Advertisement
trendingNow13021155
Hindi Newsविज्ञान

इस कमरे से गायब हो जाता है 99.99% साउंड, इतनी खामोशी कि सुनाई देगी दिल की धड़कन

Earth Quietest Place: धरती पर जो सबसे शांत जगहें हैं वो चुप रहने की हमारी सोच को पूरी तरह से बदल सकती हैं. ये जगहें सिखाती हैं कि बहुत ज्यादा शांति भी हमारे मन और इंद्रियों पर ऐसे तरीके से असर डाल सकती है. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Nov 28, 2025, 08:26 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इस कमरे से गायब हो जाता है 99.99% साउंड, इतनी खामोशी कि सुनाई देगी दिल की धड़कन

Science NEWS: शांति को हम अक्सर अच्छा और सुकून देने वाला मानते हैं लेकिन जब यह बहुत ज्यादा हो जाती है तो यह परेशान करने वाली और अजीब भी बन सकती है. धरती की कुछ जगहें इतनी शांत हैं कि वहां अनुभव सच्चा नहीं लगता है. हवाई के हलेकाला क्रेटर की प्राकृतिक शांति हो या मिनेसोटा के एक खास कमरे की बनावटी शांति, ये सभी जगहें हमें इंसानों की सोच और पूरे मौन के दिमागी असर के बारे में दिलचस्प सच बताती है. हलेकाला राष्ट्रीय उद्यान जो हवाई के पूर्वी माउई ज्वालामुखी की ढलानों पर एक बढ़िया उदाहरण है जहां शांति को सुना नहीं जाता बल्कि महसूस भी किया जाता है. 

हलेकाला क्रेटर में चरम शांति
हलीआकला क्रेटर में आवाज की स्तर पूरे पार्क में अलग-अलग होता है. कुछ जगहों पर यह 10 DB तक कम होता है जो हमारे कान को बहुत मुश्किल से सुनाई देता है. यहां तक कि तटरेखा के पास यहां ज्यादा लोग होते हैं वहां भी आवाज का स्तर शायद ही कभी 45 DB से ज्यादा होता है. पार्क का भूगोल अनोखा है, इसके गहरे गड्ढे और कम पेड़-पौधे एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां हवा, जंगली जानवरों या पत्तों की सरसराहट जैसी आवाजें गायब हो जाती हैं. 

यह भी पढ़ें: भारत की सीमा पर चीन बना रहा 60 GW वाला 'मेगा डैम', 130 करोड़ लोगों पर मंडराया जल सुरक्षा का खतरा!

Add Zee News as a Preferred Source

एनेकोइक चैंबर
मिनियापोलिस की ऑर्फील्ड प्रयोगशालाओं का खास कमरा ज्यादा परेशान करने वाली शांति पेश करता है. ऑर्फील्ड लैबोरेटरीज बताती है कि, यह एक ऐसा कमरा जो 99.99% आवाजों को सोख लेता है. कमरे की दीवारें ऐसी चीजों से बनी हैं जो गूंज को रोकती है और इसका ढांचा ऐसा हो कि बाहर का शोर अंदर नहीं आता. 

यह भी पढ़ें: 12,000 साल बाद फटा इथियोपिया का ज्वालामुखी तो कुछ नहीं, वैज्ञानिकों ने बताया- 'सबसे बड़ी तबाही आने वाली है'

क्या है इसका दिमाग पर असर?
यह कमरा साउंड इंजीनियरों के लिए जरूरी उपकरण है लेकिन आम लोगों के लिए यह भ्रमित करने वाला और डरावना भी हो सकता है. कई लोग यहां ज्यादा देर तक रूक नहीं पाते तो कुछ को उल्टी, चक्कर आना या अपने शरीर की आवाजें बहुत तेज सुनाई देती हैं. कमरे के अंदर दिमाग शरीर के अंदर की आवाजों को बहुत दूर से महसूस करता है जैसे- दिल की धड़कन की आवाज, नसों में खून का बहना और पलक झपकाने की आवाज. 

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

earth quietest place

Trending news

कहां गायब हो गया मुगलों का शाही तख्त-ए-ताऊस? जिसे बनाने में लगा था 1150 किलो सोना
mughal throne
कहां गायब हो गया मुगलों का शाही तख्त-ए-ताऊस? जिसे बनाने में लगा था 1150 किलो सोना
2.5-2.5 साल वाला फॉर्मूला क्‍या कभी कारगर हुआ! सिद्धा Vs डीके में कौन मारेगा बाजी
Karnataka News
2.5-2.5 साल वाला फॉर्मूला क्‍या कभी कारगर हुआ! सिद्धा Vs डीके में कौन मारेगा बाजी
7,280 करोड़ का सीक्रेट प्लान! भारत क्यों लगा रहा 'रेयर अर्थ मैग्नेट' पर इतना पैसा
rare earth magnets
7,280 करोड़ का सीक्रेट प्लान! भारत क्यों लगा रहा 'रेयर अर्थ मैग्नेट' पर इतना पैसा
चुनाव आयोग और बीजेपी पर हमलावर हुई कांग्रेस, दोनों की मिलीभगलत का लगाया आरोप
congress
चुनाव आयोग और बीजेपी पर हमलावर हुई कांग्रेस, दोनों की मिलीभगलत का लगाया आरोप
मुजम्मिल के साथ गुपचुप निकाह कर चुकी थी डॉक्टर शाहीन, इसके पीछे थी उसकी ये प्लानिंग
delhi bomb blast news
मुजम्मिल के साथ गुपचुप निकाह कर चुकी थी डॉक्टर शाहीन, इसके पीछे थी उसकी ये प्लानिंग
Kunal Kamra एक बार फिर विवादों में, अभद्र टी-शर्ट पहन RSS को चिढ़ाया, BJP भड़की
Kunal Kamra
Kunal Kamra एक बार फिर विवादों में, अभद्र टी-शर्ट पहन RSS को चिढ़ाया, BJP भड़की
आतंकी मामले में जेल में बंद राशिद को मिली कस्टडी पैरोल, संसद सत्र में होंगे शामिल
Abdul Rashid Sheikh
आतंकी मामले में जेल में बंद राशिद को मिली कस्टडी पैरोल, संसद सत्र में होंगे शामिल
जाबांज ज्योतिबा: इतिहास के पन्नों में छिपा नाम, जिनकी बातें आज भी प्रेरणास्रोत
Jyotirao Phule
जाबांज ज्योतिबा: इतिहास के पन्नों में छिपा नाम, जिनकी बातें आज भी प्रेरणास्रोत
तेजी से भारत की तरफ बढ़ रहा चक्रवाती तूफान, मचा सकता है तबाही; IMD ने किया अलर्ट
Cyclone Ditwah
तेजी से भारत की तरफ बढ़ रहा चक्रवाती तूफान, मचा सकता है तबाही; IMD ने किया अलर्ट
अमेरिका के 26/11 अटैक का DNA टेस्ट, मुंबई आतंकी हमले की दिलाई याद
DNA
अमेरिका के 26/11 अटैक का DNA टेस्ट, मुंबई आतंकी हमले की दिलाई याद