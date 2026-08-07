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अंतरिक्ष में जब बेकाबू हुआ एलन मस्क का रॉकेट... चांद के सीने पर लगा गया गहरा दाग! सामने आई 'सीक्रेट' तस्वीर तो खुला राज

SpaceX Rocket-Moon Collision: अरबपति कारोबारी एलन मस्क की स्पेस कंपनी स्पेसेक्स ने पिछले साल जनवरी में चंद्रमा मिशन लॉन्च किया था. लेकिन अंतरिक्ष में जाते ही मस्क का रॉकेट बेकाबू हो गया था. उसने चांद के सीने पर ऐसा गहरा दाग लगा दिया, जो अब कभी दूर नहीं हो सकता है. अब उस घटना की 'सीक्रेट' तस्वीर सामने आई है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Aug 07, 2026, 10:40 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 10:42 PM IST
अंतरिक्ष में जब बेकाबू हुआ एलन मस्क का रॉकेट... चांद के सीने पर लगा गया गहरा दाग! सामने आई 'सीक्रेट' तस्वीर तो खुला राज

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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