चलो आखिरी बार घर की तरफ देख लो... जब मिशन मैनेजर ने 6 अरब किमी दूर यान का मुंह अचानक मोड़ दिया

वो तारीख थी 14 जनवरी. नासा का यान सूर्य से 6 अरब किमी दूर जा चुका था. वॉयेजर-1 हमारे सौर मंडल से तेजी से दूर होता जा रहा था. वह नेप्यूचन से भी दूर हो चुका था, तभी मिशन मैनेजर ने उसे कमांड दिया- चलो अब एक आखिरी बार घर की तरफ देख लो. वॉयेजर-1 ने कमांड मिलते ही अपना मुंह घर यानी धरती की तरफ घुमा दिया. नजारा रोमांचक और पलकें रोक देने वाला था. यान ने धड़ाधड़ 60 तस्वीरों की एक एलबम कैद कर ली. यह हमारे सौर मंडल की पहली फैमिली फोटो थी.

जी हां, इन तस्वीरों में धरती ही नहीं शुक्र, जुपिटर, नेप्यूचन, यूरेनस, सैटर्न ग्रह भी दिखाई दे रहे थे. इस फैमिली फोटो में वॉयेजर-1 ने नेप्च्यून, यूरेनस, सैटर्न, जुपिटर और वीनस की अलग से तस्वीरें भी खींचीं. कुछ ग्रह इस क्लिक में नहीं दिखे. कैमरे में इधर-उधर से आती धूप की वजह से मार्स छिप गया, मरकरी सूरज के बहुत पास था. प्लूटो काफी छोटा और बहुत दूर था. इतना अंधेरा था कि उसे देखा ही नहीं जा सका. इन तस्वीरों ने इंसानों को अपनी दुनिया और पड़ोसियों का एक हैरान करने वाला अनोखा नजारा दिखाया.

इस तस्वीर को गौर से देखिए. बाद में जिस प्वाइंट को पेल ब्लू डॉट के नाम से जाना गया, वह सूरज की रोशनी की बिखरी हुई किरणों के भीतर हमारी अपनी पृथ्वी है. अब अंदाजा लगाइए कि वॉयेजर-1 इतनी दूर था कि उसके कैमरे से पृथ्वी केवल एक पिक्सल साइज की रोशनी का बिंदु दिख रही थी. हर साल 14 फरवरी के दिन वो तस्वीर जरूर एक बार याद आ जाती है. यह फोटो 1990 में ली गई थी.

Add Zee News as a Preferred Source

नासा के साइंटिस्टस कार्ल सगन वह शख्स थे जिन्होंने वॉयेजर की अनंत यात्रा में कैमरे का इस्तेमाल करने का सुझाव दिया था. वह चाहते थे कि धरती पर लोग अपने ग्रह का अस्तित्व और जगह समझें. 13-14 फरवरी 1990 को वॉयेजर-1 के कैमरे ने तस्वीरें लीं फिर हमेशा के लिए कैमरे की पावर खत्म हो गई. तीन महीने लगे इन तस्वीरों को धरती पर इकट्ठा करके पहुंचने में. लोगों ने धरती को पहचाना, छोटी सी. सूरज की रोशनी में धुंधली सी.

यह पहला ऐसा यान है

वॉयेजर-1 इस साल मिड-फरवरी में करीब 26 अरब किमी दूर जा चुका था. यह स्पेस में यूं ही चला रहा है. चला जा रहा है. यह धरती के इतिहास का इंसानों का बनाया पहला यान है जो इतनी दूर जा चुका है. उसके पास से रेडियो सिग्नल आने में 23 घंटे 30 मिनट का वक्त लगता है. वॉयेजर-1 पांच सितंबर 1977 को अनंत यात्रा पर रवाना हुआ था.