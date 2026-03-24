आसमान से हुई थी 'सोने की बारिश'! सिर्फ एक सेकंड के धमाके ने बनाया अरबों टन Gold; जानिए ब्रह्मांड की सबसे बड़ी तिजोरी का राज

The Cosmic Origin of Gold: सोना (Gold) हमेशा से ही इंसान के लिए बेहद खास और अमीरी का प्रतीक रहा है. अभी कुछ दिनों से कीमत में उतार-चढ़ाव के कारण यह चर्चा में है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह पीली चमकदार धातु आखिर आई कहां से? वैज्ञानिकों ने अब इस राज से पर्दा उठा दिया है. उनका कहना है कि इसका जन्म अंतरिक्ष के भयानक विस्फोटों में हुआ है.
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The Cosmic Origin of Gold: क्या आपने कभी सोचा कि आपके हाथ की अंगूठी या गले के हार में चमकने वाला सोना असल में आता कहां से है? क्या यह धरती पर मिलता है या कहीं और से आता है. इसको लेकर वैज्ञानिकों ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है. The Astrophysical Journal Letters में प्रकाशित एक रिसर्च पेपर में कहा गया है कि पृथ्वी पर मौजूद सोने का एक-एक कण अरबों साल पहले अंतरिक्ष में हुए भीषण धमाकों की देन है. रिसर्च पेपर के अनुसार, यह 'पीली धातु' किसी जादुई प्रक्रिया से नहीं, बल्कि मरे हुए तारों के आपस में टकराने से पैदा हुई है. सरल शब्दों में कहें तो, आप जो सोना पहनते हैं, वह असल में 'मरे हुए तारों की राख' है. इसका मतलब आपका सोना 'मेड इन अर्थ' नहीं, बल्कि 'मेड इन स्पेस' है. अब आप कहेंगे कि ऐसा थोड़े ना होता है, सोना तो खदान से निकलता है. तो हम यहां आपको इसकी पूरी जानकारी देने जा रहे हैं ध्यान से पूरी खबर पढ़ें!
लोहा या तांबा जैसी धातुएं तारों के अंदर सामान्य रूप से बन सकती हैं, लेकिन सोना बनाने के लिए ब्रह्मांड को एक 'महा-विस्फोट' की जरूरत होती है. विज्ञान के अनुसार, सोना दो स्थितियों में बनता है. पहला, जब दो बेहद घने न्यूट्रॉन तारे आपस में टकराते हैं, तो एक भयंकर विस्फोट होता है, जिसे किलोनोवा (Kilonova) कहते हैं. इस दौरान इतनी ऊर्जा पैदा होती है कि भारी तत्व जैसे सोना और प्लेटिनम पैदा होते हैं. इसका दूसरा तरीका यह है कि जब कोई विशाल तारा अपनी उम्र पूरी करके फटता है, तो उस मलबे से भी सोने के कण निकलते हैं.
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करीब 4 अरब साल पहले, जब पृथ्वी बन रही थी, तब अंतरिक्ष से उल्कापिंडों (Meteorites) की भारी बारिश हुई थी. इन उल्कापिंडों के अंदर अंतरिक्ष में बना हुआ सोना छिपा था. शुरुआती दौर में, जब पृथ्वी धधकते लावे का गोला थी, तब ज्यादातर सोना इसके केंद्र (Core) में समा गया. उसके बाद हुए उल्कापिंडों के हमलों ने सोने को ऊपरी परत (Crust) पर बिखेर दिया, जिसे आज हम खदानों से निकालते हैं.
वैज्ञानिकों का कहना है कि सोने की फैक्ट्री आज भी बंद नहीं हुई है. अंतरिक्ष में कहीं न कहीं आज भी तारे टकरा रहे हैं और भारी मात्रा में सोना पैदा कर रहे हैं. हालांकि, यह हमसे इतनी दूर है कि वहां पहुंच पाना फिलहाल नामुमकिन है.
हां, लैब में भी सोना बनाया जा सकता है. इसके लिए परमाणु रिएक्टरों (Nuclear Reactors) का प्रयोग किया जाता है. लेकिन यह प्रक्रिया इतनी महंगी है कि एक ग्राम सोना बनाने में करोड़ों रुपये खर्च हो जाएंगे. जो काम इंसान अरबों रुपये खर्च करके भी नहीं कर सकता, वह अंतरिक्ष के ये धमाके पलक झपकते ही कर देते हैं. सोना इसलिए कीमती है क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में इसके बनने की शर्तें बहुत कठिन हैं. यह एक 'दुर्लभ' ब्रह्मांडीय घटना का नतीजा है.
चूंकि न्यूट्रॉन तारों की टक्कर बहुत दुर्लभ होती है, इसलिए पूरे ब्रहांड में सोना बहुत कम मात्रा में पाया जाता है. यही कारण है कि यह इतना महंगा है. अगर सोना लोहे की तरह आसानी से मिल जाता, तो शायद इसकी चमक और कीमत कम होती. तो अब जब आप अगली बार सोना खरीदें, तो याद रखें कि आप अपने हाथ में अंतरिक्ष के एक प्राचीन और विनाशकारी इतिहास का हिस्सा पकड़े हुए हैं.
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