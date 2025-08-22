वैज्ञानिकों ने बता दी दुनिया के अंत की तारीख! डार्क एनर्जी का वो रहस्य जिस पर टिका है हमारा भविष्य
वैज्ञानिकों ने बता दी दुनिया के अंत की तारीख! डार्क एनर्जी का वो रहस्य जिस पर टिका है हमारा भविष्य

Science News in Hindi: ब्रह्मांड के अंत के बारे में हर कोई जानना चाहता है और वैज्ञानिकों ने इसके अंत की संभावना बताते हुए सिद्धांत दिए और एक तारीख का खुलासा किया है, हालांकि दुनिया का अंक किस तरह से होगा इसपर कई सिद्धांत हैं.

Aug 22, 2025
When Will The World End: वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड के बारे में संभावना जताते हुए इसके अंत के बारे में बताया है. आपको लगेगा ऐसा नहीं होना चाहिए लेकिन सिद्धांत कुछ और ही कहते हैं. बिग बैंग के बाद से ही हमारा ब्रह्मांड लगातार फैलता ही रहा है और इसी से ही हमारी दुनिया भी बनी है और इसके विस्तार को लगातार ही डार्क एनर्जी से ही सहायता मिलती है. 

क्या है डार्क एनर्जी
NASA का डार्क एनर्जी के बारे में कहना है कि यह एक चीज है जो अंतरिक्ष को लगातार धकेलती है और कुछ लोग इसे नकारात्मक दबाव भी मानते हैं. ब्रह्मांड के बारे में एक विचार सबसे ज्यादा चलता है और वो की डार्क एनर्जी कई रूप में हो सकती है. कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि समय के साथ डार्क एनर्जी कमजोर होती जा रही है और अगर ऐसा होता है तो  ब्रह्मांड लगातार फैलेगा नहीं बल्कि सिकुड़ने लगेगा और इसे ही वैज्ञानिक बिग क्रंच कहते हैं. आसान भाषा में समझे तो बिग क्रंच, बिग बैंग का ठीक उल्टा है और इसका मतलब ये है कि धीरे धीरे ये सारा ब्रह्मांड सिकुड़कर एक बिंदु में सिमट जाएगा. 

अध्ययन में दावा
कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने हाल ही में जानने की कोशिश की कैसे इस ब्रह्मांड का अंत बिग क्रंच से कैसे हो सकता है. इस अध्ययन में दावा किया गया कि हमारा ब्रह्मांड लगभग 7 अरब सालों में सिकुड़ना शुरू हो जाएगा और इसके बाद ब्रह्मांड को अपनी शुरुआती अवस्था में लौटने के लिए कई अरब साल लग सकते हैं. एक अनुमान के हिसाब से इस ब्रह्मांड को खत्म होने में 33.3 अरब साल लग जाएंगे. 

यह भी पढ़ें: लद्दाख के ग्लेशियरों पर मंडरा रहा है संकट! क्यों पिघल रही हैं बर्फीली चोटियां, कारण जान हिल जाएगा दिमाग

 

वैज्ञानिकों ने यह संख्या निकालने के लिए डार्क एनर्जी पर नजर रखी और देखा की वब घट रही है या रुकी है. इससे ही वह ब्रह्मांड के खत्म होने की संख्या निकाल पाए. कई एस्ट्रोनॉमिकल अध्ययन में से यह पता चला कि बिग क्रंच लगभग 33.3 अरब सालों में हमारे ब्रह्मांड को खत्म कर सकता है. लॉरेंस बर्कले नेशनल लेबोरेटरी के माइकल लेवी का मानना है कि हमारा भविष्य डार्क एनर्जी पर ही निर्भर है. 

;