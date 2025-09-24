कहां गया डायनासोर का नामोनिशान मिटाने वाला उल्कापिंड? 43,000 किमी/घंटे की रफ्तार से कांप उठी थी धरती
विज्ञान

कहां गया डायनासोर का नामोनिशान मिटाने वाला उल्कापिंड? 43,000 किमी/घंटे की रफ्तार से कांप उठी थी धरती

Extiction of Dinosaurs: आज से लगभग 6.6 करोड़ साल पहले एक विशाल उल्कापिंड 27,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से धरती से टकराया था. इस टक्कर ने डायनासोर का नामोनिशान मिटा दिया था.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Sep 24, 2025, 06:54 AM IST
कहां गया डायनासोर का नामोनिशान मिटाने वाला उल्कापिंड? 43,000 किमी/घंटे की रफ्तार से कांप उठी थी धरती

Science News in Hindi: लगभग 6.6 करोड़ साल पहले डायनासोरों का युग एक भयंकर अंत की तरफ बढ़ा था. इसकी वजह था 12 किलोमीटिर चौड़ा एक उल्कापिंड जो 43,000 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से धरती से टकराया. इस टकराव ने कई खतरनाक घटनाओं को जन्म दिया जिससे धरती पर पांचवां सबसे बड़ा सामूहिक विलुप्ति काल आया और सिर्फ कुछ पक्षियों को छोड़कर सारे डायनासोर खत्म हो गए. लेकिन अब सवाल ये आता है कि आखिरकार उस उल्कापिंड का हुआ क्या? वैज्ञानिकों के मुताबिक, इस उल्कापिंड के धरती से टकराने से World War 2 के परमाणु बमों से लगभग 8 अरब गुना ज्यादा ऊर्जा पैदा हुई थी.

उस उल्कापिंड का क्या हुआ?
टेक्सास यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर प्लैनेटरी सिस्टम हैबिटेबिलिटी के प्रोफेसर सीन गुलिक के अनुसार, टक्कर के बाद वो एस्टेरॉयड पूरी तरह से भाप बनकर उड़ गया और बारीक धूल में बदल गया. यह धूल ऊपरी वायुमंडल में पहुंचकर पूरे ग्रह में फैल गई. कई दशकों तक इसकी धूल गिरने के बाद चट्टान की पतली परक बन गई जिसे इरिडियम एनोमली कहते हैं. इस परत में धरती की दूसरी चट्टानों की तुलना में 80 गुना ज्यादा इरिडियम पाया जाता है. 

यह भी पढ़ें: क्या होगा अगर धरती तक आ जाए सूर्य की 100% गर्मी? वैज्ञानिकों ने चेताया, एक झटके में सब हो जाएगा...

क्या इसके टुकड़े आज भी मौजूद है?
डायनासोर को खत्म करने वाले उल्कापिंड का शायद एक टुकड़ा जो तिल के दाने जितना छोटा है, यूसीएलए के भू-रसायनज्ञ फ्रैंक काइट को मिला था. काइट में 1998 में नेचर पत्रिका में बताया कि, इस चट्टान का टुकड़ा हवाई के पास ड्रिल किए गए नमूनों में से मिला. ऐसा कहा जाता है कि 2022 में इसके और भी छोटे टुकड़े खोजे गए थे लेकिन उस दावे की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है.  

कहां है इस उल्कापिंड से बना गड्ढा?
इस उल्कापिंड के टकराने से धरती पर एक बड़ा गड्ढा बन गया था जो मेक्सिको में मौजूद है. 180 किमी चौड़े और 20 किमी गहरे इस गड्ढे को चिकक्सुलुब क्रेटर कहते हैं जिसका नाम टक्कर के केंद्र के पास स्थित एक शहर के नाम पर रखा गया है. हालांकि, करोड़ों सालों में यह गड्ढा खिसकती हुई चट्टानों और मिट्टी से ढक गया है और इसका ज्यादातर हिस्सा खिसकती चट्टानों और मिट्टी से ढक गया है. लेकिन, जमीन की सतह पर अभी भी इसके किनारे का एक हिस्सा दिखाई देता है.

यह भी पढ़ें: जंगल की आग का धुआं बन रहा है 'साइलेंट किलर', 2050 तक हर साल होंगी 70,000 मौतें!

क्या होता है इरिडियम?
उल्कापिंडों में इरिडियम बहुत ज्यादा मात्रा में होता है जबकि धरती की ऊपरी सतह में यह ना के बराबर होता है. यहीं वजह है कि यह 6.6 करोड़ा साल पगले पुरानी परत उस उल्कापिंड के धरती से टकराने का एक मजबूत सबूत है जिसने डायनासोरों को खत्म कर दिया. इरिडियम एक दुर्लभ, कठोर और चांदी जैसा दिखने वाला धातु है और पृथ्वी पर पाई जाने वाली सबसे भारी धातुओं में से एक है. 

