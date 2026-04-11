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Hindi Newsविज्ञानपानी में क्यों उतरे चांद से लौटे अंतरिक्ष यात्री? पीले गुब्बारे क्यों लटकाए थे... ओरियन कैप्सूल के अंदर की कहानी

पानी में क्यों उतरे चांद से लौटे अंतरिक्ष यात्री? पीले गुब्बारे क्यों लटकाए थे... ओरियन कैप्सूल के अंदर की कहानी

तड़के ओरियन क्रू मॉड्यूल अपने सर्विस मॉड्यूल से अलग हुआ. कई पैराशूट्स की मदद से पहले उसकी स्पीड कम की गई फिर तीन पैराशूट ने लटकाकर उसे समंदर में ड्रॉप किया. लाखों लोग टीवी से चिपके रहे. लोगों की धड़कनें बढ़ी हुई थी. कुछ सवाल भी थे. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Apr 11, 2026, 07:49 AM IST
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पानी में क्यों उतरे चांद से लौटे अंतरिक्ष यात्री? पीले गुब्बारे क्यों लटकाए थे... ओरियन कैप्सूल के अंदर की कहानी

भारत में लोग सोकर उठे ही रहे होंगे और चंदा मामा से मिलकर चार अंतरिक्ष यात्री झूमते हुए समंदर में जंप कर गए? तीन पैराशूट्स की मदद से ओरियन कैप्सूल तय जगह पर ठीक पौने छह बजे उतर गया. इससे पहले करीब 15 मिनट तक नासा के साइंटिस्टों और इंजीनियरों की धड़कनें बढ़ी रहीं. यह वो समय होता है, जब स्पेस से कोई चीज धरती के वातावरण में प्रवेश कर रही होती है, तब उसके जलने का खतरा बना रहता है. नासा की टीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस जोखिम से इनकार नहीं किया था. जब धरती से कैप्सूल 41 मील रह गया, तब इसकी स्पीड स्क्रीन पर 25 हजार मील प्रति घंटे दिख रही थी. अच्छी बात यह है कि नासा का आर्टेमिस-2 मिशन सफल रहा और चांद का चक्कर लगाकर लौटे चारों अंतरिक्ष यात्री सुरक्षित धरती पर आ गए हैं. 

अब आपके मन में कुछ सवाल हो सकते हैं कि स्पेस से लौट रहे यान को समुद्र या पानी में ही क्यों उतारा जाता है? चारों एस्ट्रोनॉट्स को लेकर लौटे यान में चार गुब्बारे क्यों लटकाए गए थे? इसके आगे की प्रक्रिया क्या होगी. यान धरती के किस कोने में उतरा है. कैप्सूल से चारों यात्री तुरंत क्यों नहीं निकाले जाते? पहले आप जान लीजिए कि अमेरिकी तट से 2000 मील के इलाके को इस लैंडिंग के लिए तैयार रखा गया था. fallback

1. नासा के चारों अंतरिक्ष यात्रियों ने कितनी दूरी तय की?

नासा ने बताया है कि एक महिला समेत चारों अंतरिक्ष यात्रियों ने इस चांद मिशन के दौरान 6 लाख 90 हजार मील से ज्यादा का सफर तय किया है. उनका यह मिशन 10 दिनों का था.

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2.  ओरियन कैप्सूल की लैंडिंग धरती के किस कोने में हुई?

तस्वीर में कैप्सूल के लैंड करने की लोकेशन साफ पता चलती है. यह जगह अमेरिका से पश्चिम की ओर उत्तरी प्रशांत महासागर में है. सैन डिएगो (कैलिफोर्निया) तट से यह दूरी करीब 50 मील थी. 

3. स्पेसक्राफ्ट को पानी में ही क्यों उतारा जाता है?

आमतौर पर लोग इसे गर्मी से जोड़ते हैं. कुछ लोग सोचते होंगे कि यह गरम होता होगा और पानी में उतरते ही ठंडा हो जाता होगा. हालांकि, समुद्र में लैंड कराने की वजह अलग है. दरअसल, पानी एक प्राकृतिक कुशन (आरामदायक गद्दा समझिए) का काम करता है. इससे पैराशूट की मदद से आ रहे कैप्सूल को झटका कम लगता है, जिससे अंदर बैठे एस्ट्रोनॉट्स को कोई खतरा नहीं होता. इसके अलावा, किसी इमरजेंसी की स्थिति के लिए आबादी वाले क्षेत्रों से इसे दूर रखा जाता है. 

4. ओरियन यान पर पीले गुब्बारे क्यों लटकाए गए थे?

हां, ओरियन अंतरिक्ष यान के धरती पर लौटते समय पीले रंग के चार गुब्बारे लगाए गए थे, इसे अपराइटिंग बैग्स कहते हैं. इन गुब्बारों का इस्तेमाल करने की खास वजह है. कम लोगों को पता होगा कि अगर कैप्सूल पानी में उतरने के बाद पलट जाता है या उलटा हो जाता है तो ये बैग्स या गुब्बारे ऊपर की तरफ होकर फूल जाते हैं. इससे कैप्सूल को सीधा रखने में मदद मिलती है. इससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि अंदर बैठे अंतरिक्ष यात्री सेफ रहें. 

5. स्पेसक्राफ्ट से फौरन यात्रियों को क्यों नहीं निकालते?

असल में, पानी में उतरने के बाद कैप्सूल को रस्सी से बांधकर स्टीमर से खींचकर शिप तक ले आया जाता है. जहां क्रेन से ऊपर उठाया जाता है. इसके बाद बाकायदे स्ट्रेचर की मदद से यात्रियों को लिटाकर कैप्सूल से निकाला जाता है. इसकी वजह यह है कि स्पेस में रहने के कारण वे चलना भूल जाते हैं. यह सामान्य प्रोटोकॉल है. कुछ समय की ट्रेनिंग के बाद वे सामान्य हो जाते हैं. हां, अगर कम दिन स्पेस में रहे हों तो समंदर में ही कैप्सूल खोल लिया जाता है, और हेलिकॉप्टर की मदद से उन्हें बेस तक ले आया जाता है. ओरियन के अंतरिक्ष यात्रियों को भी इसी तरह हेलिकॉप्टर से पोत तक लाया गया है. 

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Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

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