इस कमरे से गायब हो जाता है 99.99% साउंड, इतनी खामोशी कि सुनाई देगी दिल की धड़कन

Science NEWS: शांति को हम अक्सर अच्छा और सुकून देने वाला मानते हैं लेकिन जब यह बहुत ज्यादा हो जाती है तो यह परेशान करने वाली और अजीब भी बन सकती है. धरती की कुछ जगहें इतनी शांत हैं कि वहां अनुभव सच्चा नहीं लगता है. हवाई के हलेकाला क्रेटर की प्राकृतिक शांति हो या मिनेसोटा के एक खास कमरे की बनावटी शांति, ये सभी जगहें हमें इंसानों की सोच और पूरे मौन के दिमागी असर के बारे में दिलचस्प सच बताती है. हलेकाला राष्ट्रीय उद्यान जो हवाई के पूर्वी माउई ज्वालामुखी की ढलानों पर एक बढ़िया उदाहरण है जहां शांति को सुना नहीं जाता बल्कि महसूस भी किया जाता है.

हलेकाला क्रेटर में चरम शांति

हलीआकला क्रेटर में आवाज की स्तर पूरे पार्क में अलग-अलग होता है. कुछ जगहों पर यह 10 DB तक कम होता है जो हमारे कान को बहुत मुश्किल से सुनाई देता है. यहां तक कि तटरेखा के पास यहां ज्यादा लोग होते हैं वहां भी आवाज का स्तर शायद ही कभी 45 DB से ज्यादा होता है. पार्क का भूगोल अनोखा है, इसके गहरे गड्ढे और कम पेड़-पौधे एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां हवा, जंगली जानवरों या पत्तों की सरसराहट जैसी आवाजें गायब हो जाती हैं.

एनेकोइक चैंबर

मिनियापोलिस की ऑर्फील्ड प्रयोगशालाओं का खास कमरा ज्यादा परेशान करने वाली शांति पेश करता है. ऑर्फील्ड लैबोरेटरीज बताती है कि, यह एक ऐसा कमरा जो 99.99% आवाजों को सोख लेता है. कमरे की दीवारें ऐसी चीजों से बनी हैं जो गूंज को रोकती है और इसका ढांचा ऐसा हो कि बाहर का शोर अंदर नहीं आता.

क्या है इसका दिमाग पर असर?

यह कमरा साउंड इंजीनियरों के लिए जरूरी उपकरण है लेकिन आम लोगों के लिए यह भ्रमित करने वाला और डरावना भी हो सकता है. कई लोग यहां ज्यादा देर तक रूक नहीं पाते तो कुछ को उल्टी, चक्कर आना या अपने शरीर की आवाजें बहुत तेज सुनाई देती हैं. कमरे के अंदर दिमाग शरीर के अंदर की आवाजों को बहुत दूर से महसूस करता है जैसे- दिल की धड़कन की आवाज, नसों में खून का बहना और पलक झपकाने की आवाज.