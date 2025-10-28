Science News: धरती की सीमाओं से परे अब चांद पर बस्तियां बसाएगा भारत! 2047 तक बनाएगा खुद का स्पेस स्टेशन और मून पर भेजेगा मानव

When India send first human to moon: भारत अब उस मुकाम की ओर बढ़ रहा है, जहां सपनों की कोई सीमा नहीं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित “मिशन 2047” सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि आने वाले भारत का विजन है. ऐसा भारत जो न केवल अंतरिक्ष में पहुंचेगा, बल्कि वहां अपनी स्थायी मौजूदगी दर्ज कराएगा. इसरो (ISRO) के पूर्व अध्यक्ष एस. सोमनाथ ने कहा है कि इस मिशन का सबसे बड़ा लक्ष्य है 2047 तक भारतीयों को चंद्रमा पर भेजना और उन्हें सुरक्षित वापस लाना, जब देश अपनी आज़ादी के 100 साल पूरे करेगा.

अब भारत से इंसान जाएगा चांद पर

सोमनाथ ने बताया कि भारत का गगनयान मिशन अब अपने निर्णायक चरण में पहुंच चुका है. कुछ वर्षों में भारतीय अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की कक्षा में जाकर अंतरिक्ष से भारत को देखेंगे और यही अनुभव उन्हें आगे चंद्र मिशन के लिए तैयार करेगा. उन्होंने कहा, 'चंद्रयान-3 की ऐतिहासिक सफलता के बाद अब हमारा लक्ष्य है चंद्रमा पर उतरना नहीं, बल्कि वहां इंसान को भेजना और उसे सुरक्षित वापस लाना.'

Add Zee News as a Preferred Source

इसरो ने इस दिशा में तेज़ी से कदम बढ़ाए हैं. चंद्रयान-4 और चंद्रयान-5 मिशनों को मंजूरी मिल चुकी है. ये मिशन चांद से मिट्टी और चट्टानों के नमूने वापस लाने की दिशा में अहम साबित होंगे. इन्हीं अभियानों से वह तकनीक विकसित होगी जो भविष्य में मानव मिशन की रीढ़ बनेगी.

अंतरिक्ष में बसाएगा अपना नया घर

भारत का सपना सिर्फ चंद्रमा तक सीमित नहीं है. अब लक्ष्य है - अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाना. सोमनाथ ने बताया कि इसका डिजाइन तैयार हो चुका है और अगले कुछ वर्षों में इस दिशा में निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा. उन्होंने बताया, 'हम चाहते हैं कि भारतीय वैज्ञानिक अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहकर प्रयोग करें, जैसे अमेरिका और रूस के वैज्ञानिक करते हैं. हमारा स्पेस स्टेशन भारत की आत्मनिर्भरता का प्रतीक होगा.

#WATCH | Kanpur: Former ISRO Chairman S Somnath says, "Mission 2047, announced by PM Modi a few months ago, includes multiple objectives. Our Gaganyaan programme has commenced, and Chandrayaan 3 has also successfully landed on the south pole. Considering these two achievements,… pic.twitter.com/Wwv802zyyU — ANI (@ANI) October 28, 2025

यह स्टेशन भारत को अंतरिक्ष अनुसंधान में एक नई पहचान देगा. जहां भारतीय वैज्ञानिक न सिर्फ अपने प्रयोग करेंगे, बल्कि अन्य देशों के लिए भी साझेदार बनेंगे. यह एक ऐसे भारत की झलक होगी जो अब सिर्फ धरती पर नहीं, बल्कि अंतरिक्ष में भी अपनी जगह बना चुका होगा.

स्पेस इकॉनमी में शेयर बढ़ाने की कोशिश

इन महत्वाकांक्षी योजनाओं को हकीकत में बदलने के लिए इसरो ने अपने सबसे शक्तिशाली रॉकेट LVM-3 (लॉन्च व्हीकल मार्क-3) की क्षमता को चार गुना बढ़ाने का फैसला किया है. यह वही रॉकेट होगा, जो आने वाले समय में चंद्र मिशन, मानव मिशन और भारतीय स्पेस स्टेशन को अंतरिक्ष में ले जाएगा.

सोमनाथ ने कहा कि भारत अब सिर्फ मिशन नहीं, बल्कि अंतरिक्ष उद्योग (स्पेस इकॉनमी) को भी नई ऊंचाई पर ले जाना चाहता है. लक्ष्य है कि अगले कुछ वर्षों में भारत की भागीदारी वैश्विक स्पेस मार्केट में 10 से 12 प्रतिशत तक पहुंच जाए. इसके लिए निजी कंपनियों और स्टार्टअप्स को भी इसरो के साथ जोड़ा जा रहा है.

2047 के लिए सेट हो चुका है टारगेट

भारत ने चंद्रयान-3 से दुनिया को दिखा दिया कि संसाधन सीमित हों तो भी इच्छाशक्ति के बल पर मंजिल को पाया जा सकता है. अब मिशन 2047 उसी आत्मविश्वास का अगला कदम है. एक ऐसा सपना, जिसमें भारत न सिर्फ चांद पर जाएगा, बल्कि वहां से लौटकर दुनिया को अपनी तकनीक और संकल्प दिखाएगा. जब 2047 में भारत अपनी आज़ादी के 100 साल पूरे करेगा, तब शायद हम सब गर्व से कहेंगे - 'यह वही देश है जिसने धरती से उठकर अंतरिक्ष में अपना भविष्य बनाया.'