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Hindi Newsविज्ञानपहले छोड़ी दुनिया की मोह-माया और फिर बने आधुनिक विज्ञान के उस्ताद; क्या है हिमालय के उस योगी का राज जो बाद में कहलाया न्यूक्लियर साइंटिस्ट?

पहले छोड़ी दुनिया की मोह-माया और फिर बने आधुनिक विज्ञान के उस्ताद; क्या है हिमालय के उस योगी का राज जो बाद में कहलाया न्यूक्लियर साइंटिस्ट?

Monk Scientist of India: क्या आप यह सोच सकते हैं कि हिमालय की गुफाओं में ध्यान लगाने वाला एक साधु, साइंस लैब में बैठकर दुनिया के सबसे कठिन विज्ञान न्यूक्लियर फिजिक्स के फॉर्मूले को सुलझा सकता है? यह सुनने में किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है, लेकिन स्वामी ज्ञानानंद ने इसे सच कर दिखाया. आइए जानते हैं उनकी कहानी. 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Apr 30, 2026, 07:53 AM IST
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पहले छोड़ी दुनिया की मोह-माया और फिर बने आधुनिक विज्ञान के उस्ताद; क्या है हिमालय के उस योगी का राज जो बाद में कहलाया न्यूक्लियर साइंटिस्ट?

Swami Jnanananda: जब भी हम कभी किसी संन्यासी के बारे में सोचे हैं, तो आंखों के सामने सबसे पहले गेरुआ कपड़ा, हाथ में कमंडल और हिमालय की बर्फीली चोटियों में ध्यान लगाए बैठने वाली छवि उभरती है. लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि एक संन्यासी, जिसने कई सालों तक हिमालय कठिन साधना की हो, वही आगे चलकर दुनिया के सबसे कठिन विज्ञान न्यूक्लियर फिजिक्स का दिग्गज बन जाए?

सुनने में भले ही यह हैरान कर देने वाले लग रहा हो, लेकिन यह आंध्र प्रदेश में जन्मे स्वामी ज्ञानानंद की जीवन गाथा है. जिस दौर में भारत अपनी वैज्ञानिक पहचान खोज रहा था, उस समय एक सन्यासी ने विदेश के नामी विश्वविद्यालयों में न्यूट्रॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिकों के साथ काम किया और भारत आकर न्यूक्लियर साइंस की नींव रखी. 20वीं सदी की शुरुआत में स्वामी ज्ञानानंद का यह सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं लगता है.

आंध्र प्रदेश से हिमालय का सफर

स्वामी ज्ञानानंद का जन्म आंध्र प्रदेश में भूपतिराजु लक्ष्मीनरसिंह राजू के रूप में हुआ था. छोटी उम्र में ही सांसारिक मोह त्यागकर उन्होंने वैराग्य का रास्ता चुना. वे ऋषिकेश और हिमालय के आध्यात्मिक केंद्रों में सालों तक साधना किए. कहा जाता है कि हिमालय के कठिन परिस्थितियों में की गई तपस्या ने उन्हें वह धैर्य और मानसिक अनुशासन दिया, जिसकी आवश्यकता बाद में उन्हें कठिन से कठिन जटिल वैज्ञानिक रिसर्च में पड़ी.

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यूरोप और अमेरिका में लहराया विज्ञान का परचम

1930 के दशक में, जब पूरी दुनिया में परमाणु विज्ञान की शुरुआत में लगी थी, तभी स्वामी ज्ञानानंद ने विज्ञान की तरफ रुख किया. उन्होंने जर्मनी के ड्रेसडेन में गणित और फिजिक्स की पढञाई की और बाद में चेक गणराज्य की चार्ल्स यूनिवर्सिटी से एक्स-रे स्पेक्ट्रोस्कोपी में रिसर्च किया.

द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, उन्होंने ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल में भी काम किया. यह वही जगह थी जहां जेम्स चैडविक जो न्यूट्रॉन के खोजकर्ता हैं, वो भी मौजूद थे. यहां स्वामी जी ने बीटा रेडिएशन पर भी रिसर्च किया. इसके बाद वे अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन गए, जहां उन्होंने हाई वैक्यूम सिस्टम जैसी आधुनिक टेक्नोलॉजी पर काम किया, जो परमाणु प्रयोगों के लिए अनिवार्य होती है.

आजाद भारत में न्यूक्लियर साइंस की नींव

साल 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो स्वामी ज्ञानानंद भी देश लौटे. भारत को आधुनिक बनाने के लिए उन्होंने अपनी शिक्षा का उपयोग किया. साल 1954 में वे आंध्र विश्वविद्यालय से जुड़े और 1956 में वहां न्यूक्लियर फिजिक्स विभाग की शुरुआत की. यह वह दौर था जब भारत में वैज्ञानिक बुनियादी ढांचा तैयार हो ही रहा था. उन्होंने न सिर्फ लैब बनावाए, बल्कि छात्रों की एक ऐसी पीढ़ी तैयार की, जिसने आगे चलकर भारत के परमाणु कार्यक्रम में बड़ा सहयोग मिला.

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विज्ञान और दर्शन का अनोखा संगम

स्वामी ज्ञानानंद सिर्फ साइंस लैब तक सीमित नहीं थे. उन्होंने विज्ञान की पेचीदगियों पर किताबें लिखने के साथ-साथ वेदांत, योग और दर्शन पर भी गहन लेखन किया. स्वामी का मानना था कि विज्ञान और आध्यात्मिकता एक-दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं.

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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