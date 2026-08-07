अंतरिक्ष में जब बेकाबू हुआ एलन मस्क का रॉकेट... चांद के सीने पर लगा गया गहरा दाग! सामने आई 'सीक्रेट' तस्वीर तो खुला राज

South Korean Satellite Danuri Latest Research: अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क की प्राइवेट स्पेस कंपनी 'स्पेसएक्स' (SpaceX) की ओर से लॉन्च किया गया एक रॉकेट अनियंत्रित होकर 5 अगस्त 2026 को चंद्रमा की सतह से टकराकर नष्ट हो गया था. इसके बाद चांद पर क्या हुआ था, यह आज तक किसी को पता नहीं चला है. लेकिन अब 1साल बाद इसका राज दुनिया के सामने आया है. यह राज खोला है दक्षिण कोरिया के कोरियन अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान (KARI) ने. उसकी ओर से लॉन्च किए गए सैटेलाइट 'दनूरी' (Danuri) ने चंद्रमा की सतह पर हुई एक अभूतपूर्व खगोलीय घटना अपने कैमरे में रिकॉर्ड की है. इन तस्वीरों में जो दिखा है, उससे दुनिया हैरान है.
रिपोर्ट के मुताबिक, दनूरी अंतरिक्ष यान ने इस हादसे के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र के ऊपर से कई बार उड़ान भरी. इस दौरान उसने चंद्रमा की कक्षा से हाई रिजॉल्युशन वाली तस्वीरें लीं. उन तस्वीरों को अब दक्षिण कोरियाई अंतरिक्ष एजेंसी ने सार्वजनिक कर दिया है.
सैटेलाइट से मिली तस्वीरों और डेटा के विश्लेषण से पता चला है कि जिस स्थान पर रॉकेट टकराया, वहां एक नया गड्ढा बन गया है. यह टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि चारों ओर धूल की महीन परत फैल गई और चट्टानी मलबा फैल गया. इस मलबे के बिखरने की वजह से दुर्घटना स्थल का क्षेत्र आसपास के इलाकों की तुलना में ज्यादा गहरा और काला दिखाई दे रहा है.
स्पेसएक्स (SpaceX) ने जनवरी 2025 मे लूनर मिशन शुरू करके इस रॉकेट को लॉन्च किया था. यह रॉकेट अनियंत्रित होकर अंतरिक्ष में घूम रहा था. गुरुत्वाकर्षण बल के कारण 5 अगस्त 2026 को यह रॉकेट करीब 8700 किमी/घंटा की गति से चंद्रमा से टकरा गया. जिससे उसके चिथड़े उड़ गए थे. इसके सात ही स्पेसएक्स कंपनी का इस सैटेलाइट से हमेशा के लिए नाता टूट गया था.
अब कोरिया स्पेस एजेंसी का ताजा रिपोर्ट से इस दुर्घटना के बाद की तस्वीरें दुनिया के सामने आई हैं. जिससे इस दुर्घटना की भयावहता का पता चलता है. कोरियन अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान की लेटेस्ट रिपोर्ट के बाद अब अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा (NASA) भी इस घटना का अध्ययन करने की तैयारी कर रही है.
नासा का अनुमान है कि उसका 'लूनर रिकॉनिसेंस ऑर्बिटर' अगले सप्ताह इस दुर्घटना स्थल के ऊपर से गुजरेगा. ऐसे में नासा को आशंका है कि कहीं उसके सैटेलाइट के साथ भी इस तरह का हादसा न हो जाए. ऐसे में नासा अब स्पेसेक्स के यान की चंद्रमा से टक्कर के बाद बने क्रेटर की गहराई, व्यास और मलबे के फैलाव बारीकी से निरीक्षण करने जा रही है. जिससे भविष्य में किसी अनिष्ट से बचाव की तैयारी की जा सके.
बताते चलें कि दक्षिण कोरिया के जिस ऐतिहासिक 'दनूरी' उपग्रह ने स्पेसेक्स के सैटेलाइट के साथ हुई दुर्घटना की तस्वीर जारी की है. उस उपग्रह को वर्ष 2022 में खुद स्पेसएक्स ने ही फ्लोरिडा स्थित केप कैनवेरल (Cape Canaveral) से अंतरिक्ष में लॉन्च किया था. आज वही दनूरी उपग्रह स्पेसएक्स के ही एक अन्य भटके हुए रॉकेट के साथ हुई दुर्घटना का विस्तृत डेटा दुनिया के सामने ला रहा है.