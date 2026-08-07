अंतरिक्ष में जब बेकाबू हुआ एलन मस्क का रॉकेट... चांद के सीने पर लगा गया गहरा दाग! सामने आई 'सीक्रेट' तस्वीर तो खुला राज

South Korean Satellite Danuri Latest Research: अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क की प्राइवेट स्पेस कंपनी 'स्पेसएक्स' (SpaceX) की ओर से लॉन्च किया गया एक रॉकेट अनियंत्रित होकर 5 अगस्त 2026 को चंद्रमा की सतह से टकराकर नष्ट हो गया था. इसके बाद चांद पर क्या हुआ था, यह आज तक किसी को पता नहीं चला है. लेकिन अब 1साल बाद इसका राज दुनिया के सामने आया है. यह राज खोला है दक्षिण कोरिया के कोरियन अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान (KARI) ने. उसकी ओर से लॉन्च किए गए सैटेलाइट 'दनूरी' (Danuri) ने चंद्रमा की सतह पर हुई एक अभूतपूर्व खगोलीय घटना अपने कैमरे में रिकॉर्ड की है. इन तस्वीरों में जो दिखा है, उससे दुनिया हैरान है.