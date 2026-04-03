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Artemis II: कहां तक पहुंचा नासा का आर्टेमिस-II? अभी चांद से कितनी बची है दूरी, जान लें सारे सवालों के जवाब

NASA Moon Mission: नासा ने अपना मून मिशन आर्टेमिस-II लॉन्च कर दिया है. यह मिशन 10 दिन का है और इस दौरान कई वैज्ञानिक परीक्षण किए जाएंगे, जिससे भविष्य के लिए नींव तैयार होगी. 

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Apr 03, 2026, 11:07 PM IST
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Artemis II: कहां तक पहुंचा नासा का आर्टेमिस-II? अभी चांद से कितनी बची है दूरी, जान लें सारे सवालों के जवाब

Artemis II: अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने 2 अप्रैल 2026 को भारतीय समयानुसार सुबह 3.54 मिनट पर आर्टेमिस 2 मून मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है. करीब 5 दशक से ज्यादा वक्त बाद इंसानों को चांद तक ले जाने वाले मिशन को लॉन्च किया गया है. एस्ट्रोनॉट्स धरती की कक्षा तक पहुंच भी गए हैं. इन एस्ट्रोनॉट्स ने SLS रॉकेट में उड़ान भरी.इस मिशन में 4 क्रू मेंबर्स हैं, जिनके नाम हैं- विक्टर ग्लोवर, रीड वाइसमैन, जेरेमी हैनसेन और क्रिस्टीना कोच. अब ओरियन कैप्सूल इन्हें लेकर चांद की ओर बढ़ रहा है.

लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिलहाल ये एस्ट्रोनॉट्स कहां हैं और कितनी रफ्तार से यह चांद की ओर बढ़ रहा है और दूरी अभी कितनी बची है. चलिए आपको इस बारे में बताते हैं.

3875 मील प्रति घंटा है रफ्तार

आर्टेमिस-II करीब 3875 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चांद की ओर बढ़ रहा है. खबर लिखने तक धरती से यह 100,694 मील दूर पहुंच चुका है और चांद से यह 161,196 मील दूर है.

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बता दें कि आर्टेमिस-II चांद पर लैंडिंग नहीं करेगा. यह 10 दिन का टेस्ट मिशन है. यह चांद के बहुत पास जाएगा. एस्ट्रोनॉट्स चांद के चारों ओर चक्कर लगाएंगे और फिर धरती पर लौट आएंगे. मिशन के दौरान हीट शील्ड, लाइफ सपोर्ट सिस्टम, नेविगेशन, कम्युनिकेशन और स्पेस में कैसे काम होता है, उसकी क्षमता को परखा जाएगा. जब यह लौटेगा तो करीब 40 हजार किमी प्रति घंटे की स्पीड से धरती के वातावरण में एंट्री करेगा.

क्यों अहम है यह लॉन्च?

यह लॉन्च इसलिए अहम है क्योंकि अपोलो 17 के बाद इंसान चांद के इतने पास जा रहा है. माना जा रहा है कि यह आर्टेमिस मिशन का आगाज है. मुमकिन है कि इसकी कामयाबी को देखते हुए नासा आर्टेमिस 3 में इंसानों को चांद पर उतारेगा और फिर वहां परमानेंट बेस बनाने की तैयारियां की जाएंगी. 

अब आगे क्या होगा?

अब यह स्पेसक्राफ्ट अगले कुछ दिन तक चांद की ओर सफर पर आगे बढ़ेगा. एस्ट्रोनॉट्स चांद के पीछे वाले हिस्से से भी होकर गुजरेंगे. बताया जा रहा है कि तब धरती से उनका रेडियो संपर्क कुछ वक्त के लिए टूट जाएगा. एस्ट्रोनॉट्स कई तरह के टेस्ट भी करेंगे. जब 10 दिन बाद यह लौटेगा, तब प्रशांत महासागर में इसको पैराशूट की मदद से उतारा जाएगा.

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Rachit Kumar

रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनु...और पढ़ें

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