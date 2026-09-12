/समंदर में एंज्वॉय कर रहे थे सर्फर, तभी अचानक उठी 8 मंजिला ‘दैत्य लहर’; देखकर कांप उठे लोग, फिर कैसे बची जान?

When World Highest Sea Waves Occur? समुद्र में उठने वाली विशालकाय और दैत्य जैसी लहरें सदियों से इंसानों को भयभीत करती आई हैं. दुनिया के तमाम समुद्र तटीय इलाकों में ऐसी खतरनाक लहरें दिखाई देती हैं लेकिन पुर्तगाल का खूबसूरत तटीय शहर नाज़ारे (Nazaré) इन महाकाय लहरों का गढ़ माना जाता है. वहां पर एक दिन समुद्र में इतनी ऊंची लहर उठी कि लोग डर के मारे सिहर गए. ऐसे लग रहा था कि समुद्र अपनी जगह छोड़कर विशाल जलभंडार के साथ जमीन की ओर भागा चला आ रहा है. यह दुनिया में उठी सबसे ऊंची समुद्री लहर थी, जिसने हर किसी को खौफ से भर दिया.