Science News: इंसान ने पहली बार आग जलाना कब सीखा? वैज्ञानिकों को मिल गया सबूत, अब बदलेगा दुनिया का इतिहास

Science News: इंसान ने पहली बार आग जलाना कब सीखा? वैज्ञानिकों को मिल गया सबूत, अब बदलेगा दुनिया का इतिहास

Ancient Human Fire Discovery News: ये बात तो सब जानते हैं कि आग के बिना हमारी दुनिया में सब अधूरा है. लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि मानव ने पहली बार आग जलाना कब सीखा था. अब वैज्ञानिकों ने यह गुत्थी सुलझा ली है.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Dec 11, 2025, 09:54 PM IST
Science News: इंसान ने पहली बार आग जलाना कब सीखा? वैज्ञानिकों को मिल गया सबूत, अब बदलेगा दुनिया का इतिहास

When did ancient humans learn to light fire: ब्रिटेन में वैज्ञानिकों ने एक ऐसी खोज की है,  जिसने मानव इतिहास को नया मोड़ दे दिया है. अब तक माना जाता था कि इंसान ने आग जलाना करीब 50 हजार साल पहले सीखा था. हालांकि सफॉल्क (Suffolk) के बृन्हम (Barnham) इलाके में मिले सबूत बताते हैं कि इंसान 4 लाख साल पहले भी खुद आग जलाता था. यह खोज ब्रिटिश म्यूजियम की अगुवाई में की गई रिसर्च टीम ने की है.

वैज्ञानिकों के हाथ कौन से क्लू लग गए?

डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक, वैज्ञानिकों को खुदाई के दौरान जमीन के अंदर एक गर्म होकर सख्त हुई मिट्टी की परत, आग में फटे हुए पत्थर के औजार और iron pyrite के दो छोटे टुकड़े मिले. फ्लिंट और iron pyrite को आपस में टकराने पर चिंगारी निकलती है, जिससे सूखी घास या लकड़ी में आग पकड़ जाती है. इन चीज़ों का एक साथ मिलना यह बताता है कि यहां रहने वाले प्राचीन मानव यानी निएंडरथल समूह आग सिर्फ इस्तेमाल नहीं करते थे बल्कि उसे जलाना भी जानते थे.

खोज को असाधारण बता रहे हैं वैज्ञानिक

इस खोज से इतिहास का पूरा टाइमलाइन बदल सकता है. अब तक समझा जाता था कि पुराने समय में आग के ज्यादातर सबूत प्राकृतिक आग या जंगल की आग से जुड़े थे. हालांकि अफ्रीका में इंसानों की ओर से प्राकृतिक आग के इस्तेमाल के 10 लाख साल पुराने सबूत तो मिले हैं. लेकिन आग का इस्तेमाल करने और उसे जलाने के इतने सटीक सबूत पहली बार पहली बार ब्रिटेन से मिले है. इसी वजह से वैज्ञानिक इस खोज को असाधारण बता रहे हैं.

बहुत समझदार और प्रशिक्षित थे प्राचीन मानव

ब्रिटिश म्यूजियम के वैज्ञानिक डॉ. रॉब डेविस कहते हैं कि Iron pyrite नाम का पत्थर इस इलाके में आसानी से नहीं मिलता. इसका मतलब है कि प्राचीन मानव जानता था कि यह पत्थर कहां मिलेगा और इसे कैसे इस्तेमाल करना है. इससे यह साबित होता है कि उस समय के हिसाब से प्राचीन मानव बहुत समझदार और प्रशिक्षित थे.

आग के पास शुरू हुआ भाषा का विकास

डॉ. रॉब डेविस कहते हैं कि आग जलाना इंसान के विकास में सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक था. आग के पास बैठना, खाना पकाना, अंधेरे में रोशनी पाना और ठंड से बचना. इन सब वजहों ने प्राचीन मानव को आग का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने को प्रेरित किया. वे लोग आग के पास बैठकर संकेतों में बातें करते थे. योजनाएं बनाते थे और शिकार के लिए औजार तैयार करते थे. यहीं से भाषा और सामाजिक संबंधों का विस्तार शुरू हुआ.

आग से जुड़े सबूत मिलना होता है बहुत कठिन 

इतिहासकार बताते हैं कि आग से जुड़े सबूत मिलना बहुत कठिन होता है. आग के बाद राख उड़ जाती है, लकड़ी सड़ जाती है, और गर्म मिट्टी भी समय के साथ बिखर जाती है. इसलिए Barnham में मिले ये सबूत बेहद खास हैं. इससे पता चलता है कि ये आग इंसानों की ओर से जलाई गई थी. यह खोज ऐसे दौर की ओर इशारा करती है कि जब इंसान का दिमाग तेजी से विकसित हो रहा था. इसी समय प्राचीन मानव कई सारे और भी काम कर रहा था. यह पूरा दौर 5 लाख से 3 लाख साल पहले के बीच इंसानी विकास का बहुत महत्वपूर्ण चरण था.

