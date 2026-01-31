जमीन निगल गई या आसमान खा गया..कहां गायब हो गया सबसे बड़ा महासागर? अब खुला 250 मिलियन साल पुराना राज

How did the Tethys Sea disappear: दुनिया में आज भले ही 4 बड़े महासागरों की बात कही जाती हो. लेकिन एक वक्त था, जब यहां पर टेथिस नाम का विशाल महासागर फैला हुआ था. उसका विस्तार अफ्रीका से लेकर रूस तक फैला हुआ था. फिर अथाह जल से भरा यह महासागर धीरे-धीरे गायब होता चला गया. आखिर वह महा-समंदर कहां लापता हो गया, इस राज से अब पर्दा उठ गया है.

इन दो महाद्वीपों के बीच फैला था टेथिस सागर

ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर ने हिमालय के निर्माण और टेथिस के गायब होने पर एक रिसर्च की. इस रिसर्च के नतीजे दुनिया को चौंकाने वाले हैं. सहयोगी वेबसाइट WION के मुताबिक, विशाल जलराशि वाले टेथिस महासागर गोंडवाना (जिसमें भारत और अफ्रीका शामिल थे) और यूरेशिया बीच फैला हुआ था.

धीरे-धीरे करके ये दो विशाल महाद्वीपीय प्लेटें एक-दूसरे की ओर खिंचने लगीं, जिससे उनमें टकराव हुआ. लगातार टकराव की वजह से यह महासागर सिकुड़ता चला गया और फिर पृथ्वी के नक्शे से भी लुप्त हो गया.

कैसे हुआ हिमालय पर्वत का निर्माण?

वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च में पाया कि दोनों महाद्वीपीय प्लेटों की टक्कर से कई संरचनाएं एकाएक ऊंची उठनी शुरू हो गई. इनसे ऊंचे-ऊंचे विशाल पर्वतों का निर्माण हुआ. भारत की उत्तरी सीमाओं पर दीवार की तरह सीना ताने खड़ा हिमालय पर्वत भी इन्हीं में से एक माना जाता है. यह पृथ्वी के सबसे नवीन पर्वतों में से एक है, यही वजह है कि उसमें चट्टानी कठोरता का अभाव है और अक्सर भूस्खलन भी होता रहता है.

इस स्टडी को कम्युनिकेशंस अर्थ एंड एनवायरनमेंट में प्रकाशित किया गया है. रिसर्च में दावा किया गया है कि टेथिस महासागर मेसोजोइक-सेनोजोइक युग के दौरान लुप्त हो गया. इसकी वजह से यूरेशिया दो भागों, यूरोप और एशिया में अलग-अलग भी बंट गया.

आंतरिक रूप से एक-दूसरे से जुड़ा है सिस्टम

रिसर्च में पता चला है कि पृथ्वी के भूभाग ऊपर से देखने पर भले ही एक दूसरे से अलग और काफी दूर-दूर दिखाई पड़ते हैं. लेकिन उसकी आंतरिक प्रणालियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं. यही वजह है कि एशिया जैसे पर्वत और घाटियां हजारों किमी दूर अमेरिका के पश्चिम भाग में भी नजर आती हैं.

अध्ययन के प्रमुख लेखक और एडिलेड विश्वविद्यालय के पोस्टडॉक्टरल शोधकर्ता डॉ. सैम बूने अपना अनुभव बताते हैं. वे कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन और मेंटल प्रक्रिया का मध्य एशिया पर काफी कम असर पड़ा. वह हिस्सा 250 मिलियन सालों से अधिकतर शुष्क जलवायु में ही बना रहा . इससे यह साबित होता कि मिडिल एशिया जलवायु परिवर्तन, टेक्नॉटिक टकराव या जलवायु परिवर्तन से नहीं हुआ.