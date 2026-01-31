Advertisement
trendingNow13093082
Hindi Newsविज्ञानजमीन निगल गई या आसमान खा गया..कहां गायब हो गया सबसे बड़ा महासागर? अब खुला 250 मिलियन साल पुराना राज

जमीन निगल गई या आसमान खा गया..कहां गायब हो गया सबसे बड़ा महासागर? अब खुला 250 मिलियन साल पुराना राज

Tethys Sea Disappear Study: लाखों साल पहले दुनिया में टेथिस नाम का विशाल महासागर होता था. धीरे-धीरे करके यह महा-समंदर लुप्त हो गया. आखिर यह विशाल जल का भंडार कहां चला गया. ऑस्ट्रेलियन वैज्ञानिकों ने 250 मिलियन साल पुराना यह राज अब खोज लिया है.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Jan 31, 2026, 09:41 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जमीन निगल गई या आसमान खा गया..कहां गायब हो गया सबसे बड़ा महासागर? अब खुला 250 मिलियन साल पुराना राज

How did the Tethys Sea disappear: दुनिया में आज भले ही 4 बड़े महासागरों की बात कही जाती हो. लेकिन एक वक्त था, जब यहां पर टेथिस नाम का विशाल महासागर फैला हुआ था. उसका विस्तार अफ्रीका से लेकर रूस तक फैला हुआ था. फिर अथाह जल से भरा यह महासागर धीरे-धीरे गायब होता चला गया. आखिर वह महा-समंदर कहां लापता हो गया, इस राज से अब पर्दा उठ गया है. 

इन दो महाद्वीपों के बीच फैला था टेथिस सागर

ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर ने हिमालय के निर्माण और टेथिस के गायब होने पर एक रिसर्च की. इस रिसर्च के नतीजे दुनिया को चौंकाने वाले हैं. सहयोगी वेबसाइट WION के मुताबिक, विशाल जलराशि वाले टेथिस महासागर गोंडवाना (जिसमें भारत और अफ्रीका शामिल थे) और यूरेशिया बीच फैला हुआ था. 

Add Zee News as a Preferred Source

धीरे-धीरे करके ये दो विशाल महाद्वीपीय प्लेटें एक-दूसरे की ओर खिंचने लगीं, जिससे उनमें टकराव हुआ. लगातार टकराव की वजह से यह महासागर सिकुड़ता चला गया और फिर पृथ्वी के नक्शे से भी लुप्त हो गया.

कैसे हुआ हिमालय पर्वत का निर्माण?

वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च में पाया कि दोनों महाद्वीपीय प्लेटों की टक्कर से कई संरचनाएं एकाएक ऊंची उठनी शुरू हो गई. इनसे ऊंचे-ऊंचे विशाल पर्वतों का निर्माण हुआ. भारत की उत्तरी सीमाओं पर दीवार की तरह सीना ताने खड़ा हिमालय पर्वत भी इन्हीं में से एक माना जाता है. यह पृथ्वी के सबसे नवीन पर्वतों में से एक है, यही वजह है कि उसमें चट्टानी कठोरता का अभाव है और अक्सर भूस्खलन भी होता रहता है. 

इस स्टडी को कम्युनिकेशंस अर्थ एंड एनवायरनमेंट में प्रकाशित किया गया है. रिसर्च में दावा किया गया है कि टेथिस महासागर मेसोजोइक-सेनोजोइक युग के दौरान लुप्त हो गया. इसकी वजह से यूरेशिया दो भागों, यूरोप और एशिया में अलग-अलग भी बंट गया. 

आंतरिक रूप से एक-दूसरे से जुड़ा है सिस्टम

रिसर्च में पता चला है कि पृथ्वी के भूभाग ऊपर से देखने पर भले ही एक दूसरे से अलग और काफी दूर-दूर दिखाई पड़ते हैं. लेकिन उसकी आंतरिक प्रणालियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं. यही वजह है कि एशिया जैसे पर्वत और घाटियां हजारों किमी दूर अमेरिका के पश्चिम भाग में भी नजर आती हैं. 

अध्ययन के प्रमुख लेखक और एडिलेड विश्वविद्यालय के पोस्टडॉक्टरल शोधकर्ता डॉ. सैम बूने अपना अनुभव बताते हैं. वे कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन और मेंटल प्रक्रिया का मध्य एशिया पर काफी कम असर पड़ा. वह हिस्सा 250 मिलियन सालों से अधिकतर शुष्क जलवायु में ही बना रहा . इससे यह साबित होता कि मिडिल एशिया जलवायु परिवर्तन, टेक्नॉटिक टकराव या जलवायु परिवर्तन से नहीं हुआ.

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

Science news in Hindi

Trending news

गोवा की राजनीति बदलेगी AAP! अरविंद केजरीवाल ने 2027 के चुनाव में उतरने का किया ऐलान
Goa News
गोवा की राजनीति बदलेगी AAP! अरविंद केजरीवाल ने 2027 के चुनाव में उतरने का किया ऐलान
निवेश के लिए CM मान का प्रयास रंग लाया, कृषि में तकनीकी मदद को आगे आया साउथ कोरिया
CM Mann
निवेश के लिए CM मान का प्रयास रंग लाया, कृषि में तकनीकी मदद को आगे आया साउथ कोरिया
अजित पवार के निधन के बाद सुनेत्रा या फडणवीस, अब किसे मिला राज्य का वित्त मंत्रालय
Maharashtra
अजित पवार के निधन के बाद सुनेत्रा या फडणवीस, अब किसे मिला राज्य का वित्त मंत्रालय
एपस्टीन फाइलों में PM मोदी की... किस अपराधी की बात पर भड़का विदेश मंत्रालय?
Epstein files
एपस्टीन फाइलों में PM मोदी की... किस अपराधी की बात पर भड़का विदेश मंत्रालय?
गमोसा विवाद को लेकर राहुल पर बरसी अजमल की पार्टी, PM मोदी-अमित शाह को भी घेरा
Rahul Gandhi
गमोसा विवाद को लेकर राहुल पर बरसी अजमल की पार्टी, PM मोदी-अमित शाह को भी घेरा
MLA ने IPS अफसर के धर्म पर की विवादित टिप्पणी, ओवैसी ने पार्टी को दिया करारा जवाब
Owaisi
MLA ने IPS अफसर के धर्म पर की विवादित टिप्पणी, ओवैसी ने पार्टी को दिया करारा जवाब
मां डिप्टी CM, क्या राज्यसभा जाएंगे पार्थ, बेटों के करियर को लेकर क्या है ब्लूप्रिंट
Ajit Pawar
मां डिप्टी CM, क्या राज्यसभा जाएंगे पार्थ, बेटों के करियर को लेकर क्या है ब्लूप्रिंट
आंसुओं के बीच सुनेत्रा पवार का राजतिलक, बनीं महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम
Sunetra Pawar
आंसुओं के बीच सुनेत्रा पवार का राजतिलक, बनीं महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम
आज ही सुनेत्रा का शपथ ग्रहण क्यों? पवार परिवार से नहीं गया कोई, जानें पूरी कहानी
Maharashtra
आज ही सुनेत्रा का शपथ ग्रहण क्यों? पवार परिवार से नहीं गया कोई, जानें पूरी कहानी
'मेरे परिवार से कोई नहीं जाएगा...' सुनेत्रा पवार की शपथ से पहले शरद पवार का बयान
Sunetra Pawar Oath New
'मेरे परिवार से कोई नहीं जाएगा...' सुनेत्रा पवार की शपथ से पहले शरद पवार का बयान