.