विज्ञान

धरती पर कहां और किसे कहा जाता है नरक का दरवाजा? देखकर छूट जाएंगे आपके पसीने!

Nark Ka Darwaza:  आजकल कई सारी चीजें दुनिया में ऐसी होती हैं, जिनके बारे में शायद ही लोगों को पता होता है. बहुत से लोगों को नहीं पता आखिरकार नरक का दरवाजा है कहां? आइए आपको बताते हैं.

 

Oct 11, 2025, 02:01 PM IST
धरती पर कहां और किसे कहा जाता है नरक का दरवाजा? देखकर छूट जाएंगे आपके पसीने!

Nark Ka Darwaza:  धरती पर कई जगह ऐसे होती हैं, जिनके बारे में हम लोगों ने सुना तक नहीं होगा. अलग-अलग मौसम और टेंपरेचर वाली जगहों के बारे में तो आपने सुना और देखा भी होगा. अलग-अलग जगहों पर तापमान अलग-अलग होता है. आपको बता दें धरती पर एक ऐसी अनोखी जगह है, जिसको नरक का दरवाजा कहा जाता है. अगर आपको भी ये नहीं पता हैं, तो इस खराब के जरिए आपको सब कुछ बताते हैं, आइए आपको बताते हैं.
 

कहां है धरती पर नरक का दरवाजा?

आपको बता दें ये सुनने में थोड़ा का अजीब लग रहा होगा लेकिन धरती पर भी नरक का दरवाजा मौजूद है.आपको बता दें ये दरवाजा तुर्कमेनिस्तान में है. काराकुम रेगिस्तान को ही नरक का दरवाजा कहा जाता है.
 

तुर्कमेनिस्तान इतना गर्म क्यों है!

आपको बता दें इसको नरक का दरवाजा इसलिए कहा जाता है क्योकि 50 वर्षों से अधिक समय पहले यहां काफी ज्यादा भीषण आग लगी हुई थी. मीथेन गैस की वजह से यहां पर आग निकालती रहती है. आग जलने की वजह से यहां पर काफी ज्यादा गर्म भी रहता है.
 

तुर्कमेनिस्तान में हुआ क्या था

आपको बता दें साल 1971 में इस जगह पर काफी ज्यादा गंदी आग लगी हुई थी, जिस वजह से यहां पर जगह-जगह गड्ढे बने और वैज्ञानिकों ने इसको रोकने के लिए इसके सिरे पर आग लगा दी, लेकिन सब कुछ करने के बाद भी कुछ असर नहीं हुआ और अभी भी इस जगह पर आग जल रही है. इस जगह को देखकर ही आपके पसीने छुट जाएंगे, दिखने में ये काफी ज्यादा खतरनाक होती है और यहां अभी तक भी आग जलती रहती है, काफी कुछ और काफी चीजों के बाद भी यहां की आग शांत होने का नाम नहीं लेती है. सरकार ने भी भीषण आग को रोकने के लिए कई तरह के प्रयास किए लेकिन सफल नहीं हुए.

इसे भी पढ़ें:  भूकंप, ग्रेविटी या कुछ और...समंदर में क्यों आता है हवा का झोंका, कैसे बनती हैं लहरें
 

 

