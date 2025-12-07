धरती पर इंसानों के बाद कौन करेगा राज? वैज्ञानिकों ने बताया चौंकाने वाले 'अगले शासक' का नाम

Science News: यह सोचना मुश्किल लगता है कि अगर इंसान न हों तो धरती पर जीवन चलता रहेगा. भले ही हमारी प्रजाति इस ग्रह पर थोड़े ही समय से है पर हमने इसे बहुत तरीकों से बदल दिया है. हमने जमीन और समुद्र के हर हिस्से पर अपनी इंसानी छाप छोड़ी है. फिर भी धरत का इतिहास हमें बताता है कि कोई भी प्रजाति हमेशा नहीं रहती. हमारे बिना भविष्य के बारे में सोचना शायद गंभीर लगे लेकिन इससे यह जानने की उत्सुकता भी पैदा होती है कि जब हम नहीं होंगे तब क्या होगा. हजारों सालों से इंसान धरती के माहौल को बदलने की मुख्य वजह रहा है.

क्या है यह पूरी स्टडी?

ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसक टिम कूलसन ने कई सालों तक जीव विज्ञान और विकास (Evolution) का अध्ययन किया है. उनका मानना है कि अगर इंसान खत्म हो जाते हैं तो नई और अद्भुत प्रजातियों के लिए रास्ता खुल जाएगा तो धरती पर हमारी जगह लेंगी. अपनी किताब द यूनिवर्सल हिस्ट्री ऑफ अस में उन्होंने जीवन के पूरे इतिहास को बताया है और भविष्यवाणी की कि आगे क्या हो सकता है.

क्या कहती है कूलसन की रिसर्च?

कूलसन के मुताबिक, बदलाव खतरों के बाद भी जीवन को आगे बढ़ाते हैं. फिर भी, वह पाठकों को याद दिलाते हैं कि कोई भी प्रजाति हमेशा के लिए नहीं रहती. वह कहते हैं कि इंसानों सहित सभी प्रजातियों का अंत या विलुप्त हो जाना है. हालांकि, हमें उम्मीद है कि हमारा विनाश भविष्य में बहुत दूर है. यह बात सुनकर शायद अटपटी लगे लेकिन हर जीव, चाहे वह कितना भी सफल हो एक दिन खत्म जरूर होता है.

कहां ये आया यह विचार?

कूलसन का यह विचार सालों की रिसर्च से आया है कि प्रजातियां कैसे बनती हैं, जिंदा रहती हैं और कभी-कभी खत्म हो जाती हैं. वह कहते हैं, मैं यह सोचने लगा था कि अगर इंसान और हमारे करीबी रिश्तेदार बड़े बंदर खत्म हो जाएं तो कौन सी प्रजातियां जगह लेंगी. एक बार जब इंसानों को हटा दिया जाएगा तो धरती का माहौल फिर से संतुलित हो जाएगा.

कौन हो सकता है अगला मुख्य जीव?

कोई नहीं जानता कि इंसानों के बाद जो अगला मुख्य जीव आएगा वह इंसानों जैसा ही होगा या नहीं. कूलसन का मानना है कि बुद्धिमानी और जटिलता के नए रूप अचानक और अप्रत्याशित तरीकों से सामने आ सकते हैं. कुछ लोग मानते हैं कि प्राइमेट (बंदर और लंगूर जैसे जीव) ही सबसे ज्यादा हमारी जगह लेंगे. वह बताते हैं कि प्राइमेट्स मजबूत सामाजिक रिश्तों पर बहुत निर्भर करते हैं. लेकिन उन्हें इस बात पर शक होता है.

प्राइमेट्स नहीं तो फिर कौन?

कूलसन ऐसे जीव का नाम लेते हैं जिसे जानकर बहुत से लोग चौंक सकते हैं और वह है ऑक्टोपस. वह उनकी होशियारी और माहौल के हिसाब से ढल जाने की क्षमता की तरफ इशारा करते हैं. वह कहते हैं कि उनके पास जटिल समस्याओं को सुलझाने, रंग बदलकर एक-दूसरे से बात करने और चीजों को इस्तेमाल करने की जो काबिलियत है. ऑक्टोपस पहले से ही रचनात्मक और थोड़ा शरारती होने के लिए मशहूर हैं.